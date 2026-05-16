Нова теория: Хеопсовата пирамида е била космически комуникационен център

Дискусията около истинското предназначение на Хеопсовата пирамида или Великата пирамида отново се разгоря, след като ново изследване предложи теорията, че пирамидата може да е била създадена не само като гробница, а и като своеобразна система за „комуникация в космически мащаб“.
Авторът на изследването, Джалал Джафари от Института по лазери и плазма към университета „Шахид Бехещи“ в Иран, твърди, че прецизното географско разположение, архитектурните пропорции и ориентацията на пирамидата спрямо въртенето на Земята може да са имали далеч по-сложна функция от досега приеманата.
Публикацията, която все още не е преминала през научно рецензиране, предполага, че Голямата пирамида е можела да функционира като своеобразен „гравитационен предавател“ на междузвездно ниво.
Един от основните аргументи в теорията е свързан с географската ширина на пирамидата. Според изследването тя се намира на 29.979234 градуса северна ширина – число, което напомня скоростта на светлината от 299 792 458 метра в секунда при определено изместване на десетичната запетая. Авторът допуска, че това сходство може да е било умишлено заложено в конструкцията.
Критици на теорията обаче отбелязват, че подобно сравнение използва модерни измервателни системи, които не са съществували в Древен Египет. Физици също подчертават, че няма научни доказателства, че пирамидите могат да генерират или предават гравитационни сигнали.
В изследването се разглежда и хипотезата, че движението на Земята около Слънцето създава повтарящ се гравитационен модел, подобен на носеща радиовълна. Според автора фиксираната позиция на пирамидата и ежедневното въртене на планетата биха могли минимално да „модулират“ този модел с течение на времето.
Джафари насочва вниманието си и към трите основни пирамиди на платото Гиза – тези на Хуфу, Хефрен и Микерин, които са разположени по прецизна ос северозапад-югоизток. В публикацията се цитира и по-ранно изследване на списание Nature, според което страните на Голямата пирамида са ориентирани към основните посоки на света с отклонение от едва 0,06 градуса.
Според автора подобна точност говори за изключително напреднали познания по геометрия, астрономия и геодезия в Древен Египет.
Теорията разглежда и възможността огромната маса на пирамидата, комбинирана с позицията ѝ върху земната повърхност, да оказва минимално влияние върху гравитационните взаимодействия между Земята и Слънцето. Макар самото изследване да признава, че този ефект би бил изключително слаб спрямо общата маса на планетата, авторът предполага, че постоянните циклични движения на пирамидата вследствие на земното въртене могат да създават малки, но устойчиви промени в по-голям гравитационен модел.
В рамките на тази хипотеза орбитата на Земята около Слънцето се разглежда като своеобразен „носещ сигнал“, а Голямата пирамида – като модулатор, който променя този сигнал във времето. Джафари дори предполага, че разположението на пирамидите на Хефрен и Микерин може също да е било внимателно планирано с цел създаване на вариации в системата.
Въпреки спекулативния характер на теорията, публикацията отново засили интереса към алтернативните интерпретации на древноегипетските пирамиди. Подобни идеи съществуват от десетилетия и често свързват монументите с използване на естествената енергия на Земята или с предполагаеми форми на комуникация с извънземни цивилизации.
Основната позиция на археологическата общност остава непроменена. Повечето специалисти продължават да приемат пирамидите като монументални погребални комплекси на египетските владетели, докато физиците подчертават, че засега не съществува известен научен механизъм, който да позволява подобна конструкция да функционира като гравитационен предавател.
5 Ту туууу
До коментар #2 от "Не бе":Тъкмо щях да одобря Бойковата пирамида като следващия специален проект и ме бутнаха от върха. Няколко милиончета за моите фирмички осиротяха.
21:03 16.05.2026
6 пирамидата
7 ООрана държава
8 въображение
До коментар #1 от "Бялджип":И за хипотеза не става, по-скоро е хрумнало енигматично предположение
21:13 16.05.2026
13 Пирамидите носят
До коментар #4 от "Сатана Z":старото наименование зикурати, закарум, закара, сиреч секира, чийто корен произлиза от сети (сечи) - светлина, същите скални светилища (единични секири) от Сакар планина на морския народ тджекер, цекери, закару, закара, сакери, секери, текери, токари, тукари, тохари, сагарийци (сакарийци), с лик на морския народ пеле-сети (палещи секири), палишту (палики, палици - секири), пеларги с разместен словоред от пелгари, пулгари, пал-хари (палещи орли хора - секири). Тpуповете са в местността Сакара по египетския бог с неясна египетска етимология Секер, Сокар, Сакарис, същия от българския род на княз Мортагонъ - Сакар-Арис (Цакар-Арис) - секира арилъ. 😉
Коментиран от #19
21:17 16.05.2026
15 ПРИПОМНЯНЕ
Това е грамада/пирамида/на височина около 50метрова, изцяло изградена от неоформени скални късове,доста неустойчиви. Една малка част от тях са паднали в подножието.Формата е пирамидална, четиристенна, без очертани ръбове. Самата връхна част, предполагам е разрушена и сега е със седловинна форма от посока изток-запад.
От юг, в подножието на върха се намира обширна, абсолютно равна площ с размери прибл. на футболно игрище. Близо до върха, надолу през резервата, се открива трасе на коларски път, вкопан с близо метър в земята.
От върха очевидно е извличан скален материал за градежи в близките села.
Целият връх е от скални парчета, много от които неустойчиви.
“…По различни оценки в Древен Египет са построени от 81 до 112 пирамиди. Според Лепсиус те са 67. Споровете за броя им се дължат на факта, че много от тях не са издържали на изпитанието на времето и са в плачевно състояние, като някои приличат на огромни купчини камъни. БТА…”
21:18 16.05.2026
17 пирамидите
До коментар #4 от "Сатана Z":за гробници се строят от фараоните приживе, а когато дойде ред да ги положат в тях, може да възникнат неочаквани обстоятелства, зависещи и от волята на новия фараон.
21:22 16.05.2026
18 Файърфлай
До коментар #16 от "Това":Ами,разчетени, дръжки.
21:25 16.05.2026
19 Дръндю ефенди
До коментар #13 от "Пирамидите носят":Сали Диилдс няма нищо общо с бат Сали.
Чувал ли си за пароними?
Коментиран от #20, #22, #23, #24
21:29 16.05.2026
20 Чети история
До коментар #19 от "Дръндю ефенди":господин неграмотен исторически цъpвулак!
21:32 16.05.2026
22 Пpост си...
До коментар #19 от "Дръндю ефенди":като талпа! A ziggurat (/ˈzɪɡʊˌræt/ Listenⓘ); Cuneiform: 𒅆𒂍𒉪, Akkadian: ziqqurratum,2 D-stem of zaqārum to protrude, to build high,3 cognate with other Semitic languages like Hebrew zaqar (זָקַר)
21:36 16.05.2026
23 Пpост си...
До коментар #19 от "Дръндю ефенди":като талпа! Zakkaru (или още Tjekker / Цекер) са една от мистериозните "Морски народи", които опустошават Източното Средиземноморие около 1200 г. пр. н. е. 🤣
21:39 16.05.2026
24 Пpост си...
До коментар #19 от "Дръндю ефенди":като талпа! Sokar (also spelled Seker) is an ancient hawk-headed deity of the Memphite necropolis in Egyptian mythology. As a patron of the dead, craftsmen, and tomb builders, he was later combined with Ptah and Osiris to form the composite underworld god Ptah-Sokar-Osiris. 🤣
21:42 16.05.2026
29 Няма да споря
До коментар #28 от "Пирамида":Обаче пирамидите са били за комуникация. На върховете им е имало предаватели-генератори. Те освен комуникация са трансформирали енергията на космоса която са ползвали тогавашните обитатели по света. Все пак е трудно да се обясни на аудиторията тук.
Коментиран от #32
22:39 16.05.2026
31 А браво
До коментар #30 от "От маалата":Точно в десетката, за чий им е шумерския?
22:48 16.05.2026
32 Файърфлай
До коментар #29 от "Няма да споря":Чакай сега,уважаеми.Комуникация е едно,трансформация друго,а робовладелска експлоатация-трето.А тези теория пък е свободна интерпретация.Не ,че няма нищо научно.Подбни теории просто не са необходими. Демонстрация на прекалено ЕГО.
22:59 16.05.2026
37 Файърфлай
До коментар #35 от "Смешно":Понеже си "Смешно" аз пък ти препоръчвам да четеш Марк Твен,П.Дж.Удхаус,Илф и Петров,че дори и нашенеца Чудомир.Много е полезно за житейския тонус.
23:28 16.05.2026
39 ганю
посоки на света с отклонение от едва 0,06 градуса.
и това е във времена отпреди 40-50 хил. години
докато земляните бяхте още в пещери и дори
не можехте да пасете дори патки
Пирамидите са проекция на Орион
върху земята.Голямата пирамида е център на света
спотед Платон разделя сушата на 2 равни части
не е земно творение няма такова знание по това време
затова и първите фараони са богове
23:47 16.05.2026
40 Фараони е
До коментар #34 от "Пълни глупости":данайско предаване на титлата парао (para-o, par-o, ˌpaɾuwˈʕaʀ). Тя е по бог Пара, Перо, Перон (Пеон, Пеан), Перун, Перкос, Перкунас, Херос Перкон (Сакар-Арис). Пира(мида) и зикурати (закара) - сакара, са светилища (сети - свети, сечи - секира) в чест на бога слънце Херос Перкон (орел перкащ с кон), Сакар-Арис (секира арилъ) - сети (свети) арък лъч, Перун Суранос (Уранос), Сури съкращение от сукури, богът на небе-саха (небе-сака), онзи същия от българската розета слънце със седем секири за лъчи, и онзи от българския мортагонов род. Пирамидите са секири (сети - свети, сечи), слънчеви лъчи в чест на бога орел слънчева секира (лъч), сочещи към съзвездието Орало (Орион), същия 𐅡сѣщи, рунически и кирилически Ер (Хер) голям - Δ (единична секира). Всичко е българско (пеласгийско), а първите парао на Египет носят български (пеласгийски) имена като: Менес, Ден, Жер, Ити, Бел и т.н.
00:03 17.05.2026
41 На баба ти хвърчилото
До коментар #35 от "Смешно":Глупости приказваш. Пирамидите и останките намерени там са датирани с радио изотопи. Спри се с ненаучните фантастики.
00:08 17.05.2026