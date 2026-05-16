Нова теория: Хеопсовата пирамида е била космически комуникационен център

16 Май, 2026 20:54 2 368 41

Ирански учен смята, че прецизното географско разположение на пирамидата спрямо звездите не е никак случайно

Събина Андреева

Дискусията около истинското предназначение на Хеопсовата пирамида или Великата пирамида отново се разгоря, след като ново изследване предложи теорията, че пирамидата може да е била създадена не само като гробница, а и като своеобразна система за „комуникация в космически мащаб“.

Авторът на изследването, Джалал Джафари от Института по лазери и плазма към университета „Шахид Бехещи“ в Иран, твърди, че прецизното географско разположение, архитектурните пропорции и ориентацията на пирамидата спрямо въртенето на Земята може да са имали далеч по-сложна функция от досега приеманата.

Публикацията, която все още не е преминала през научно рецензиране, предполага, че Голямата пирамида е можела да функционира като своеобразен „гравитационен предавател“ на междузвездно ниво.

Един от основните аргументи в теорията е свързан с географската ширина на пирамидата. Според изследването тя се намира на 29.979234 градуса северна ширина – число, което напомня скоростта на светлината от 299 792 458 метра в секунда при определено изместване на десетичната запетая. Авторът допуска, че това сходство може да е било умишлено заложено в конструкцията.

Критици на теорията обаче отбелязват, че подобно сравнение използва модерни измервателни системи, които не са съществували в Древен Египет. Физици също подчертават, че няма научни доказателства, че пирамидите могат да генерират или предават гравитационни сигнали.

В изследването се разглежда и хипотезата, че движението на Земята около Слънцето създава повтарящ се гравитационен модел, подобен на носеща радиовълна. Според автора фиксираната позиция на пирамидата и ежедневното въртене на планетата биха могли минимално да „модулират“ този модел с течение на времето.

Джафари насочва вниманието си и към трите основни пирамиди на платото Гиза – тези на Хуфу, Хефрен и Микерин, които са разположени по прецизна ос северозапад-югоизток. В публикацията се цитира и по-ранно изследване на списание Nature, според което страните на Голямата пирамида са ориентирани към основните посоки на света с отклонение от едва 0,06 градуса.

Според автора подобна точност говори за изключително напреднали познания по геометрия, астрономия и геодезия в Древен Египет.

Теорията разглежда и възможността огромната маса на пирамидата, комбинирана с позицията ѝ върху земната повърхност, да оказва минимално влияние върху гравитационните взаимодействия между Земята и Слънцето. Макар самото изследване да признава, че този ефект би бил изключително слаб спрямо общата маса на планетата, авторът предполага, че постоянните циклични движения на пирамидата вследствие на земното въртене могат да създават малки, но устойчиви промени в по-голям гравитационен модел.

В рамките на тази хипотеза орбитата на Земята около Слънцето се разглежда като своеобразен „носещ сигнал“, а Голямата пирамида – като модулатор, който променя този сигнал във времето. Джафари дори предполага, че разположението на пирамидите на Хефрен и Микерин може също да е било внимателно планирано с цел създаване на вариации в системата.

Въпреки спекулативния характер на теорията, публикацията отново засили интереса към алтернативните интерпретации на древноегипетските пирамиди. Подобни идеи съществуват от десетилетия и често свързват монументите с използване на естествената енергия на Земята или с предполагаеми форми на комуникация с извънземни цивилизации.

Основната позиция на археологическата общност остава непроменена. Повечето специалисти продължават да приемат пирамидите като монументални погребални комплекси на египетските владетели, докато физиците подчертават, че засега не съществува известен научен механизъм, който да позволява подобна конструкция да функционира като гравитационен предавател.


  • 1 Бялджип

    31 1 Отговор
    Това не е теория както пишат тук, а хипотеза. Теорията е нещо доказано, хипотезата-не. Хипотези има безброй в различните сфери от живота и историята, по-малко са доказаните.

    Коментиран от #8

    21:00 16.05.2026

  • 2 Не бе

    18 4 Отговор
    Това е мемориал построен специално за Шиши и прислугата му банкярския тиквун.

    Коментиран от #5

    21:00 16.05.2026

  • 3 Хмм

    13 4 Отговор
    египтяните казват - измислят разни глупости, защото не искат да признаят, че нашият народ е построил тези пирамиди, създал висока култура и измислил йероглифското писмо, когато запиташ някого арабин ли е, той каза - не, египтянин съм

    Коментиран от #16

    21:01 16.05.2026

  • 4 Сатана Z

    17 5 Отговор
    В Хеопсовата пирамида няма открит нито един труп за да се твърди, че това е гробница.

    Коментиран от #13, #17

    21:02 16.05.2026

  • 5 Ту туууу

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Не бе":

    Тъкмо щях да одобря Бойковата пирамида като следващия специален проект и ме бутнаха от върха. Няколко милиончета за моите фирмички осиротяха.

    21:03 16.05.2026

  • 6 пирамидата

    3 2 Отговор
    изглежда като своеобразен „гравитационен предавател“ на междузвездно и по-високо ниво.... Вибрационен излъчвател... концентратор на галактична енергия... маяк за дезориентирани уфолози... вход към мултивселените... за камуфлаж служи за гробница на наместника на боговете...

    21:10 16.05.2026

  • 7 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Всеки ден нови теории. Последната която ми се мерна беше че пирамидите са върховете на огромни обелиски заровени в пясъка...

    21:11 16.05.2026

  • 8 въображение

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    И за хипотеза не става, по-скоро е хрумнало енигматично предположение

    21:13 16.05.2026

  • 9 Какво

    8 2 Отговор
    Са пирамидите, пише, стига да има, и да може, кой да го прочетете! Всички се провалят да разберат пълният смисъл на написаното, защото изхождат от догмата, че ние сме най развити, пишем фонетично, следователно, най развито е фонетичното писмо, а образното е архаизъм. Аз подходих по друг начин, като приех, че най развитие цивилизации пишат образно. На тази мисъл ме заведоха предмети от нашият бит! Когато си купиш чаши, една стрелка замества цели изречения с обяснения. Една зачертана ютия на дрехите ви - също. Или, последващото развитие на нашата писменост се връща към образното. И така разбрах, че пирамидите са излъчвател. А под тях има подземни зали на около половин до един километър. Може би скоро ще го разберете, ако ви кажат!

    21:14 16.05.2026

  • 10 Мюмю

    2 3 Отговор
    ко? не.

    21:14 16.05.2026

  • 11 Интересно

    3 5 Отговор
    Остава някой бушмен да е прихванал някое старо съобщение с устройство от две тояги и камък.

    21:15 16.05.2026

  • 12 бихте ли пояснили

    2 5 Отговор
    Как по онова време са знаели колко точно ще бъде дълъг метъра??? Що не са смятали във футове...или лакти .. пишете тук всякакви щуротии.........

    21:16 16.05.2026

  • 13 Пирамидите носят

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    старото наименование зикурати, закарум, закара, сиреч секира, чийто корен произлиза от сети (сечи) - светлина, същите скални светилища (единични секири) от Сакар планина на морския народ тджекер, цекери, закару, закара, сакери, секери, текери, токари, тукари, тохари, сагарийци (сакарийци), с лик на морския народ пеле-сети (палещи секири), палишту (палики, палици - секири), пеларги с разместен словоред от пелгари, пулгари, пал-хари (палещи орли хора - секири). Тpуповете са в местността Сакара по египетския бог с неясна египетска етимология Секер, Сокар, Сакарис, същия от българския род на княз Мортагонъ - Сакар-Арис (Цакар-Арис) - секира арилъ. 😉

    Коментиран от #19

    21:17 16.05.2026

  • 14 Файърфлай

    2 1 Отговор
    А защо тъй хубаво ухае люлякът ? Изработил го този аромат за привлича насекоми и те да го опрашват.Той го изработил ! Айде бе.Дрън-Дрън,че пляс.Същото е с Пирамидите.Има ги и толкоз!Люлякът ухае и толкоз! А кой и как ги е създал лично мен не ме интересува,защото подобни теории са НЕДОКАЗУЕМИ!

    21:17 16.05.2026

  • 15 ПРИПОМНЯНЕ

    3 1 Отговор
    Горната част на връх Голям Купен-Витоша, поразително прилича на разрушена скална пирамида, с доста стръмни стени. Намира се над хижа "Физкултурник", в района на резервата Бистришко бранище. Пирамидата се наблюдава добре от към Резньовете. От източните квартали на София, също има възможност да се наблюдава, особено при изгрев слънце в ясен зимен ден.
    Това е грамада/пирамида/на височина около 50метрова, изцяло изградена от неоформени скални късове,доста неустойчиви. Една малка част от тях са паднали в подножието.Формата е пирамидална, четиристенна, без очертани ръбове. Самата връхна част, предполагам е разрушена и сега е със седловинна форма от посока изток-запад.
    От юг, в подножието на върха се намира обширна, абсолютно равна площ с размери прибл. на футболно игрище. Близо до върха, надолу през резервата, се открива трасе на коларски път, вкопан с близо метър в земята.
    От върха очевидно е извличан скален материал за градежи в близките села.
    Целият връх е от скални парчета, много от които неустойчиви.
    ...
    “…По различни оценки в Древен Египет са построени от 81 до 112 пирамиди. Според Лепсиус те са 67. Споровете за броя им се дължат на факта, че много от тях не са издържали на изпитанието на времето и са в плачевно състояние, като някои приличат на огромни купчини камъни. БТА…”

    21:18 16.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 пирамидите

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    за гробници се строят от фараоните приживе, а когато дойде ред да ги положат в тях, може да възникнат неочаквани обстоятелства, зависещи и от волята на новия фараон.

    21:22 16.05.2026

  • 18 Файърфлай

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Това":

    Ами,разчетени, дръжки.

    21:25 16.05.2026

  • 19 Дръндю ефенди

    0 4 Отговор

    До коментар #13 от "Пирамидите носят":

    Сали Диилдс няма нищо общо с бат Сали.
    Чувал ли си за пароними?

    Коментиран от #20, #22, #23, #24

    21:29 16.05.2026

  • 20 Чети история

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Дръндю ефенди":

    господин неграмотен исторически цъpвулак!

    21:32 16.05.2026

  • 21 НИЩО МУ НЯМА

    2 3 Отговор
    НА ТОЗИ У ЧЕН
    САМО ДЕТО МНОГО Е СЕДЯЛ СРЕЩУ
    ЛАЗЕРА ...🗣

    21:35 16.05.2026

  • 22 Пpост си...

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дръндю ефенди":

    като талпа! A ziggurat (/ˈzɪɡʊˌræt/ Listenⓘ); Cuneiform: 𒅆𒂍𒉪, Akkadian: ziqqurratum,2 D-stem of zaqārum to protrude, to build high,3 cognate with other Semitic languages like Hebrew zaqar (זָקַר)

    21:36 16.05.2026

  • 23 Пpост си...

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Дръндю ефенди":

    като талпа! Zakkaru (или още Tjekker / Цекер) са една от мистериозните "Морски народи", които опустошават Източното Средиземноморие около 1200 г. пр. н. е. 🤣

    21:39 16.05.2026

  • 24 Пpост си...

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дръндю ефенди":

    като талпа! Sokar (also spelled Seker) is an ancient hawk-headed deity of the Memphite necropolis in Egyptian mythology. As a patron of the dead, craftsmen, and tomb builders, he was later combined with Ptah and Osiris to form the composite underworld god Ptah-Sokar-Osiris. 🤣

    21:42 16.05.2026

  • 25 Нека да пиша

    4 4 Отговор
    Там в пирамидата,баба Лили Иванова е пяла на извънземните от Сириус.

    21:53 16.05.2026

  • 26 Дзак

    0 0 Отговор
    По-вероятно са за балансиране. Промяна в орбитата, което да е предизвикало промяна в климата.

    22:07 16.05.2026

  • 27 Име

    5 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:19 16.05.2026

  • 28 Пирамида

    8 2 Отговор
    Боже, боже колко мъка има на този свят. Бях 2023 лично до тях, даже платих допълнително 30$ и влезнах вътре във Великата пирамида. Нито египтяни, нито някой толкова умен и грамотен може да си помисли да построй това нещо. Те още не знаят как е направена, тръгнали да ми спорят защо... доста древна е, може би 6000 или.повече.години. когато застанах до нея е величествена и те кара да се замислиш чисто философски. Ние даже още.не сме достигали това.техническо, да не говорим.ментално ниво. Жалко за мен и другите поколения, дано един ден се разбере още малко от тази.истина.

    Коментиран от #29

    22:20 16.05.2026

  • 29 Няма да споря

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Пирамида":

    Обаче пирамидите са били за комуникация. На върховете им е имало предаватели-генератори. Те освен комуникация са трансформирали енергията на космоса която са ползвали тогавашните обитатели по света. Все пак е трудно да се обясни на аудиторията тук.

    Коментиран от #32

    22:39 16.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 А браво

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "От маалата":

    Точно в десетката, за чий им е шумерския?

    22:48 16.05.2026

  • 32 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Няма да споря":

    Чакай сега,уважаеми.Комуникация е едно,трансформация друго,а робовладелска експлоатация-трето.А тези теория пък е свободна интерпретация.Не ,че няма нищо научно.Подбни теории просто не са необходими. Демонстрация на прекалено ЕГО.

    22:59 16.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пълни глупости

    1 1 Отговор
    Пирамидите са най забележителните архитектурни паметници за тогава, а и за сега. Ясно създадени за да увековечат фараоните. Стига с тези глупости за извънземни!!!

    Коментиран от #40

    23:12 16.05.2026

  • 35 Смешно

    0 1 Отговор
    Е да четеш безсмислените спорове на тези, които не знаят нищо, и не могат да прочетат дори един йероглиф! Пирамидите и Сфинкса не са строени от фараоните, защото са на около четиридесет хиляди години. Фараоните са били длъжни да ги поддържат. Има няколко папируса,а не един, в който го пише. И отново на фараоните е било наредено да ги разрушат! Въпреки че ги виждате физически, функцията им е разрушена. Златните върхове и специалната облицовка са премахнати, за да не привличат вниманието на врага! А кой е врага ще разберете, като прочетете папируса Туле!

    Коментиран от #37, #41

    23:22 16.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Смешно":

    Понеже си "Смешно" аз пък ти препоръчвам да четеш Марк Твен,П.Дж.Удхаус,Илф и Петров,че дори и нашенеца Чудомир.Много е полезно за житейския тонус.

    23:28 16.05.2026

  • 38 А нашта

    0 2 Отговор
    Ервовизионерка е индиййка!!!!!

    23:45 16.05.2026

  • 39 ганю

    2 1 Отговор
    страните на Голямата пирамида са ориентирани към основните
    посоки на света с отклонение от едва 0,06 градуса.
    и това е във времена отпреди 40-50 хил. години
    докато земляните бяхте още в пещери и дори
    не можехте да пасете дори патки
    Пирамидите са проекция на Орион
    върху земята.Голямата пирамида е център на света
    спотед Платон разделя сушата на 2 равни части
    не е земно творение няма такова знание по това време
    затова и първите фараони са богове

    23:47 16.05.2026

  • 40 Фараони е

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пълни глупости":

    данайско предаване на титлата парао (para-o, par-o, ˌpaɾuwˈʕaʀ). Тя е по бог Пара, Перо, Перон (Пеон, Пеан), Перун, Перкос, Перкунас, Херос Перкон (Сакар-Арис). Пира(мида) и зикурати (закара) - сакара, са светилища (сети - свети, сечи - секира) в чест на бога слънце Херос Перкон (орел перкащ с кон), Сакар-Арис (секира арилъ) - сети (свети) арък лъч, Перун Суранос (Уранос), Сури съкращение от сукури, богът на небе-саха (небе-сака), онзи същия от българската розета слънце със седем секири за лъчи, и онзи от българския мортагонов род. Пирамидите са секири (сети - свети, сечи), слънчеви лъчи в чест на бога орел слънчева секира (лъч), сочещи към съзвездието Орало (Орион), същия 𐅡сѣщи, рунически и кирилически Ер (Хер) голям - Δ (единична секира). Всичко е българско (пеласгийско), а първите парао на Египет носят български (пеласгийски) имена като: Менес, Ден, Жер, Ити, Бел и т.н.

    00:03 17.05.2026

  • 41 На баба ти хвърчилото

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Смешно":

    Глупости приказваш. Пирамидите и останките намерени там са датирани с радио изотопи. Спри се с ненаучните фантастики.

    00:08 17.05.2026