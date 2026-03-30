Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Бебе проплака в ЦСКА

30 Март, 2026 11:28 887 2

  • цска-
  • джеймс ето'о-
  • баща-
  • бебе

През този сезон Ето’о има за ЦСКА 28 мача с 4 гола и 9 асистенции

Bебе проплака в ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът на ЦСКА Джеймс Ето'о стана баща. Чрез стори в „Инстаграм“ той сподели радостната вест, че със съпругата му Джоана са станали родители. От споделената снимка може да се направи извод, че Ето'о е станал баща на момче, тъй като детето на споделената снимка е облечено в синьо.

Камерунецът и любимата му жена се ожениха броени дни преди настъпването на 2025 г., когато Джоана беше бременна. Няколко месеца по-късно стана ясно, че тя е загубила бебето само месеци преди термина за раждане.

През този сезон Ето’о има за ЦСКА 28 мача с 4 гола и 9 асистенции.

Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    5 1 Отговор
    Браво, да му е живо и здраво и само да ги радва.

    11:52 30.03.2026

  • 2 Гуцката

    1 1 Отговор
    Мамунка сладка. Да е жива и здрава.

    11:56 30.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове