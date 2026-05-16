Къде българите в чужбина могат да гледат финала на „Евровизия 2026“

Българската национална телевизия информира българските зрители и почитатели на конкурса „Евровизия 2026“, които се намират извън територията на страната, че съгласно правилата и лицензионните изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), БНТ има право да излъчва конкурса на живо единствено на територията на Република България – в ефира на БНТ 1.

Живеещи или пребиваващи извън страната фенове на песенния конкурс могат да проследят големия финал на 16 май (събота) от 21:00 CEST на официалния YouTube канал на „Евровизия“, където събитието ще бъде достъпно за международната аудитория. „Евровизия 2026“ ще се излъчва и по обществените телевизионни канали във всички участващи държави.

След впечатляващото си представяне на втория полуфинал, DARA класира страната ни на големия финал на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“. За България може да се гласува от целия свят с №12 – по телефон, чрез SMS или на сайта WWW.ESC.VOTE, в зависимост от това къде се намирате. Ако сте в участваща държава, инструкции как да гласувате ще бъдат показани на екрана по време на излъчванията. Ако сте в останалата част на света, може да гласувате на WWW.ESC.VOTE.

Повече информация за регламента и начина на гласуване зрителите:

На финала в събота DARA излиза с №12, като за България може да се гласува от целия свят:

Албания - SMS 54345 / WWW.ESC.VOTE

Армения - SMS 1004

Австрия - CALL 0901 050 25-12 / SMS 0901 050 25-12

Азербайджан - SMS 9450 / WWW.ESC.VOTE

Белгия - SMS 6015 OR 6364

Германия - CALL 01371 3636-12 / SMS 99599 / WWW.ESC.VOTE

Гърция - CALL 901 901 40-12 / SMS 54222 / WWW.ESC.VOTE

Грузия - SMS 95100

Дания - SMS 1212 / WWW.ESC.VOTE

Естония - CALL 900 70-12 / SMS 15415 / WWW.ESC.VOTE

Италия - CALL 894 001-12 / SMS 475 475 0 / WWW.ESC.VOTE

Кипър - CALL 900 318-12 / SMS 5511 / WWW.ESC.VOTE

Латвия - CALL 902013-12 / SMS 1897 / WWW.ESC.VOTE

Малта - SMS 5061 57

Норвегия - SMS 26900 / WWW.ESC.VOTE

Полша - SMS 74555 / WWW.ESC.VOTE

Португалия - CALL 760 200 1-12 / WWW.ESC.VOTE

Румъния - SMS 1399 / WWW.ESC.VOTE

Сърбия - SMS 1557 / WWW.ESC.VOTE

Украйна - SMS 7576 / WWW.ESC.VOTE

Финландия - CALL 0700 79 1-12 / SMS 173005 / WWW.ESC.VOTE

Франция - CALL 36 32-12 / SMS 721 21 / WWW.ESC.VOTE

Хърватия - CALL 06155-12 / SMS 66677 / WWW.ESC.VOTE

Черна гора - SMS 14741 / WWW.ESC.VOTE

Чехия - SMS 906 11 13 / WWW.ESC.VOTE

Швейцария - CALL 0901 54 49-12 / SMS 377 / WWW.ESC.VOTE

Швеция - CALL 099-212-12 / SMS 72211 / WWW.ESC.VOTE

Австралия, Израел, Литва, Люксембург, Молдова, Сан Марино, Обединено кралство и останалата част от света - WWW.ESC.VOTE

DARA с песента „Bangaranga“ класира България на финала на „Евровизия 2026“, който БНТ 1 ще предава на живо от Виена в събота, 16 май, от 22:00 ч. Вторият полуфинал на 14 май по БНТ 1 привлече 685 000 зрители в най-гледания момент от излъчването му. Според официалните пийпълметрични данни на GARB Audience Measurement Bulgaria, шоуто е гледано средно от половин милион зрители (492 900) и поставя БНТ 1 на лидерска позиция в българския телевизионен ефир с аудиторен дял от 28,6 %, на база възрастова целева група 4+.

С „Bangaranga“ DARA откри втория полуфинал и взриви публиката в зала „Винер Щатхале“ в австрийската столица, както и милиони фенове пред малкия екран по целия свят. Възторжени реакции заляха социалните мрежи в България и чужбина. Редица популярни лица изразиха своята подкрепа към DARA преди изпълнението и след впечатляващото ѝ представяне.

