Бебе проплака в ЦСКА

Халфът на ЦСКА Джеймс Ето'о стана баща. Чрез стори в „Инстаграм“ той сподели радостната вест, че със съпругата му Джоана са станали родители. От споделената снимка може да се направи извод, че Ето'о е станал баща на момче, тъй като детето на споделената снимка е облечено в синьо.

Камерунецът и любимата му жена се ожениха броени дни преди настъпването на 2025 г., когато Джоана беше бременна. Няколко месеца по-късно стана ясно, че тя е загубила бебето само месеци преди термина за раждане.

През този сезон Ето’о има за ЦСКА 28 мача с 4 гола и 9 асистенции.