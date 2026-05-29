Новата приятелка на Юксел Кадриев вече иска сватба и дете

След години, в които звездата на bTV Юксел Кадриев пазеше личния си живот далеч от публичното пространство, напоследък изглежда по-влюбен от всякога до младата си половинка Венцислава. А според упорити слухове в светските среди красавицата вече искала да стане и майка, пише hotarena.net.

Близки до двойката разкриват, че темата все по-често присъствала в разговорите им, особено след последното им пътуване до Гърция. Южната ни съседка отдавна е любимо място на двамата, но този път посещението им не било само романтична почивка. Според мълвата Юксел и Венцислава обикаляли различни крайморски локации, тъй като вече обмисляли подготовка за сватба. Говори се, че двамата искали церемония край морето, далеч от шумотевицата и любопитните погледи.

Въпреки немалката възрастова разлика помежду им отношенията им ставали все по-сериозни. Венцислава била напълно готова за семейство и не криела, че мечтае за дете.

Самият Кадриев вече има опит като баща. Неговата дъщеря Габриела е от брака му с оперната певица Бонка Георгиева-Ласо. След развода именно Юксел получава родителските права и отглежда дъщеря си основно сам. Днес Габриела е вече голяма и самостоятелна жена, която стои далеч от светския шум и рядко се появява публично.

Юксел и Венцислава продължават да пазят връзката си максимално далеч от прожекторите. Миналата седмица обаче направиха изключение и публикуваха общ кадър в социалните мрежи, с който на практика потвърдиха колко силни са чувствата помежду им.

Младата красавица е дизайнер и има свой собствен бранд за луксозни корсети "Венее“ от фина дубайска дантела, които продава през социалните мрежи.