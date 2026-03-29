Дъщерята на Мария завърши престижното си образование с авторска изложба (СНИМКИ)

Дъщерята на поп фолк певицата Мария – Марая – отбеляза завършването на образованието си с интригуваща финална изложба, която се превърна в кулминация на дългогодишното ѝ обучение в една от най-елитните образователни системи, пише Хот Арена.
Почти 18-годишната абитуриентка приключва 12 години в Англо-американското училище в София, както и още четири години в международен детски център, изграден по същата образователна методика.
Финалът на този дълъг път е белязан от артистичен проект, който ясно демонстрира нейния талант и развитие в сферата на изкуствата.
Марая се откроява не само със силно присъствие и афинитет към изкуствата, но и с активната си роля в училищната общност. По думите на нейната майка, тя е сред най-ярките посланици на благотворителните инициативи и каузи, обединяващи различни поколения.
„Това са качествата, които най-много я отличават – добротата, ангажираността и желанието да помага“, споделя развълнуваната Мария, която не крие гордостта си от постиженията на дъщеря си.
След успешното си завършване, Марая вече има следваща ясна стъпка – тя е приета да учи бизнес в International University of Monaco. От септември ѝ предстои ново начало в Княжеството, където ще продължи своето развитие в академична и личностна посока.
„Трагичните човешки преживявания“ – концепцията на Марая
„Хората съществуват от над 200 000 години, но въпреки различните животи и идентичности, някои преживявания остават непроменени. Трагедията е едно от тях. Болката, загубата и страданието свързват хората отвъд време и пространство, често без думи.
Това, което за един е непоносимо, за друг изглежда различно – именно гледната точка оформя начина, по който преживяваме трагедията. С времето осъзнах колко силно личният опит влияе върху възприятието ни за света, особено в трудни моменти.
В изложбата си се фокусирам върху реални и често неудобни аспекти от човешкия живот – зависимости, бездомност, емоционална болка и борбата с изкушението. Това не са далечни проблеми – те съществуват в ежедневието ни, дори когато ги пренебрегваме.
Болката е централен елемент в работата ми – не само физическата, но и емоционалната и психологическата. Зависимостите показват как хората търсят краткотрайно облекчение, което често се превръща в цикъл на зависимост. Това, което започва като бягство, може да се превърне в контролираща сила.
Бездомността в моите творби символизира не само физическата липса на дом, но и изолацията и загубата на стабилност. Тя показва колко бързо човек може да стане „невидим“ за обществото.
Изкушението присъства навсякъде – като стремеж към бягство от реалността или като привличане към неща, които могат да ни навредят. Това създава постоянно напрежение между контрол и загуба на контрол.
Смъртта също е важна тема – не просто като край, а като нещо, което съществува паралелно с живота. Тя присъства чрез липсата, празнотата и постепенното изчезване на идентичността.
Гледната точка е ключова за разбирането на тези теми. Някои от творбите изискват по-внимателно вглеждане или различен ъгъл – както и в живота, първото впечатление рядко разкрива цялата истина.
С тази изложба целя да покажа, че трагичните човешки преживявания са сложни и дълбоко лични. Те не са просто моменти, а състояния, които оформят начина, по който мислим, чувстваме и съществуваме.“
5 Напомни ми за
До коментар #2 от "Пич":Мъдростта на Сократ, който е казал, че добрата жена ще направи мъжа щастлив, а лошата - философ. Това напълно важи и за децата, израснали в такива семейства.
8 Потърси си психоанлитик!
До коментар #7 от "Качествен мъж":Форумът е най-неподходящото място да се изповядваш!
17 Боздуган
До коментар #1 от "Боруна Лом":Има уста, значи може.
19 Бъркаш!
До коментар #4 от "Изненада":Въпросните, уж престижни и иначе, ултра скъпи училища, са просто забавачки за богати и разглезени деца, без никаква академична стойност!
