Мадона с признание: Джон Кенеди-младши бил най-добрият ѝ любовник

Мадона отново успя да предизвика бурни реакции, след като направи откровено признание за личния си живот. По време на специално видео интервю, свързано с промоцията на новия ѝ албум Confessions II, певицата разкри кой е бил най-добрият ѝ любовник, пише woman.bg.



Когато била попитана кой е човекът, с когото е имала най-добри интимни отношения, звездата първоначално се пошегувала, че ще назовава само хора, които вече не са сред живите. След кратко колебание тя прошепнала името на Джон Ф. Кенеди-младши, син на покойния американски президент Джон Ф. Кенеди.



Признанието предизвикало бурна реакция сред останалите участници в разговора, а видеото бързо привлякло вниманието на медиите и социалните мрежи.

Кратка, но запомняща се връзка

Според биографичната книга JFK Jr.: An Intimate Oral Biography, публикувана през 2024 г., Мадона и Джон Кенеди-младши са имали кратка романтична връзка в края на 80-те години.



По това време Кенеди е бил свързван с актрисата Кристина Хааг, докато Мадона все още е била омъжена за актьора Шон Пен. Според хора от близкото обкръжение на Кенеди отношенията между двамата никога не са били сериозни и са се основавали предимно на силно физическо привличане.



Въпреки кратката продължителност на връзката им, очевидно тя е оставила траен спомен у певицата.

Един от най-желаните мъже на своето време

Джон Кенеди-младши беше сред най-популярните личности в САЩ през 90-те години. Юрист, издател и син на една от най-известните политически фамилии в света, той често присъстваше в класациите за най-привлекателни мъже.



През 1996 г. той се ожени за Каролин Бесет, а три години по-късно загина трагично при самолетна катастрофа край бреговете на Масачузетс заедно със съпругата си и нейната сестра.

Madonna reveals the best sex she’s ever had in upcoming Grindr interview:



“I’m only going to name dead people. John Kennedy Jr.” pic.twitter.com/c3nlA3HDSN — Pop Crave (@PopCrave) May 29, 2026

Мадона продължава да бъде в центъра на вниманието

67-годишната изпълнителка в момента промотира новия си албум Confessions II. Вместо традиционна медийна обиколка тя избра нестандартен подход, като участва в специален видеоформат, организиран съвместно с приложението Grindr.



Откровеното ѝ признание за Джон Кенеди-младши бързо се превърна в една от най-коментираните теми около новия музикален проект и за пореден път доказа, че Мадона знае как да привлича вниманието на публиката.

