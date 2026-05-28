28 май 1937 г.: Умира "врагът на Фройд" Алфред Адлер

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 28 май 1937 г. умира Алфред Адлер - създателят на индивидуалната психология и един от тримата велики титани на психоанализата (заедно с Фройд и Юнг).

Роден е в еврейско семейство, но по-късно приема евро-протестантството (лутеранството).

Животът му е изпълнен с интересни обрати, лични странности и уникални навици. Като дете страда от тежък рахит и не може да ходи до 4-годишна възраст. На 5 години едва оцелява от тежка пневмония. Лекарят му го отписва, което мотивира Адлер сам да стане лекар, за да победи смъртта. Личният му физически дефицит ражда прочутата му теория за компенсацията.

Адлер никога не се е смятал за ученик на Зигмунд Фройд, а за негов колега. Фройд е бил авторитарен, което кара Адлер да напусне Виенското психоаналитично общество. След раздялата Фройд го нарича публично "параноик" и "злобен". И забранява на членовете на своето общество да посещават лекциите на Адлер.

Адлер е мразел официалните кабинети. Провеждал е срещите и дискусиите си в известното виенско кафене "Централ". Говорел е на достъпен, прост език, без тежък академичен жаргон. Използвал е куклен театър, за да анализира поведението и емоциите на деца. Работил е до пълно изтощение, което води до внезапната му смърт от сърдечен удар по време на лекционна обиколка в Шотландия.

Жени се за Раиса Епщайн – богата руска интелектуалка, феминистка и социалистка, приятелка на Троцки. Самият Адлер е бил силно ляво ориентиран и е вярвал, че психологията трябва да помага на бедните класи.


  • 3 Трол

    3 1 Отговор
    Раиса има ли нещо общо с Джефри?

    11:37 28.05.2026

  • 8 Коста

    2 0 Отговор
    Защо не пишете за хомосексуализма на Фройд?

    Коментиран от #9

    11:56 28.05.2026

  • 9 Aлфа Bълкът

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Коста":

    Мислех да го чета тоя Фройд, но излезе, че е със силно ограничен кръгозор, анализите му не са върху широка група хора, а от наблюдение на определени психично болни, като и самият той е бил мръднал, и искал да спи с майка си, и всичко според него се върти около желанието за сношение от 4г възраст до старини.

    12:13 28.05.2026

  • 10 Реалист

    2 0 Отговор
    Всички религии са еврейски измислици който им верва грам мозък нема:)

    12:31 28.05.2026

  • 11 Реалист

    1 0 Отговор
    Та и еврейчето фройд все да дават наклон на човечеството в тяхна полза:)

    12:33 28.05.2026

  • 12 Механик

    2 0 Отговор
    На някой чудно ли му е, че двама евреи, Фойд и Адлер са основоположниците на съвременната психология (наука която ОПРЕДЕЛЯ кое поведение е нормално и кой е за лудницата)?? Дори има и демокрация. Имаш право да избираш. Кеф ти "добрия евреин", кеф ти лошия.

    12:47 28.05.2026