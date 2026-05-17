Стана ясно какво е какво е състоянието на Сангере

17 Май, 2026 09:41 1 403 3

Нападателят се появи на терена на полувремето на мястото на Хуан Переа, но беше заменен след час игра от Марко Дуганджич

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес разкри, че не контузия е предизвикала смяната на Мустафа Сангаре в дербито с ЦСКА, спечелено с 2:0. Нападателят се появи на терена на полувремето на мястото на Хуан Переа, но беше заменен след час игра от Марко Дуганджич.

"Не е контузия. Той получи крамп. Ако беше останал на терена, можеше да доведе до сериозна контузия. Идеята с Хуан Переа беше да придобие игрово време. Той идва след период на няколко седмици, в които не се чувстваше добре. Днес на почивката беше много, много изморен. Затова решихме да пуснем Сангаре - да натрупа игрови минути, а и той ни увери, че се чувства добре. Може би се появи лек мускулен проблем. Не искахме да се влоши състоянието му. Не би трябвало да е тежка контузията. Типичните крампи, при които, ако го оставиш на терена, може да стане по-зле", коментира Веласкес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 3 Отговор
    Сангере е в състояние бангаранга!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #3

    09:43 17.05.2026

  • 2 бангаранга!

    2 2 Отговор
    Го Съкруши !

    10:12 17.05.2026

  • 3 А какво

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    да кажем за тирето тогава?! Горките са направо гангабанга! За "феновете" на измамата да не отварям реч.....

    11:41 17.05.2026

