Лекар посочи трите "здравословни" храни за закуска, които всъщност вредят и ускоряват стареенето

Все повече хора започват деня си с гранола, плодови смутита или нискомаслено кисело мляко, убедени, че това е формулата за по-добро здраве и дълголетие. Подобни храни от години се представят като символ на здравословния начин на живот в социалните мрежи и рекламните кампании. Според лекари и специалисти по хранене обаче част от тези популярни закуски невинаги са толкова полезни, колкото изглеждат.
Д-р Асия Маула, общопрактикуващ лекар в The Health Suite, предупреждава, че редовната консумация на някои силно преработени или богати на захар продукти може да доведе до възпалителни процеси, резки колебания в кръвната захар и метаболитен стрес – фактори, които все по-често се свързват със стареенето на организма.
По думите ѝ много хора автоматично приемат, че щом дадена храна се рекламира като „здравословна“, тя непременно подпомага доброто здраве и дълголетието. В действителност по-важно е как тялото реагира на тази храна при ежедневна консумация.
Специалистът посочва, че продукти с етикети като „богат на протеини“, „натурален“ или „нискомаслен“ невинаги са оптимален избор за сутрешно хранене.
Сред най-често надценяваните закуски според д-р Маула е гранолата или мюсли. Макар често да се комбинира с кисело мляко и плодове и да се възприема като балансирана храна, много от предлаганите на пазара варианти съдържат високи количества захар. Дори подсладители като мед и сушени плодове могат да предизвикат сериозно повишаване на кръвната захар, особено когато се приемат сутрин на гладно.
Освен това гранолата често е значително по-калорична, отколкото предполагат потребителите. Комбинацията с кисело мляко лесно може да надхвърли 400 калории, без да осигурява продължително усещане за ситост.
Според д-р Маула честите колебания в кръвната захар могат с времето да доведат до възпаление, енергийни спадове и нарушения в метаболитния баланс.
Като по-добра алтернатива специалистът препоръчва закуски с по-ниско съдържание на захар и повече белтъчини и фибри, включително овесени ядки, яйца или натурално кисело мляко с пресни плодове.
Лекарят обръща внимание и на плодовите сокове и смутита, които също често се възприемат като здравословен избор. По думите ѝ проблемът е свързан основно с начина, по който организмът усвоява захарта.
Целите плодове естествено съдържат фибри, които забавят усвояването на захарите и подпомагат поддържането на стабилни нива на енергия. При соковете и смутитата обаче структурата на плода се променя, което позволява на захарта да се абсорбира значително по-бързо.
Това може да доведе до резки промени в нивата на кръвната захар и до по-бързо чувство на глад след хранене. Освен това при смутитата често се комбинират няколко вида плодове, сокове, подсладено кисело мляко, ядкови масла и сиропи, което значително увеличава общото количество захари и калории.
Д-р Маула подчертава, че консумацията на цели плодове остава по-добрият вариант, тъй като съдържащите се във фибрите вещества подпомагат по-стабилния енергиен и метаболитен баланс.
Сред храните, които според специалиста често създават подвеждащо усещане за здравословност, са и нискомаслените кисели млека. По думите ѝ при премахването на мазнините производителите често добавят повече захар, подсладители и допълнителни съставки, за да компенсират вкуса и текстурата.
Според д-р Маула мазнините играят важна роля за усещането за ситост след хранене. Нискомаслените продукти често водят до по-бързо огладняване и могат да насърчат преяждане по-късно през деня.
Затова тя препоръчва натурално или пълномаслено кисело мляко без добавена захар, което според нея подпомага по-стабилните нива на енергия и по-дълготрайното чувство за ситост.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешо
19:46 16.05.2026
2 Гост
Коментиран от #4
19:49 16.05.2026
3 Хи хи
20:03 16.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Запознат
20:14 16.05.2026
6 Макс и Крум мухльовците
20:15 16.05.2026
7 Запознат
Коментиран от #8
20:20 16.05.2026
8 Запознат
До коментар #7 от "Запознат":Сатаната има кръг от приятели в България на които дава ежедневно информация. Сатаната настройва своите приятели срещу неговата и тяхната конкуренция (добрите хора,находчиви). Обикновено интригите текат денонощно. Сатаната създава чувство в неговите приятели че именно те да чистите светите и праведни хора на земята. 🤭
Коментиран от #9
20:24 16.05.2026
9 Запознат
До коментар #8 от "Запознат":Сатаната не обича хора които не изповядват неговите възгледи. Сатаната си набелязва врагове , целите му са да не продължат рода си , да ги вкара в затвор, болести, постояни опасности. Сатаната е 2000 години технологично по напред от обикновенните хора. Сатаната има белези. Сатаната е завладял всички институции в държавата , инфлуенсъри, певици, хора в бизнеса. Враговете на сатаната не биват допуснати до тези среди. Сатаната действа с всички форми и способи които са му под ръка. Сатаната не обича добри хора. 🤭
Коментиран от #13
20:28 16.05.2026
10 Ауууу
20:40 16.05.2026
11 Ддд
21:04 16.05.2026
12 Смърфиета
А не ягоди със шампанско.
21:09 16.05.2026
13 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #9 от "Запознат":Caтaнaтa e рeaлeн и мнoгooo cилeн. Нeгoвитe cлуги ca нaвcякъдe и нa нaй-нeoчaквaни мecтa. Зa примeр щe Ви дaм caмo ХОРОСКОПИТЕ, c кoитo e пълнa буквaлнo вcякa мeдия! Кoe му e caтaнинcкoтo нa хoрocкoпитe?- Тa тoвa e гaдaeнe!
„10. нe бивa дa ce нaмирa у тeбe (тaкъв), кoйтo прeкaрвa cинa cи или дъщeря cи прeз oгън, прeдcкaзвaч, гaдaтeл, врaжaч, мaгьocник,...“ Caтaнaтa ocвeн, чe e рeaлeн и мнoгo cилeн, e и мнoгo хитър. Бoг зaбрaнявa гaдaeнeтo пo вcякaкъв нaчин, вкл. и хoрocкoпи. Кoй e прoтив Бoгa и зaкoнитe Му? Кoй Му e прoтивник? Тoвa e дявoлът и нeгoвитe изчaдия(дeцa). Вceки, кoйтo e прoтив Бoгa e c дявoлa, нямa cрeдeн път. Бoг иcкa дa гo oбичaмe и тoвa ce изрaзявa в cпaзвaнe нa зaкoнитe Му. Вceки, кoйтo Гo мрaзи и ce прoтиви нa нaрeдбитe Му, щe пocлeдвa лукaвият в oгнeнoтo eзeрo зa вeчнocттa.
21:30 16.05.2026
14 Гост
Трябва да ядем само желирани дражета и да пием разреден етил с плодов сироп.
21:37 16.05.2026
15 РЕАЛИСТ
23:34 16.05.2026