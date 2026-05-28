Мечка с малко мече нападна шеф на БФС

Български турист е нападнат от мечка край язовир "Видрару" в Румъния, след като хора от автомобила, в който пътува, хвърлят храна на дивото животно. Инцидентът придоби отзвук в съседната ни страна.

Групата се забавлява, докато подава храна на мечка с малко мече край пътя. Което е ужасна идея. В един момент животното внезапно се втурва към прозореца на колата и напада 46-годишния мъж.

Пострадалият е Г.Б. от Горна Оряховица, той е на висок пост в една от комисии към БФС за област Велико Търново, предава NOVA.

При атаката мечката ухапва мъжа по лявата ръка. По първоначална информация той предпазва лицето си с ръка от ноктите на хищника. Вследствие на нападението ръката му е тежко разкъсана. Налага се спешна операция, към момента крайникът е гипсиран. Предстои лекари да установят какви са трайните поражения.

Инцидентът се случва само дни, след като мъж бе убит при нападение на мечка във Витоша. По първоначални данни при трагедията в България животното също е било с малко мече.