Къде българите в чужбина могат да гледат финала на „Евровизия 2026“

16 Май, 2026 19:31 2 434 71

На финала в събота DARA излиза с №12, като за България може да се гласува от целия свят

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Българската национална телевизия информира българските зрители и почитатели на конкурса „Евровизия 2026“, които се намират извън територията на страната, че съгласно правилата и лицензионните изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), БНТ има право да излъчва конкурса на живо единствено на територията на Република България – в ефира на БНТ 1.

Живеещи или пребиваващи извън страната фенове на песенния конкурс могат да проследят големия финал на 16 май (събота) от 21:00 CEST на официалния YouTube канал на „Евровизия“, където събитието ще бъде достъпно за международната аудитория. „Евровизия 2026“ ще се излъчва и по обществените телевизионни канали във всички участващи държави.

След впечатляващото си представяне на втория полуфинал, DARA класира страната ни на големия финал на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“. За България може да се гласува от целия свят с №12 – по телефон, чрез SMS или на сайта WWW.ESC.VOTE, в зависимост от това къде се намирате. Ако сте в участваща държава, инструкции как да гласувате ще бъдат показани на екрана по време на излъчванията. Ако сте в останалата част на света, може да гласувате на WWW.ESC.VOTE.

Повече информация за регламента и начина на гласуване зрителите:

На финала в събота DARA излиза с №12, като за България може да се гласува от целия свят:

Албания - SMS 54345 / WWW.ESC.VOTE

Армения - SMS 1004

Австрия - CALL 0901 050 25-12 / SMS 0901 050 25-12

Азербайджан - SMS 9450 / WWW.ESC.VOTE

Белгия - SMS 6015 OR 6364

Германия - CALL 01371 3636-12 / SMS 99599 / WWW.ESC.VOTE

Гърция - CALL 901 901 40-12 / SMS 54222 / WWW.ESC.VOTE

Грузия - SMS 95100

Дания - SMS 1212 / WWW.ESC.VOTE

Естония - CALL 900 70-12 / SMS 15415 / WWW.ESC.VOTE

Италия - CALL 894 001-12 / SMS 475 475 0 / WWW.ESC.VOTE

Кипър - CALL 900 318-12 / SMS 5511 / WWW.ESC.VOTE

Латвия - CALL 902013-12 / SMS 1897 / WWW.ESC.VOTE

Малта - SMS 5061 57

Норвегия - SMS 26900 / WWW.ESC.VOTE

Полша - SMS 74555 / WWW.ESC.VOTE

Португалия - CALL 760 200 1-12 / WWW.ESC.VOTE

Румъния - SMS 1399 / WWW.ESC.VOTE

Сърбия - SMS 1557 / WWW.ESC.VOTE

Украйна - SMS 7576 / WWW.ESC.VOTE

Финландия - CALL 0700 79 1-12 / SMS 173005 / WWW.ESC.VOTE

Франция - CALL 36 32-12 / SMS 721 21 / WWW.ESC.VOTE

Хърватия - CALL 06155-12 / SMS 66677 / WWW.ESC.VOTE

Черна гора - SMS 14741 / WWW.ESC.VOTE

Чехия - SMS 906 11 13 / WWW.ESC.VOTE

Швейцария - CALL 0901 54 49-12 / SMS 377 / WWW.ESC.VOTE

Швеция - CALL 099-212-12 / SMS 72211 / WWW.ESC.VOTE

Австралия, Израел, Литва, Люксембург, Молдова, Сан Марино, Обединено кралство и останалата част от света - WWW.ESC.VOTE

DARA с песента „Bangaranga“ класира България на финала на „Евровизия 2026“, който БНТ 1 ще предава на живо от Виена в събота, 16 май, от 22:00 ч. Вторият полуфинал на 14 май по БНТ 1 привлече 685 000 зрители в най-гледания момент от излъчването му. Според официалните пийпълметрични данни на GARB Audience Measurement Bulgaria, шоуто е гледано средно от половин милион зрители (492 900) и поставя БНТ 1 на лидерска позиция в българския телевизионен ефир с аудиторен дял от 28,6 %, на база възрастова целева група 4+.

С „Bangaranga“ DARA откри втория полуфинал и взриви публиката в зала „Винер Щатхале“ в австрийската столица, както и милиони фенове пред малкия екран по целия свят. Възторжени реакции заляха социалните мрежи в България и чужбина. Редица популярни лица изразиха своята подкрепа към DARA преди изпълнението и след впечатляващото ѝ представяне.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я виж ти...

    28 4 Отговор
    Много шум за нищо.

    Коментиран от #13

    19:34 16.05.2026

  • 2 Република България

    4 20 Отговор
    Нека да сме българи ,а не български политици.

    Коментиран от #6

    19:35 16.05.2026

  • 3 Сашко

    19 2 Отговор
    Стоян Колев-Wagabunga > Дара-Bangaranga

    19:36 16.05.2026

  • 4 Любопитен

    35 5 Отговор
    Срам ме е от българската песен. В нея няма нито дума на български и има африкански ритми...
    Какво общо има това с нас питам се??

    Коментиран от #14, #54

    19:36 16.05.2026

  • 5 Файърфлай

    23 2 Отговор
    Уважаема редакция.След тази напоителна информация за т.нар "Песенен Конкурс на Евровизия",ГОРЕЩО, НА КОЛЕНЕ ВИ МОЛЯ:позволете да не го гледам.Настройва ме революционно (я подай ми,Мила мале,тенката бушка-бойлийка)!

    19:44 16.05.2026

  • 6 Ми аз съм българин

    26 3 Отговор

    До коментар #2 от "Република България":

    и таквиз сигaнии "2 в 1"(сингaмaнгa + гaнгбaнг) нито гледам, нито слушам.

    19:45 16.05.2026

  • 7 Румънската песен е ТОП 1

    26 2 Отговор
    A GangаBangа става за П0рн0!
    Не си хабете смс-те сметките ще ви набъбнат а хубавата ви България ще прибере 20% ДДС за всеки смс.Има и печалба за операторчетата и за Австрийските мошеници. Дайте по добре 1.20лв.на беден човек а не за смс на бандюги.

    19:54 16.05.2026

  • 8 нищо българско няма в тая

    30 2 Отговор
    цинг@м@нг@

    19:54 16.05.2026

  • 9 Да, да

    26 2 Отговор
    Тръгвам за Мадагаскар за да гласувам за гангабанга.

    19:57 16.05.2026

  • 10 Соваж бейби

    9 7 Отговор
    Не съм гледала нито един епизод ,обаче пък се замислих защо да не гласувам ама ще дам вота си за Франция ако са все още в играта сега ще направя проверка дали не са отпаднали , ама за тази Дара никога срамувам се от нея !

    20:02 16.05.2026

  • 11 Яшар

    8 3 Отговор
    Свидетели сме на бавната но сигурна Деградация на ЕС ...жалко че за блюе блюе на Вики

    20:06 16.05.2026

  • 12 Моля

    3 24 Отговор
    простолюдието с нисък умствен капацитет (средностатистическия нашенец) да си гледа телевизия Планета и да не коментира Евровизия 🤫

    Коментиран от #15

    20:06 16.05.2026

  • 13 Дориана

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Я виж ти...":

    да, провала на тъпата песен с ориенталски ритми и зурли вече е заложен

    20:12 16.05.2026

  • 14 Дориана

    23 1 Отговор

    До коментар #4 от "Любопитен":

    Това показва колко надълбоко простотията и липсата на български национални символи са навлезли в българското общество. Тази песен е пълен провал и няма повод за българска национална гордост , за това отива на дъното където и е мястото.

    20:15 16.05.2026

  • 15 Файърфлай

    19 1 Отговор

    До коментар #12 от "Моля":

    Извинете,Ваше Високоинтелигентно Величество,но Евровизия=Планета.Едно към едно.Ний си падаме по "Дийп Пърпъл" и "Юрая Хийп",е, в краен случай-по "Щурците" ,"Сигнал" и...разбира се,по вечната Лили.Ний,по-простите.

    20:19 16.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Файърфлай

    21 1 Отговор
    Между другото -прекрасна снимка - колаж.Три пъти проверих,нашият трикольор го няма ! Което е добре ! Демек,това е конкурсът на някоя си Дара,не на България.На които ще го гледат-бъдещето е ваше,но настоящето-НЕ!

    20:40 16.05.2026

  • 18 Фен

    2 20 Отговор
    Да живее Дара и Евровизия-я-я-я 🇧🇬🇪🇺

    20:40 16.05.2026

  • 19 някой

    20 1 Отговор
    се подиграва с българския език. И Вие го рекламирате.

    20:44 16.05.2026

  • 20 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    12 1 Отговор
    Абе вие нормални ли сте бе ? Цяла Европа като население е блокирало това пошло еврейско ционистко предаване а вие ни го натрапвате и то с виене на някакви ритми на една ци..га.нка наркоманка бунга бунга бенг генг .БОЙКОТ

    20:52 16.05.2026

  • 21 СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА

    5 12 Отговор
    СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА
    СВОБОДА ЗА ЛИВАН

    Коментиран от #22, #23

    20:53 16.05.2026

  • 22 Браво

    13 2 Отговор

    До коментар #21 от "СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА":

    Чул си за Палестина и Ливан, остава да знаеш и къде се намират на картата 😆

    21:02 16.05.2026

  • 23 СЕОБОДА ЗА КЮРДИСТАН

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА":

    Свобода за окупирания от тyрските иcлямисти северен Кипър!

    21:04 16.05.2026

  • 24 Трябва ми номер за...

    16 1 Отговор
    Колко е тарифата на тази разпopeтинa? Предлага ли групови намаления? Дайте номер да се обадя.

    21:11 16.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Водопроводчик

    14 2 Отговор
    Тази става само за еднократно затапване на всичките й дупки.

    21:27 16.05.2026

  • 33 Продуцент

    12 1 Отговор
    Дара може да бъде забелязана от продуцентите на "The Bang Van" и да я поканят да снима в L.A.

    21:34 16.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор
    СЕГА ШЕ ВИДИ ШЕФА..КОН БОБ ЯДЕ ЛИ
    ОТ ВСИЧКИ СТО И ТРИ КОМПЮТРИ
    ВЪВ ФИРМАТА ЗА ШНОЛИ И ФИБИ
    ПУСНАХ ПО ПЕТ ЕСЕМЕСА ЗА ВСИЧКИ😀

    21:57 16.05.2026

  • 37 Само Бай Ганbо

    3 15 Отговор
    може да плюе по българското. Факт! 🤣

    Коментиран от #41

    21:59 16.05.2026

  • 38 Готин Джендър

    2 14 Отговор
    Пуснах 10 гласа за Дара през сайта за гласуване. Накараха ме да изгледам преглед на всички песни преди това. Ами на психоклиничния фон на Евровизия, нашето момиче честно казано има най смислена песен. Повечето песни са за лудницата!!!

    Коментиран от #47

    22:08 16.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Само един индо"българин"

    14 1 Отговор

    До коментар #37 от "Само Бай Ганbо":

    може да се прехласва по сигaнскoто, представяно за българско. "Културна" особеност;-)!

    22:18 16.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хахо

    12 0 Отговор
    Да изкараш песен с банга ранга сигурно звучи за Ямайците така, както за нас, ако някой тъмен ямаец запее песен с припев джастапрсста

    22:23 16.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ХАХАХА

    12 0 Отговор
    ЕВРОГЕЙПАРАД ПОД ЕВРОЧАЛГА.ЛИБЕРАСТИКА.

    22:31 16.05.2026

  • 46 От балкона

    2 14 Отговор
    Злобните плюещи Дара ми напомнят на старчетата от балкона на Кукленото Шоу. Вечно недоволни от живота, вселената, и всичко останало :) България никога няма да се оправи с подобен лош матрял. Няма чувство за общност и взаимна подкрепа в тази държава, всеки само за себе си и плюе по другите. Песента може да не "представя Българската музика" но прави известна България като модерна страна за туризъм. Подкопавате собствената си страна с това вечно плюене по всичко и вредите сами на себе си.

    Коментиран от #49

    22:36 16.05.2026

  • 47 Файърфлай

    10 1 Отговор

    До коментар #38 от "Готин Джендър":

    А лудницата е за тези,Готини или Смотани,които гласуват.

    Коментиран от #48

    22:36 16.05.2026

  • 48 Готин Джендър

    1 12 Отговор

    До коментар #47 от "Файърфлай":

    Лудницата е за такива като тебе които не подкрепят страната си а искат да се "оправи" от самосебе си или чакш някой друг да те "оправи"? Няма никакво значение дали песента е добра или лоша, но липсата на сплотеност на българите ясно показва, че тази страна е вече не съществува.

    22:40 16.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Файърфлай

    10 2 Отговор

    До коментар #50 от "Готин Джендър":

    Нито съм старче,нито съм уморен от живота,а имам и добри доходи.Понеже имам добро образование.Не A.l. образование.А ти бъди щастлив,пожелавам ти да работиш неуморно.И умната с джендъризма.Краят му се вижда !

    Коментиран от #57

    23:15 16.05.2026

  • 53 Защо трябва да го гледат

    11 2 Отговор
    При положение че няма българска песен , а всевъзможни ВУДУ звуци и танци

    23:15 16.05.2026

  • 54 ганю

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Любопитен":

    таз татуирана уфсъ е от мафията цопната там
    а песента е маймунска и пълна простотия
    малтаджийски сово кардиналски номера за
    български балъци
    така е ала бала флашката 37 г демокрация
    били ме швепса

    23:19 16.05.2026

  • 55 Тази песен е чисто политическо

    10 1 Отговор
    Мачкане на българската култура и език , и няма никаква подкрепа от България , а точно обратното ненавиждана е песента

    Коментиран от #60

    23:21 16.05.2026

  • 56 ганю

    8 2 Отговор

    До коментар #50 от "Готин Джендър":

    Оди се пери
    скоро ще има тянан мън
    за всички цървули като вас
    джендъри мендъри и прочие
    лгбт и подобни биологични отпадъци

    23:22 16.05.2026

  • 57 Готин Джендър

    1 6 Отговор

    До коментар #52 от "Файърфлай":

    Аз му говоря да подкрепи България в международен конкурс, той ми говори какви добри доходи имал ТОЙ ... Точно егоизъм срещу национална съпричастност!!!! България никога няма да се оправи с такива като тебе. Може да си "образован" ама това явно не е достатъчно да те направи умен.

    23:31 16.05.2026

  • 58 Потрес

    8 1 Отговор
    Като му гледам баджаците на това добиче се сещам за думата бичме. В зурлата е като пиги от маалата. Тези въздушни възглавници дето си ги е лепнала правят гледката още по-пародийна. Това нещо може да го хареше само Ицко Кауфланда.

    Коментиран от #69

    23:34 16.05.2026

  • 59 Ала Пугачова

    2 6 Отговор
    Копейките да го дуат.

    23:34 16.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Юро траверсино

    6 1 Отговор

    До коментар #62 от "Копейкин":

    Тази ще я гледат 11 евро-травepca и ти, докато смъркаш лепило в казана.

    23:43 16.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 хихик

    4 1 Отговор
    Голяма подигравка е тази песен за страната ни. Към Дара нищо лично.

    23:50 16.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Потресен

    1 6 Отговор

    До коментар #58 от "Потрес":

    За оня пар.цал май.кя ти ли говориш?

    23:51 16.05.2026

  • 70 Готин Джендър

    2 8 Отговор
    Пуснах още 10 гласа за Дара, в името на вечно вайкащите се тука които имали "добри доходи" ама се стискат да пуснат 10 евро за да подкрепят България. Засрамете се!!! Плюенето от дивана и зад клавиатурата е лесно и безплатно, друго е да мислиш за страната си.

    23:53 16.05.2026

  • 71 Нарочно си пуснах за първи път видеото.

    1 6 Отговор
    Супер е.И песента и хореографията.

    00:29 17.05.2026