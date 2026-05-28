Новини
Любопитно »
Мечка с малко мече нападна шеф на БФС

Мечка с малко мече нападна шеф на БФС

28 Май, 2026 11:12 2 295 22

  • мечка-
  • мече-
  • нападна-
  • румъния-
  • турист-
  • бфс

Вследствие на нападението ръката му е тежко разкъсана

Мечка с малко мече нападна шеф на БФС - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Български турист е нападнат от мечка край язовир "Видрару" в Румъния, след като хора от автомобила, в който пътува, хвърлят храна на дивото животно. Инцидентът придоби отзвук в съседната ни страна.

Групата се забавлява, докато подава храна на мечка с малко мече край пътя. Което е ужасна идея. В един момент животното внезапно се втурва към прозореца на колата и напада 46-годишния мъж.

Пострадалият е Г.Б. от Горна Оряховица, той е на висок пост в една от комисии към БФС за област Велико Търново, предава NOVA.

При атаката мечката ухапва мъжа по лявата ръка. По първоначална информация той предпазва лицето си с ръка от ноктите на хищника. Вследствие на нападението ръката му е тежко разкъсана. Налага се спешна операция, към момента крайникът е гипсиран. Предстои лекари да установят какви са трайните поражения.

Инцидентът се случва само дни, след като мъж бе убит при нападение на мечка във Витоша. По първоначални данни при трагедията в България животното също е било с малко мече.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гладна мечка

    17 1 Отговор
    хоро не играе ама хапе.

    Коментиран от #14

    11:15 28.05.2026

  • 2 Ддд

    34 1 Отговор
    Когато си пр€ост, ти не знаеш че си. И дивото животно трябва да ти го напомни.

    11:16 28.05.2026

  • 3 Кирил

    25 0 Отговор
    Ритнитопковците знаят само как да гепят и са безсмъртни.

    11:21 28.05.2026

  • 4 Хасковски каунь

    26 1 Отговор
    Ганю е от лъф нагоре. Акъл той не ще.

    Коментиран от #19

    11:22 28.05.2026

  • 5 Мечката играе според тоягата

    20 0 Отговор
    В случая този пишман турист е за тояга.
    Свикнал е да го гледат в очите защото е на висок пост но мечката не е знаела това

    11:24 28.05.2026

  • 6 наблюдател

    10 1 Отговор
    Тъпаците зад тях започнаха да подсвиркват и пляскат, което стресира мечката и тя се нахвърли върху колата. Не спирайте за такива атракции, щото не знаете какъв нещастник зад вас много бърза! Тези примати дори се смееха на случилото се!

    11:26 28.05.2026

  • 7 Някой

    8 0 Отговор
    Специално предупреждаваха в Румъния да не хранят мечките. Така се сближават и следват инциденти. Един италианец на скутер ли бе убит от мечка там. Дето така давали храна на мечки.

    11:31 28.05.2026

  • 8 Компира

    9 3 Отговор
    Това прилича на Ивайло Мирчев. Не е ли той?

    11:31 28.05.2026

  • 9 Горски

    13 0 Отговор
    Хората са казали "Не хранете дивите животни" особено с мечка с мече, ако не искате да станете храна самите вие.

    11:38 28.05.2026

  • 10 Руска мечка

    3 15 Отговор
    Радев Руснака още не е почнал да властва и мечките взеха да оглозгват българите.

    11:38 28.05.2026

  • 11 има сафари в африка

    6 0 Отговор
    африканците са направили за туристите място за разходка . отиваш с кола и водач и обикаляш между лъвове , жирафи , носорози , леопарди , зебри . опасно е и има инструкции . доколкото помня и в зоопарка е забранено храненето на животните . имат си диета някаква . а в румънска евтин вариант на сафари ли е . не изглежда да е . ако си загуби ръката . сгрешил е . искала да го хапе по главата и си сложил ръката . доста глуповато . явно не е знаел някаква защитна техника . в юса с гризли никой не си прави сафари .

    11:41 28.05.2026

  • 12 Той мъжът беше

    13 0 Отговор
    Убит, но това не е наляло грам акъл в главата на кухия бфс функционер. То, у нас, колкото си по-тъп, толкова по високо те издигат!

    11:47 28.05.2026

  • 13 Да го е изяда

    11 0 Отговор
    Прости хора. Да предизвиваш майка с малкото. Мецана не знае какво и хвърлят. За нея, това е заплаха за малкото.

    11:54 28.05.2026

  • 14 Как смее

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гладна мечка":

    Да напада лъвовете!
    Явно не знае че мачкаме натед

    12:06 28.05.2026

  • 15 Кво нещо е БФС то.

    4 0 Отговор
    Лапаница , командировка всичко платено ! Правиш си КЕФА !! и си ТЪРСИШ БЕЛЯТА .

    12:10 28.05.2026

  • 16 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Странен случай с човек на Гонзо.В БФС прости хора няма.🦧🦍🐻🤣🐻🦍🦧

    Коментиран от #18

    12:12 28.05.2026

  • 17 Все тая

    4 0 Отговор
    Ганьооо е безсмъртен… и не много умен

    12:23 28.05.2026

  • 18 Даааа...

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    ...всичките стават иЖенери, още до 8-ми клас

    12:28 28.05.2026

  • 19 Зайко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хасковски каунь":

    Да от лъв нагоре е Ганьо,даже си позволява да влезе и в хралупата на мечка в зоопарка във Варна,че да премери сили с мечока,е фатално решени ,сбърка жестоко!Мечо показа кой командва в природата ,нищо че е зоопарк!

    12:31 28.05.2026

  • 20 Мдаа...

    2 0 Отговор
    Когато човек е идиoт, то това е за дълго.

    12:51 28.05.2026

  • 21 Толкова

    0 0 Отговор
    Симпатично мече.
    Не е трябвало да дразнят мечката.
    Искали са да изглеждат щедри, ама не им се е получило.

    12:59 28.05.2026

  • 22 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Тоя подходи адски тъпо към дивото животно. По-тъп е от мечката.

    13:22 28.05.2026