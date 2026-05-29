29 май 1953 г.: Едмънд Хилари и Тензинг Норгей стават първите хора, стъпили на Еверест

На 29 май 1953 г. в 11:30 ч. местно време, новозеландецът Едмънд Хилари и непалският шерп Тензинг Норгей стават първите хора, стъпили официално на покрива на света – връх Еверест (8848,86 м). Успехът е постигнат като част от деветата британска експедиция, ръководена от полковник Джон Хънт.

В нощта преди решителния щурм Хилари и Тензинг нощуват в Лагер 9 на рекордната за тогава височина от около 8500 метра. Нощта е брутално студена. На сутринта в 4:00 ч. Хилари установява, че обувките му са замръзнали на кокал извън спалния чувал. Двамата прекарват цели два часа в размразяването им над примуса, преди най-накрая да потеглят в 6:30 ч. сутринта.

По пътя към върха те се сблъскват с последното голямо препятствие – опасна 12-метрова отвесна скална стена, покрита с лед. Хилари намира тясна пролука между скалата и леда, заклещва се в нея и успява да се изкатери с гръб, след което изтегля и Тензинг. Това място остава в историята на алпинизма с името „Стъпалото на Хилари“.

Поради силно ограниченото количество кислород в бутилките им, двамата прекарват на най-високата точка на планетата точно 15 минути. Хилари прави емблематичната снимка на Тензинг Норгей, който държи пикел с флаговете на Великобритания, Непал, Нова Зеландия и ООН. Любопитен факт е, че няма снимка на Хилари на върха, тъй като Тензинг не е знаел как да работи с фотоапарата, а самият Хилари отказва да позира.

Като вярващ будист, Тензинг заравя в снега шоколади, бисквити и бонбони като дар за боговете на планината. Хилари пък оставя малко разпятие, дадено му от ръководителя Джон Хънт. Хилари прави бърз оглед наоколо за някакви следи или остатъци от палатка на изчезналите през 1924 г. алпинисти Джордж Мелъри и Ендрю Ървин, но не открива нищо.

Слизайки обратно надолу, първият човек от експедицията, когото срещат, е сънародникът на Хилари – Джордж Лоу. Тогава Хилари изрича своята прочута, непретенциозна фраза: „Е, Джордж, видяхме сметката на това копеле!“.

В продължение на две години медиите и правителствата на Непал и Индия оказват огромен натиск върху двамата да признаят кой точно е направил първата крачка. Алпинистите запазват спортсменско мълчание, заявявайки, че са достигнали върха като екип. Едва по-късно в автобиографията си Тензинг Норгей признава: Хилари вървеше отпред и стъпи на върха броени секунди преди мен.

Новината за триумфа е изпратена с шифровано съобщение през Индия, за да се запази в тайна от конкурентни медии. Тя достига до Лондон в навечерието на коронацията на кралица Елизабет II (2 юни 1953 г.). Британската преса я обявява в същия ден като „великолепен коронационен подарък“, а малко след това Хилари получава рицарско звание и титлата „сър“.