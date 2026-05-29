29 май 1917 г. : Роден е Джон Кенеди - един от най-популярните президенти на САЩ

Вижте любопитни подробности от биографията на най-младия президент в историята на САЩ

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Джон Фицджералд Кенеди е роден на 29 май 1917 г. в Бруклин, Масачузетс в семейството на Джозеф П. Кенеди старши и Рози Фицджералд. През 1935 г. Кенеди завършва елитното Choate School в Кънектикът, а през 1940 г. завършва международни отношения в Харвард с отличие. Джон Кенеди е приет във флота през 1941 г. и постъпва в информационната служба на началник-щаба на морския флот. По време на Втората световна война служи като лейтенант във флота, позициониран в Тихия океан и получава официална похвала за спасяването на членовете на неговия екипаж. Напуска армията в началото на 1945 г., само няколко месеца преди Япония да капитулира.

Кенеди се жени за Жаклин Лий Бувие през 1953 г. като са изключително популярни като президентска двойка. Често канят в Белия дом артисти, писатели, учени, поети, музиканти, актьори, носители на Нобеловата награда и спортисти. Двойката оказва влияние дори в модните тенденции и често се снима за популярни списания. Имат две деца – Каролайн и Джон младши. Жаклин прави спонтанен аборт през 1955 г., а година по–късно ражда мъртво бебе. Името на Кенеди се свързва с множество извънбрачни връзки, включително с Мерилин Монро.

Джон Кенеди е 35-ият и най-младият президент в историята на САЩ. Той е бил на 43 г., когато е избран на поста. Освен това е и единственият католик, както и последният американски президент, който умира преди края на мандата си (заема поста от 20 януари 1961 г. до убийството му на 22 ноември 1963 г.).

След Втората световна война Кенеди влиза в политиката като член в Камарата на представителите. През 1952 г. се кандидатира за Сената и печели с неочаквана преднина от 70 000 гласа пред борещия се за втори мандат републиканец Хенри Лодж. През 1960 г. Кенеди заявява намерението си да се кандидатира за президент, а впоследствие Демократическата партия го издига за свой кандидат на изборите. Основни теми по време на кампанията са ситуацията в Куба, стимулирането на икономическото развитие, военните и космическите програми и съревнованието със СССР. На изборите от 8 ноември 1960 г. Кенеди побеждава Никсън с минимална преднина от две десети. Полага клетва като 35-ия президент на САЩ на 20 януари 1961 г. и в знаменитата си реч заявява: "Не питайте какво държавата може да направи за вас, а се запитайте какво вие може да направите за държавата си."

По-значимите събития по време на управлението на Кенеди са: провалът при Залива на прасетата (операция на територията на Куба за сваляне на Фидел Кастро), Кубинската ракетна криза от 1962 г. (завършила със споразумение с Никита Хрушчов да изтегли ракетите от Куба, в замяна на което САЩ обещават, че никога няма да нападнат Куба), изграждането на Берлинската стена, ранните събития във Виетнамската война, движението за гражданските права, както и надпреварата за Космоса, която се увенчава с успех 6 години след смъртта на Кенеди, през 1969 г., когато Нийл Армстронг и Едуин Олдрин стават първите хора, стъпили на Луната. За един от най-големите успехи на администрацията на Кенеди се смята договорът за частична забрана на опитите с ядрени оръжия от 1963 г. между САЩ, Великобритания и Съветския съюз.

Кенеди е един от най-популярните президенти, макар че има много критици, които смятат, че славата му е незаслужена. Критиките срещу Кенеди са свързани преди всичко с прикриването на здравните му проблеми, извънбрачните му връзки, контактите му с организираната престъпност и забъркването на Америка във Виетнамската война.

Кенеди е убит в Далас, Тексас, по време на обиколка из щата на 22 ноември 1963 г. Още същия ден Лий Харви Осуалд е обвинен за убийството на президента. Той отрича и е прострелян смъртоносно два дни по–късно в полицейския участък на Далас от Джак Руби. Пет дни след като Осуалд е убит, новият президент Линдън Б. Джонсън създава Комисията Уорън, която да разследва покушението. Нейното заключение е, че Осуалд е единственият извършител. И до ден - днешен обаче съществуват множество теории за покушението срещу Кенеди и остава загадка кой точно стои зад убийството му.

На 8 ноември 1960 г. Джон Фицджералд Кенеди е избран за 35-и президент на САЩ.

От разсекретените по-късно медицински заключения става ясно, че Кенеди се е борил с тежки болести. Още като младеж той развива хипокортицизъм, известен още като Адисонова болест, която - ако не се лекува, може да доведе и до смърт. Затова Кенеди взима кортизон, от който пък получава силни болки в гръбначния стълб. Въпреки няколкото операции болките продължават да го тормозят. Личната му лекарка Джанет Травел му поставя редовно инжекции.

Освен това президентът взима медикаменти срещу смущения в чревния тракт, антибиотици срещу хронична инфекция на пикочните канали вследствие на неизлекувана венерическа болест, тестостерон против загубата на тегло и риталин като сънотворно средство.

За да се справи с постоянното усещане за отпадналост, предизвикано от Адисоновата болест и упойващите вещества, Джон Кенеди прибягва до услугите на Макс Джакобсон, известен по онова време като "Dr. Feelgood".

Той започва да приготвя на президента коктейли от амфетамини и неизвестни субстанции, които лекарите в Белия дом определят като "небезопасни". Президентът обаче отхвърля техните предупреждения с думите: "Не ме интересува. Дори да е конска пикня, важното е, че действа".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    5 13 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ВИ за ПОЛЕЗНО ИСТОРИЧЕСКАТА статия господин МИХАЙЛОВ

    Коментиран от #2

    04:16 08.11.2022

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 САТЪРА НА ХАНА

    12 9 Отговор
    ВЪХ МИХАЙЛОВ СЕ Е ВДЪХНОВИЛ
    ...
    ВСЕ ЕДНО ПИШЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ЦАР :))

    04:26 08.11.2022

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ццц

    13 6 Отговор
    Статията провокира няколко въпроса в мен: 1) Как САЩ реагират на заплаха в задния си двор - опит за преврат в Куба, Кубинската ядрена криза. Препратките към съвремието да ясни. 2) Какво е общото между Кенеди и Зеленски - вечно напудрения нос. 3) Каква е разликата между Кенеди и Байдън - единия става президент на 43 години, другия го правят президент ва 86. 4) Какво е най добре да се случи на всеки американски президент - да посети Далас на 22 ноември.

    04:46 08.11.2022

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 читател

    4 11 Отговор
    На мен ми направи впечатление че е издигнат от Демократите и че е бил във връзка с мафията. И някак естествено ми идва мисълта за връзката между ДБ и пРезидента Радев.

    05:03 08.11.2022

  • 8 Това е вярно!

    14 4 Отговор
    Един от малкото демократи, който не е подхващал война. Напротив, реши карибската криза без война. И затова и завърши така печално. Ако проверите историята на президентите, ще видите, 1е всички идиотски войни в ново време (след 2-та СВ) са подхващани от Президенти-Демо(н)крати: Корейската, Виетнамската, Либийската, Сирийската, и др.

    Коментиран от #11

    06:11 08.11.2022

  • 9 Овчарят

    6 6 Отговор
    Че той си е бил "жив труп" още преди да го застрелят!

    06:27 08.11.2022

  • 10 Драги ми юроди

    10 2 Отговор
    Аз предлагам да вкараме като задължителна учебна дисциплина историята на американската политика. На 4ти юли да има манифестация, ама не манифестация а спонтанен пЪррррформънс на трудещите се и децата задължително във втори клас да стават скаути. И ще ми каже ли някой какво се промени за 30 години освен имената?

    07:20 08.11.2022

  • 11 Не не

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Това е вярно!":

    Завърши печално не заради това, че не е подхващал война, а защото искаше да създаде парична валута на американското правителство. Да изхвърли долара на ФЕД. Е, няма кой да му прости това.

    08:01 08.11.2022

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 вен серемос

    10 0 Отговор
    Джон Кенеди го убиха самите американци-ЦРУ! Защото искаше да има мирни взаимоотношения с най-силната страна в света,победила сама Хитлер във ВСВ,Русия.ЦРУ уби Джон Кенеди !

    05:50 08.11.2025

  • 14 калина /алена

    9 1 Отговор
    И, НИКОГА американците не са стъпвали а Луната.Заснето е в Холивудско студио! Имаше филм със Скарлет Йохансон,за лъжата на американците, по повод стъпването на Луната.Лъжат! Никога не са били на Луната!

    05:55 08.11.2025

  • 15 вен серемос

    10 1 Отговор
    А, ФЕД винаги се е управлявал от ЧИ-.;ФУТ-.;ИТЕ-Рокфелер и наследниците му.

    05:57 08.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 делон

    6 0 Отговор
    ЦРУ уби Джон Кенеди! Защо триет Факти?Кенеди искаше приятелство с най-силната страна в света-Русия/СССР победила без помощ Хитлер във ВСВ -09.05.1945 г.Във ВСВ участва и Първа Българска Армия,командвана от бъдещия генерал Стойчо Стойчев.Бъйлгария участва с доброволци-мъже и жени.Факти престанете да лъжете и да триете ИСТИНАТА!!!

    08:13 08.11.2025

  • 19 Софиянец

    5 1 Отговор
    Ционистите го убиха!

    12:47 29.05.2026

  • 22 Факти, я направете един списък за

    0 0 Отговор
    медикаментите и опиати които взима Адолф Хитлер и за неговият личен Лекар еврейн?

    Нема да ви стигнат 10 страници, най интересните са коктейл от Опиати и таблетки направени от .айната Здрав Български Селянин.

    За Президента Кенеди които е капитан на Щурмови Катер и претърпява вражески удар по катера е имал проблеми с гръбначният стълб.

    13:14 29.05.2026

  • 24 Теодор" Тео " Карл Лудвиг Гилбърт Морел

    0 0 Отговор
    Теодор" Тео " Карл Лудвиг Гилбърт Морел (22 юли 1886-26 май 1948)

    13:24 29.05.2026

  • 25 Морел личният Лекар на Адолф Хитлер

    0 0 Отговор
    е имал лекарство за Адолф Хитлер направено от Л.йна.а на Здрав Български Селянин.

    Това е факт.

    13:27 29.05.2026