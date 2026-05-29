Мадона с признание: Джон Кенеди-младши бил най-добрият ѝ любовник

29 Май, 2026 18:36 613 3

Мадона с признание: Джон Кенеди-младши бил най-добрият ѝ любовник
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мадона отново успя да предизвика бурни реакции, след като направи откровено признание за личния си живот. По време на специално видео интервю, свързано с промоцията на новия ѝ албум Confessions II, певицата разкри кой е бил най-добрият ѝ любовник, пише woman.bg.

Когато била попитана кой е човекът, с когото е имала най-добри интимни отношения, звездата първоначално се пошегувала, че ще назовава само хора, които вече не са сред живите. След кратко колебание тя прошепнала името на Джон Ф. Кенеди-младши, син на покойния американски президент Джон Ф. Кенеди.

Признанието предизвикало бурна реакция сред останалите участници в разговора, а видеото бързо привлякло вниманието на медиите и социалните мрежи.

Кратка, но запомняща се връзка

Според биографичната книга JFK Jr.: An Intimate Oral Biography, публикувана през 2024 г., Мадона и Джон Кенеди-младши са имали кратка романтична връзка в края на 80-те години.

По това време Кенеди е бил свързван с актрисата Кристина Хааг, докато Мадона все още е била омъжена за актьора Шон Пен. Според хора от близкото обкръжение на Кенеди отношенията между двамата никога не са били сериозни и са се основавали предимно на силно физическо привличане.

Въпреки кратката продължителност на връзката им, очевидно тя е оставила траен спомен у певицата.

Един от най-желаните мъже на своето време

Джон Кенеди-младши беше сред най-популярните личности в САЩ през 90-те години. Юрист, издател и син на една от най-известните политически фамилии в света, той често присъстваше в класациите за най-привлекателни мъже.

През 1996 г. той се ожени за Каролин Бесет, а три години по-късно загина трагично при самолетна катастрофа край бреговете на Масачузетс заедно със съпругата си и нейната сестра.

Мадона продължава да бъде в центъра на вниманието

67-годишната изпълнителка в момента промотира новия си албум Confessions II. Вместо традиционна медийна обиколка тя избра нестандартен подход, като участва в специален видеоформат, организиран съвместно с приложението Grindr.

Откровеното ѝ признание за Джон Кенеди-младши бързо се превърна в една от най-коментираните теми около новия музикален проект и за пореден път доказа, че Мадона знае как да привлича вниманието на публиката.

Източник: woman.bg


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 загадка

    1 0 Отговор
    Каква ли сума на романтична среща е получавала Мадоната за цветя?

    18:41 29.05.2026

  • 2 Хабанера

    1 0 Отговор
    Олекна ми

    18:46 29.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    За да помни оня сигурно и е разпрал пъpдялoто

    18:57 29.05.2026