"Музикалният ум зад бритпопа" Ноъл Галахър става на 59 години

Ноъл Галахър, основният музикален ум зад феномена бритпоп и една от най-влиятелните фигури в съвременната британска рок история, празнува на 29 май своя 59-и рожден ден.

След 15-годишна ледена епоха и публична вражда с брат си Лиъм, през втората половина на 2024 г. двамата обявиха сензационното събиране на Oasis. Изминалата 2025 година беше най-натоварената в кариерата на Ноъл от десетилетия насам, белязана от мегатурнето Oasis Live '25, което разпродаде десетки стадиони по целия свят и генерира феноменален глобален интерес.

В края на февруари 2026 г. Ноъл Галахър бе удостоен с почетната награда „Автор на песни на годината“ на церемонията по връчването на британските музикални награди BRIT Awards 2026. Отличието предизвика сериозни дебати и фурор в индустрията, тъй като той грабна приза заради грандиозния успех и продажбите на старите си класики с Oasis, без всъщност да е издавал съвсем нов материал през последната година.

Самият Галахър наскоро потвърди в интервюта, че веднага след приключването на турнето се е завърнал на работа в студиото. Въпреки че феновете спекулират за нов албум на Oasis, Ноъл намекна, че в момента по-скоро подготвя авторски материал (вероятно за соловия си проект Noel Gallagher's High Flying Birds). Музикантът се пошегува, че след като е взел наградата за автор на песни, „вече е длъжен да издаде нещо ново, защото го е срам“.

По отношение на концертната дейност братята Галахър обявиха официална почивка за настоящата 2026 г. (Лиъм Галахър категорично отрече слуховете за нови концерти преди Световното първенство по футбол). Ноъл обаче загатна пред фенове, че Oasis планират ново мащабно турне през 2027 г., което да продължи инерцията от миналогодишния успех.

Като един от най-известните и заклети фенове на футболния клуб Манчестър Сити, само преди броени часове Ноъл Галахър бе поканен да вземе специалното последно интервю на напускащия мениджър Пеп Гуардиола за Manchester City TV – емоционален разговор между двама дългогодишни приятели, който бързо стана вайръл сред спортните и музикални фенове.