Мечка с малко мече нападна шеф на БФС

Български турист е нападнат от мечка край язовир "Видрару" в Румъния, след като хора от автомобила, в който пътува, хвърлят храна на дивото животно. Инцидентът придоби отзвук в съседната ни страна.
Групата се забавлява, докато подава храна на мечка с малко мече край пътя. Което е ужасна идея. В един момент животното внезапно се втурва към прозореца на колата и напада 46-годишния мъж.
Пострадалият е Г.Б. от Горна Оряховица, той е на висок пост в една от комисии към БФС за област Велико Търново, предава NOVA.
При атаката мечката ухапва мъжа по лявата ръка. По първоначална информация той предпазва лицето си с ръка от ноктите на хищника. Вследствие на нападението ръката му е тежко разкъсана. Налага се спешна операция, към момента крайникът е гипсиран. Предстои лекари да установят какви са трайните поражения.
Инцидентът се случва само дни, след като мъж бе убит при нападение на мечка във Витоша. По първоначални данни при трагедията в България животното също е било с малко мече.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Мечката играе според тоягата
Свикнал е да го гледат в очите защото е на висок пост но мечката не е знаела това
11:24 28.05.2026
До коментар #1 от "Гладна мечка":Да напада лъвовете!
Явно не знае че мачкаме натед
12:06 28.05.2026
До коментар #16 от "Mими Кучева🐕🦺":...всичките стават иЖенери, още до 8-ми клас
12:28 28.05.2026
19 Зайко
До коментар #4 от "Хасковски каунь":Да от лъв нагоре е Ганьо,даже си позволява да влезе и в хралупата на мечка в зоопарка във Варна,че да премери сили с мечока,е фатално решени ,сбърка жестоко!Мечо показа кой командва в природата ,нищо че е зоопарк!
12:31 28.05.2026
21 Толкова
Не е трябвало да дразнят мечката.
Искали са да изглеждат щедри, ама не им се е получило.
12:59 28.05.2026
