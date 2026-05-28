Рецепта на деня: Мини тулумбички с шоколад

Необходими продукти:

За тестото:

вода - 300 мл;

масло - 80 г;

брашно - 220 г;

яйца - 4 бр.;

сол - 1 щипка;

ванилия - 1 ч.л.

За сиропа:

вода - 500 мл;

захар - 350 г;

лимонов сок - 1 с.л.;

ванилия - 1 ч.л.

За пълнежа:

шоколад - 180 г;

течна сметана - 100 мл.

За пържене:

олио - 800 мл

Начин на приготвяне:

За приготвянето на мини тулумбичките първо се приготвя захарният сироп. В тенджера се смесват водата и захарта и се варят няколко минути до леко сгъстяване. Добавят се лимоновият сок и ванилията, след което сиропът се оставя напълно да изстине.

След това се приготвя тестото. В тенджера се загряват водата, маслото и щипката сол. Когато сместа заври, брашното се добавя наведнъж и започва енергично разбъркване, докато тестото стане гладко и започне да се отделя от стените на съда.

Тестото се оставя леко да се охлади, след което яйцата се добавят едно по едно. След всяко яйце сместа се разбърква добре до получаване на гладко, меко и еластично тесто. Накрая се добавя ванилията.

Готовото тесто се поставя в пош със звездовиден накрайник.

В дълбок съд се загрява олиото на умерена температура. От тестото се шприцоват малки продълговати тулумбички директно в олиото и се режат с ножица или нож.

Мини тулумбичките се пържат бавно до красив златистокафяв цвят, за да останат хрупкави отвън и пухкави отвътре. След изваждане веднага се потапят в студения сироп, където престояват няколко минути, за да поемат сладостта и аромата.

За шоколадовия пълнеж сметаната се загрява и се смесва с натрошения шоколад до получаване на гладък крем. След като тулумбичките изстинат, се пълнят внимателно с шоколадовия крем с помощта на тънък пош.

Получават се ароматни, сиропирани и изключително нежни мини тулумбички с богат шоколадов вкус и хрупкава коричка.

Сервират се добре охладени с кафе, турски чай или капучино, пише gotvach.bg.