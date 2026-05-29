29 май 1917 г. : Роден е Джон Кенеди - един от най-популярните президенти на САЩ

Джон Фицджералд Кенеди е роден на 29 май 1917 г. в Бруклин, Масачузетс в семейството на Джозеф П. Кенеди старши и Рози Фицджералд. През 1935 г. Кенеди завършва елитното Choate School в Кънектикът, а през 1940 г. завършва международни отношения в Харвард с отличие. Джон Кенеди е приет във флота през 1941 г. и постъпва в информационната служба на началник-щаба на морския флот. По време на Втората световна война служи като лейтенант във флота, позициониран в Тихия океан и получава официална похвала за спасяването на членовете на неговия екипаж. Напуска армията в началото на 1945 г., само няколко месеца преди Япония да капитулира.

Кенеди се жени за Жаклин Лий Бувие през 1953 г. като са изключително популярни като президентска двойка. Често канят в Белия дом артисти, писатели, учени, поети, музиканти, актьори, носители на Нобеловата награда и спортисти. Двойката оказва влияние дори в модните тенденции и често се снима за популярни списания. Имат две деца – Каролайн и Джон младши. Жаклин прави спонтанен аборт през 1955 г., а година по–късно ражда мъртво бебе. Името на Кенеди се свързва с множество извънбрачни връзки, включително с Мерилин Монро.

Джон Кенеди е 35-ият и най-младият президент в историята на САЩ. Той е бил на 43 г., когато е избран на поста. Освен това е и единственият католик, както и последният американски президент, който умира преди края на мандата си (заема поста от 20 януари 1961 г. до убийството му на 22 ноември 1963 г.).

След Втората световна война Кенеди влиза в политиката като член в Камарата на представителите. През 1952 г. се кандидатира за Сената и печели с неочаквана преднина от 70 000 гласа пред борещия се за втори мандат републиканец Хенри Лодж. През 1960 г. Кенеди заявява намерението си да се кандидатира за президент, а впоследствие Демократическата партия го издига за свой кандидат на изборите. Основни теми по време на кампанията са ситуацията в Куба, стимулирането на икономическото развитие, военните и космическите програми и съревнованието със СССР. На изборите от 8 ноември 1960 г. Кенеди побеждава Никсън с минимална преднина от две десети. Полага клетва като 35-ия президент на САЩ на 20 януари 1961 г. и в знаменитата си реч заявява: "Не питайте какво държавата може да направи за вас, а се запитайте какво вие може да направите за държавата си."

По-значимите събития по време на управлението на Кенеди са: провалът при Залива на прасетата (операция на територията на Куба за сваляне на Фидел Кастро), Кубинската ракетна криза от 1962 г. (завършила със споразумение с Никита Хрушчов да изтегли ракетите от Куба, в замяна на което САЩ обещават, че никога няма да нападнат Куба), изграждането на Берлинската стена, ранните събития във Виетнамската война, движението за гражданските права, както и надпреварата за Космоса, която се увенчава с успех 6 години след смъртта на Кенеди, през 1969 г., когато Нийл Армстронг и Едуин Олдрин стават първите хора, стъпили на Луната. За един от най-големите успехи на администрацията на Кенеди се смята договорът за частична забрана на опитите с ядрени оръжия от 1963 г. между САЩ, Великобритания и Съветския съюз.

Кенеди е един от най-популярните президенти, макар че има много критици, които смятат, че славата му е незаслужена. Критиките срещу Кенеди са свързани преди всичко с прикриването на здравните му проблеми, извънбрачните му връзки, контактите му с организираната престъпност и забъркването на Америка във Виетнамската война.

Кенеди е убит в Далас, Тексас, по време на обиколка из щата на 22 ноември 1963 г. Още същия ден Лий Харви Осуалд е обвинен за убийството на президента. Той отрича и е прострелян смъртоносно два дни по–късно в полицейския участък на Далас от Джак Руби. Пет дни след като Осуалд е убит, новият президент Линдън Б. Джонсън създава Комисията Уорън, която да разследва покушението. Нейното заключение е, че Осуалд е единственият извършител. И до ден - днешен обаче съществуват множество теории за покушението срещу Кенеди и остава загадка кой точно стои зад убийството му.

От разсекретените по-късно медицински заключения става ясно, че Кенеди се е борил с тежки болести. Още като младеж той развива хипокортицизъм, известен още като Адисонова болест, която - ако не се лекува, може да доведе и до смърт. Затова Кенеди взима кортизон, от който пък получава силни болки в гръбначния стълб. Въпреки няколкото операции болките продължават да го тормозят. Личната му лекарка Джанет Травел му поставя редовно инжекции.

Освен това президентът взима медикаменти срещу смущения в чревния тракт, антибиотици срещу хронична инфекция на пикочните канали вследствие на неизлекувана венерическа болест, тестостерон против загубата на тегло и риталин като сънотворно средство.

За да се справи с постоянното усещане за отпадналост, предизвикано от Адисоновата болест и упойващите вещества, Джон Кенеди прибягва до услугите на Макс Джакобсон, известен по онова време като "Dr. Feelgood".

Той започва да приготвя на президента коктейли от амфетамини и неизвестни субстанции, които лекарите в Белия дом определят като "небезопасни". Президентът обаче отхвърля техните предупреждения с думите: "Не ме интересува. Дори да е конска пикня, важното е, че действа".