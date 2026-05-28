Пол Маккартни: The Beatles е най-великата група на Земята, аз съм им фен

28 Май, 2026 09:14

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британският музикант Пол Маккартни нарече The Beatles, на които е един от основателите, най-великата група на Земята. 83-годишният певец направи съобщението, докато разговаря с фенове в TikTok.

„Феноменално е, наистина е. Когато започнахме, бяхме само деца, рокендролът тъкмо се разгръщаше и си мислехме: „Ако имаме късмет, ще имаме няколко години.“ Толкова обикновено траеше една кариера тогава“, цитиран е Маккартни от информационна агенция PA. „Надявахме се може би за пет години, а се превърнаха в 10 и продължихме. После се превърнаха в 20, после в 30.“

The Beatles, сред които бяха и Джон Ленън, Джордж Харисън и Ринго Стар, съществуват от 1960 до 1970 г. След разпадането на групата Маккартни започва успешна солова кариера, като в крайна сметка печели 19 награди Грами (включително тези, спечелени с The Beatles) и оглавява множество класации.

„Мисля, че Бийтълс бяха най-великата група на всички времена. Аз съм им фен“, каза музикантът.

Срещата с феновете на Маккартни се проведе два дни преди издаването на 18-ия му самостоятелен албум. Новият диск е озаглавен „Момчетата от Дънджън Лейн“. Това е името на улица в родния град на музиканта Ливърпул, или по-скоро в предградието Спийк, която водеше до река Мърси. Днес тази улица води до летище „Джон Ленън“. Албумът ще съдържа 14 песни.

Според американското музикално списание Rolling Stone, Бийтълс са номер едно в списъка на най-великите изпълнители на всички времена. Ливърпулската четворка е най-продаваната музикална група в историята, с над 600 милиона продадени албума по целия свят. След разпадането на групата, всеки от четиримата музиканти стартира собствена кариера. Маккартни и барабанистът Ринго Стар (85) са все още живи. Джон Ленън бе застрелян от фен през 1980 г. в Ню Йорк, а Джордж Харисън почина през 2001 г. след дълга битка с рака.


  • 1 бушприт

    0 0 Отговор
    Пол Маккартни нарече рок-групата "The Beatles", на която той е един от основателите й, най-великата група на Земята.

    09:25 28.05.2026

  • 2 лют пипер

    2 0 Отговор
    Ринго Стар вече не е Ринго Млад.

    09:27 28.05.2026

  • 3 Калия Неонова

    1 3 Отговор
    Аз предпочитам шведската група "АББА".Беатлесите не са ми симпатизантски.

    09:28 28.05.2026

  • 4 За мен,

    2 2 Отговор
    Стоунс са по-добри.

    09:33 28.05.2026

  • 5 Старчо Сарача

    0 1 Отговор
    Одъртя вече Маккартни и май дрънка глупости.

    09:35 28.05.2026

  • 6 Имат

    0 0 Отговор
    Много фенове, но аз не ги понасям! Отвратително лигави са ми!

    09:37 28.05.2026