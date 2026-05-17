Стана ясно какво е какво е състоянието на Сангере

Треньорът на Левски Хулио Веласкес разкри, че не контузия е предизвикала смяната на Мустафа Сангаре в дербито с ЦСКА, спечелено с 2:0. Нападателят се появи на терена на полувремето на мястото на Хуан Переа, но беше заменен след час игра от Марко Дуганджич.
"Не е контузия. Той получи крамп. Ако беше останал на терена, можеше да доведе до сериозна контузия. Идеята с Хуан Переа беше да придобие игрово време. Той идва след период на няколко седмици, в които не се чувстваше добре. Днес на почивката беше много, много изморен. Затова решихме да пуснем Сангаре - да натрупа игрови минути, а и той ни увери, че се чувства добре. Може би се появи лек мускулен проблем. Не искахме да се влоши състоянието му. Не би трябвало да е тежка контузията. Типичните крампи, при които, ако го оставиш на терена, може да стане по-зле", коментира Веласкес.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #3
09:43 17.05.2026
2 бангаранга!
10:12 17.05.2026
3 А какво
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":да кажем за тирето тогава?! Горките са направо гангабанга! За "феновете" на измамата да не отварям реч.....
11:41 17.05.2026