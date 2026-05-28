Новини
България »
Клисурски: До момента подходът на "Прогресивна България" за бюджета е "проба-грешка"

Клисурски: До момента подходът на "Прогресивна България" за бюджета е "проба-грешка"

28 Май, 2026 11:46 769 8

  • георги клисурски-
  • бюджет-
  • пб

По думите му са оставени много възможности на правителството за редица допълнителни приходи

Клисурски: До момента подходът на "Прогресивна България" за бюджета е "проба-грешка" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"До момента подходът на "Прогресивна България" за бюджета е "проба-грешка". Те обявяват дадена реформа, но на следващия ден, след като обществото изрази негодувание, те се връщат крачка назад. И така докато не открият правилната реформа. Трябва да видим цялостния им план за бюджета и дали ще успеят да го изпълнят", заяви в ефира на "Твоят ден" бившият служебен министър на финансите и настоящ заместник-кмет на София по финансите Георги Клисурски.

"Случаят във Варна е пример за безобразията, които дразнят българските граждани. Не бих се изненадал да има и други подобни случаи. Това е добър пример защо българите искат промяна", коментира Клисурски по повод незаконното строителство в местността "Баба Алино” в морския град.

Той коментира какво наследство е оставил на следващия финансов министър. "Дефицитът в бюджета беше леко напрегнат, но дадохме много възможности на правителството за редица приходи. Над 6 млрд. евро останаха във фискалния резерв. По ПВУ договорихме ново плащане", заяви той.

Заместник-кметът по финансите на София коментира победата на DARA на "Евровизия" и доколко сме готови да организираме конкурса. По думите му трябва да се направи добра инвестиция, за да може да се представим добре пред Европа и света. "Разходите за тази инвестиция трябва да бъдат споделени между държавата, града-домакин и спонсорите на конкурса. Надявам се София да бъде избрана за домакин на събитието. Ако направим необходимото, може да очакваме добавена икономическа стойност по време на събитието, а и след него", уточни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шепот на ушенце

    8 5 Отговор
    Нямам добро мнение за този господин. Смятам го за много слаб министър. Не бих желал тук да чета как раздава акъл.

    11:55 28.05.2026

  • 2 България

    4 6 Отговор
    и българските граждани не са им опитни зайци ! Всичко ще има катастрофални последици !

    Коментиран от #8

    12:05 28.05.2026

  • 3 "Дефицитът в бюджета беше леко напрегнат

    6 1 Отговор
    Доста "напрегнати" би имало ако има справедлива съдебна система.

    12:27 28.05.2026

  • 4 Стенли

    2 1 Отговор
    Защо веднага се захванаха с МРЗ а а за сектор сигурност си остава същата схема , ама иначе сме големи европейци с африканска МРЗ и африкански минимална пенсия , иначе на цени го докарахме на европейско ниво ,че и ги задминахме дори

    12:50 28.05.2026

  • 5 Голем смех

    2 2 Отговор
    Подходът е грешка-грешка. Още и една проба не смеят да направят. Като излезли от гората са...

    12:51 28.05.2026

  • 6 Шумкарски

    1 0 Отговор
    акции .

    12:54 28.05.2026

  • 7 Дориана

    2 1 Отговор
    Клисурски, точно ти слагаш каруцата пред коня. Бюджета още не е направен, не е обсъден и не е влязъл в Парламентарната зала за гласуване, а ти говориш в ефир чрез езика на Борисов и Пеевски , които се провалиха точно чрез бюджета.

    13:01 28.05.2026

  • 8 Дориана

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "България":

    Този коментар е абсолютно грешен, на теб може и да ти се иска да върнеш времето с корупцията и мафията в България , но вече Румен Радев и неговата партия с помощта на народа в България и чужбина ще управляват самостоятелно пълен мандат. Ще унищожим корупционните сделки на Борисов и Пеевски и ще ги изкараме на светло за ваш ужас.

    13:06 28.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове