Новини
Любопитно »
Щатските "тюлени" влудяват върлия фен на операта диктатор Нориега с Van Halen и Guns N' Roses през 1989 г.

Щатските "тюлени" влудяват върлия фен на операта диктатор Нориега с Van Halen и Guns N' Roses през 1989 г.

29 Май, 2026 14:16 1 037 8

  • тюлени-
  • опера-
  • диктатор-
  • van halen-
  • guns n' roses-
  • 1989 г.-
  • мануел нориега

Щатските "тюлени" влудяват обсадения фен на операта диктатор Нориега с Van Halen и Guns N' Roses през 1989 г.

Щатските "тюлени" влудяват върлия фен на операта диктатор Нориега с Van Halen и Guns N' Roses през 1989 г. - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На днешния ден, 29 май, през 2017 г., умира бившият панамски диктатор Мануел Нориега. Той издъхва на 83 години в болница в столицата Панама, след като получава тежки усложнения след претърпяна мозъчна операция.

Новината за смъртта му е потвърдена официално на следващия ден (30 май) от тогавашния президент на страната Хуан Карлос Варела.

Краят на управлението на Нориега поразително напомня на този на венецуелския президент Николас Мадуро, който беше отвлечен от спалнята си в Каракас от американските "тюлени" в началото на тази година.

Залавянето на Нориега изглежда като невероятна история, която ФАКТИ припомня:

През декември 1989 г., по време на американската инвазия в Панама (Операция „Справедлива кауза“), панамският диктатор Мануел Нориега се укрива в посолството на Ватикана в Панама Сити. Тъй като международното право забранява на американските военни да нахлуят в дипломатическата мисия, те използват психологическа война (PSYOP), за да го пречупят и принудят да се предаде.

Щатските
Снимка: Интернет

Американската армия обгражда сградата с Humvee-та, оборудвани с мощни високоговорители, и започва да надува оглушителен рок, хард рок и хеви метъл денонощно. Тъй като Нориега е бил известен почитател на операта, американските части за психологически операции съставят специален плейлист, целящ да го дразни и дезориентира. Някои от най-емблематичните песни, пускани с максимален обем, включват:„Panama“ на Van Halen (използвана заради иронията в името)„I Fought the Law“ на The Clash„ Welcome to the Jungle“ на Guns N' Roses„You Shook Me All Night Long“ на AC/DC„ No More Mr. Nice Guy“ на Алис Купър, „Danger Zone“ на Кени Логинс. Иронично е включена дори поп песента „Never Gonna Give You Up“ на Рик Астли.

Официалното обяснение на Пентагона по-късно е, че силната музика е пусната първоначално, за да създаде „звукова бариера“, която да попречи на журналистите с насочени параболични микрофони да подслушват поверителните преговори между дипломатите и американските генерали. Тактиката обаче бързо е развита от специалните части като средство за лишаване от сън и психологически натиск.

Щатските
Снимка: Интернет

Музикалният тормоз продължава няколко дни и предизвиква сериозни критики от страна на Ватикана и Белия дом, като съветникът по национална сигурност Брент Скоукрофт описва ситуацията като „недостойна“ и „глупава“. Президентът Джордж Буш-старши в крайна сметка нарежда музиката да бъде спряна.Въпреки това, комбинацията от изолация, дипломатически натиск от страна на Ватикана и постоянният шум си казва думата – на 3 януари 1990 г. Мануел Нориега излиза от посолството и се предава на американските сили.

Щатските
Снимка: Интернет


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    В Херкулеса скоро ще звучи Цеца в продължение на 15ч.

    14:19 29.05.2026

  • 2 Сила

    7 3 Отговор
    ХЕВИ МЕТЪЛ К О П Е Л Е Т А ....🤘🤘🤘
    СМЪРТ НА ЧАЛГАТА !!!

    Коментиран от #6

    14:28 29.05.2026

  • 3 пантера

    4 4 Отговор
    Че тези групи са за децата в детската градина.

    14:29 29.05.2026

  • 4 Гост

    6 0 Отговор
    А в България ДПСтата искат да изгонят българите с силен вой от джамиите , за да остане само безмозъчната рая.

    15:02 29.05.2026

  • 5 сащисан кравар

    5 0 Отговор
    На Бай Дончо, ако му пуснат Азис и Сен Тропе и той, ще избяга с писъци от Белия Вигвам😅

    15:16 29.05.2026

  • 6 ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Къв хеви метал бе, смешник? Това, което са им пускали е "женска" музика.

    Коментиран от #7

    15:38 29.05.2026

  • 7 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ха ха ха":

    Бегай бе , Криско !!!
    Аман от разбирачи , селски "металяги " с анцузи и миризливи соц кубинки " Пещера "...

    15:53 29.05.2026

  • 8 Един друг

    0 0 Отговор
    Аз слушам по 8 часа средно на ден хеви метал и хард рок, вече 40 години, а пък не се разсейвам, а даже ми става хубаво. Но пуснат ли ми чалга, със сигурност ще полудея.

    15:56 29.05.2026