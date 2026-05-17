Спортът по ТВ в неделя (17 май)

10.00 Модерен петобой, Световна купа БНТ 3
11.30 Трейл: Голдън Трейл световни серии, Зегама Евроспорт 2
11.50 Мото 3, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 2
12.15 Порше, Карера Къп МАХ Спорт 4
13.00 Ювентус – Фиорентина МАХ Спорт 1
13.00 Рома – Лацио МАХ Спорт 3
13.00 Дженоа – Милан МАХ Спорт 4
13.15 Мото 2, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 2
13.30 Баскетбол, Мурсия – Уникаха Диема спорт 3
13.30 Баскетбол, Реал – Ховентуд Диема спорт
13.30 Колоездене: Обиколка на Италия, девети етап, мъже Евроспорт 1
14.00 Модерен петобой, Световна купа БНТ 3
14.30 Манчестър Юнайтед – Нотингам Диема спорт 2
15.00 Мото GP, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 2
15.30 ПСВ Айндховен – Твенте Ринг
16.00 Интер – Верона МАХ Спорт 3
17.00 Лийдс – Брайтън Диема спорт 2
17.00 Брентфорд – Кристъл Парас Диема спорт 3
17.00 Евертън – Съндърланд Диема спорт
17.00 Уулвърхемптън – Фулъм Нова спорт
17.50 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Мадрид, прескачане на препятствия Евроспорт 2
18.00 Тенис, турнир в Рим, финал МАХ Спорт 1
19.00 Аталанта – Болоня МАХ Спорт 3
19.15 Баскетбол, Локомотив (Пд) – Рилски спортист МАХ Спорт 2
19.30 Нюкасъл – Уест Хем Диема спорт 2
19.30 Панатинайкос – ПАОК Диема спорт 3
19.30 АЕК – Олимпиакос Диема спорт
20.00 Примера дивисион, комбинирано предаване МАХ Спорт 4
21.30 Волейбол, финал на Шампионската лига МАХ Спорт 1
21.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
21.45 Сасуоло – Лече МАХ Спорт 3
22.00 ФК Париж – ПСЖ Диема спорт 2
22.00 Марсилия – Рен Нова спорт
22.00 Лион – Ланс Диема спорт 3
22.15 Барселона – Бетис МАХ Спорт 4
22.30 НБА, мач от плейофите Диема спорт
01.00 Интер Маями – Портлънд МАХ Спорт 4
