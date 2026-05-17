Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в неделя (17 май)

Спортът по ТВ в неделя (17 май)

17 Май, 2026 09:42 1 110 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбопл-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в неделя (17 май) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

10.00 Модерен петобой, Световна купа БНТ 3

11.30 Трейл: Голдън Трейл световни серии, Зегама Евроспорт 2

11.50 Мото 3, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 2

12.15 Порше, Карера Къп МАХ Спорт 4

13.00 Ювентус – Фиорентина МАХ Спорт 1

13.00 Рома – Лацио МАХ Спорт 3

13.00 Дженоа – Милан МАХ Спорт 4

13.15 Мото 2, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 2

13.30 Баскетбол, Мурсия – Уникаха Диема спорт 3

13.30 Баскетбол, Реал – Ховентуд Диема спорт

13.30 Колоездене: Обиколка на Италия, девети етап, мъже Евроспорт 1

14.00 Модерен петобой, Световна купа БНТ 3

14.30 Манчестър Юнайтед – Нотингам Диема спорт 2

15.00 Мото GP, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 2

15.30 ПСВ Айндховен – Твенте Ринг

16.00 Интер – Верона МАХ Спорт 3

17.00 Лийдс – Брайтън Диема спорт 2

17.00 Брентфорд – Кристъл Парас Диема спорт 3

17.00 Евертън – Съндърланд Диема спорт

17.00 Уулвърхемптън – Фулъм Нова спорт

17.50 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Мадрид, прескачане на препятствия Евроспорт 2

18.00 Тенис, турнир в Рим, финал МАХ Спорт 1

19.00 Аталанта – Болоня МАХ Спорт 3

19.15 Баскетбол, Локомотив (Пд) – Рилски спортист МАХ Спорт 2

19.30 Нюкасъл – Уест Хем Диема спорт 2

19.30 Панатинайкос – ПАОК Диема спорт 3

19.30 АЕК – Олимпиакос Диема спорт

20.00 Примера дивисион, комбинирано предаване МАХ Спорт 4

21.30 Волейбол, финал на Шампионската лига МАХ Спорт 1

21.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

21.45 Сасуоло – Лече МАХ Спорт 3

22.00 ФК Париж – ПСЖ Диема спорт 2

22.00 Марсилия – Рен Нова спорт

22.00 Лион – Ланс Диема спорт 3

22.15 Барселона – Бетис МАХ Спорт 4

22.30 НБА, мач от плейофите Диема спорт

01.00 Интер Маями – Портлънд МАХ Спорт 4


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове