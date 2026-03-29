Дъщерята на Мария завърши престижното си образование с авторска изложба (СНИМКИ)

29 Март, 2026 09:13 3 317 21

Марая Андонова отбеляза края на образованието си в престижно частно училище с интересна експозиция

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на поп фолк певицата Мария – Марая – отбеляза завършването на образованието си с интригуваща финална изложба, която се превърна в кулминация на дългогодишното ѝ обучение в една от най-елитните образователни системи, пише Хот Арена.

Почти 18-годишната абитуриентка приключва 12 години в Англо-американското училище в София, както и още четири години в международен детски център, изграден по същата образователна методика.

Финалът на този дълъг път е белязан от артистичен проект, който ясно демонстрира нейния талант и развитие в сферата на изкуствата.

Марая се откроява не само със силно присъствие и афинитет към изкуствата, но и с активната си роля в училищната общност. По думите на нейната майка, тя е сред най-ярките посланици на благотворителните инициативи и каузи, обединяващи различни поколения.

„Това са качествата, които най-много я отличават – добротата, ангажираността и желанието да помага“, споделя развълнуваната Мария, която не крие гордостта си от постиженията на дъщеря си.

След успешното си завършване, Марая вече има следваща ясна стъпка – тя е приета да учи бизнес в International University of Monaco. От септември ѝ предстои ново начало в Княжеството, където ще продължи своето развитие в академична и личностна посока.

„Трагичните човешки преживявания“ – концепцията на Марая

„Хората съществуват от над 200 000 години, но въпреки различните животи и идентичности, някои преживявания остават непроменени. Трагедията е едно от тях. Болката, загубата и страданието свързват хората отвъд време и пространство, често без думи.

Това, което за един е непоносимо, за друг изглежда различно – именно гледната точка оформя начина, по който преживяваме трагедията. С времето осъзнах колко силно личният опит влияе върху възприятието ни за света, особено в трудни моменти.

В изложбата си се фокусирам върху реални и често неудобни аспекти от човешкия живот – зависимости, бездомност, емоционална болка и борбата с изкушението. Това не са далечни проблеми – те съществуват в ежедневието ни, дори когато ги пренебрегваме.

Болката е централен елемент в работата ми – не само физическата, но и емоционалната и психологическата. Зависимостите показват как хората търсят краткотрайно облекчение, което често се превръща в цикъл на зависимост. Това, което започва като бягство, може да се превърне в контролираща сила.

Бездомността в моите творби символизира не само физическата липса на дом, но и изолацията и загубата на стабилност. Тя показва колко бързо човек може да стане „невидим“ за обществото.

Изкушението присъства навсякъде – като стремеж към бягство от реалността или като привличане към неща, които могат да ни навредят. Това създава постоянно напрежение между контрол и загуба на контрол.

Смъртта също е важна тема – не просто като край, а като нещо, което съществува паралелно с живота. Тя присъства чрез липсата, празнотата и постепенното изчезване на идентичността.

Гледната точка е ключова за разбирането на тези теми. Някои от творбите изискват по-внимателно вглеждане или различен ъгъл – както и в живота, първото впечатление рядко разкрива цялата истина.

С тази изложба целя да покажа, че трагичните човешки преживявания са сложни и дълбоко лични. Те не са просто моменти, а състояния, които оформят начина, по който мислим, чувстваме и съществуваме.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    53 12 Отговор
    А СВИРКИ МОЖЕ ЛИ....? КАТО МАМА?

    Коментиран от #17

    09:17 29.03.2026

  • 2 Пич

    58 1 Отговор
    Болката.....!!! Това показва, че детето е страдало от безпътният живот на Отварачката, и никакви пари не са успяли да компенсират това!

    Коментиран от #5

    09:19 29.03.2026

  • 3 НЕОЧАКВАНО

    29 8 Отговор
    ПРИЯТНА ИЗНЕНАДА.ДЕРЗАЙ ДЕТЕ И ДРЪЖ ТОЗИ ПЪТ. ТЕЗИ КАРТИНИ СА АБСОЛЮТЕН АНТИПОД НА ЧАЛГАРЛЯКА.ТЕ ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА С ГОСПЪЛ И БЛУС.

    09:23 29.03.2026

  • 4 Изненада

    49 1 Отговор
    Ето, че понякога "крушата пада по-далеч от дървото". Дано никога не взема пример от майка си за нищо.

    Коментиран от #19

    09:30 29.03.2026

  • 5 Напомни ми за

    28 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Мъдростта на Сократ, който е казал, че добрата жена ще направи мъжа щастлив, а лошата - философ. Това напълно важи и за децата, израснали в такива семейства.

    09:34 29.03.2026

  • 6 Умно и талантливо дете

    28 0 Отговор
    Първата картина е с работно заглавие "Майка ми Мария и Миро Дзвера"

    09:37 29.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Потърси си психоанлитик!

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Качествен мъж":

    Форумът е най-неподходящото място да се изповядваш!

    09:46 29.03.2026

  • 9 Ми то.....

    14 10 Отговор
    И на малкото УУурв....... джуките ша набъбнат като на мама !

    09:47 29.03.2026

  • 10 Колко трудов стаж има таланта

    13 10 Отговор
    Във кревата ????

    09:48 29.03.2026

  • 11 БеГемот

    8 5 Отговор
    На мама ....мамата...

    09:56 29.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хомо

    15 4 Отговор
    Ой на мама чадото.То кът мама ши стани.Ама за ко и е убразувание ?Важното е да знае да свири и да отваря бузи. Другото само ще си дойде на мястото.

    10:06 29.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Частните училища

    18 5 Отговор
    не са никакви училища! Те са създадени единствено за да могат децата на"висшата каста"да получат диплом за образование без да присъстват и учат!На всичко отгоре вземат пари от държавата като субсидия,което е абсолютно неприемливо!

    10:27 29.03.2026

  • 16 Богат бизнесмен

    2 6 Отговор
    Това момиче е природно надарено и призвано да бъде дизайнер.

    10:42 29.03.2026

  • 17 Боздуган

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Има уста, значи може.

    10:54 29.03.2026

  • 18 Гост

    8 4 Отговор
    В Монако ловния сезон е нонстоп открит, ама и конкуренцията е голяма.... с малко късмет и правилните умения, ще забременее от някой милиардерски наследник и ще се пенсионира....

    11:46 29.03.2026

  • 19 Бъркаш!

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Изненада":

    Въпросните, уж престижни и иначе, ултра скъпи училища, са просто забавачки за богати и разглезени деца, без никаква академична стойност!

    12:33 29.03.2026

  • 20 Професията на майка си ли ще продължи

    1 0 Отговор
    Цените и как са

    16:11 29.03.2026

  • 21 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Браво че е не тръгнала по галгарските стъпки на майка си както при всички останали певачки

    16:38 29.03.2026