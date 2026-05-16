Лекар посочи трите "здравословни" храни за закуска, които всъщност вредят и ускоряват стареенето

16 Май, 2026 19:43 3 458 15

  • здравословна храна-
  • закуска-
  • вредно-
  • полезно-
  • храна

Макар мнозина да смятат тези храни за полезни, те всъщност нанасят тихи вреди на организма

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Все повече хора започват деня си с гранола, плодови смутита или нискомаслено кисело мляко, убедени, че това е формулата за по-добро здраве и дълголетие. Подобни храни от години се представят като символ на здравословния начин на живот в социалните мрежи и рекламните кампании. Според лекари и специалисти по хранене обаче част от тези популярни закуски невинаги са толкова полезни, колкото изглеждат.

Д-р Асия Маула, общопрактикуващ лекар в The Health Suite, предупреждава, че редовната консумация на някои силно преработени или богати на захар продукти може да доведе до възпалителни процеси, резки колебания в кръвната захар и метаболитен стрес – фактори, които все по-често се свързват със стареенето на организма.

По думите ѝ много хора автоматично приемат, че щом дадена храна се рекламира като „здравословна“, тя непременно подпомага доброто здраве и дълголетието. В действителност по-важно е как тялото реагира на тази храна при ежедневна консумация.

Специалистът посочва, че продукти с етикети като „богат на протеини“, „натурален“ или „нискомаслен“ невинаги са оптимален избор за сутрешно хранене.

Сред най-често надценяваните закуски според д-р Маула е гранолата или мюсли. Макар често да се комбинира с кисело мляко и плодове и да се възприема като балансирана храна, много от предлаганите на пазара варианти съдържат високи количества захар. Дори подсладители като мед и сушени плодове могат да предизвикат сериозно повишаване на кръвната захар, особено когато се приемат сутрин на гладно.

Освен това гранолата често е значително по-калорична, отколкото предполагат потребителите. Комбинацията с кисело мляко лесно може да надхвърли 400 калории, без да осигурява продължително усещане за ситост.

Според д-р Маула честите колебания в кръвната захар могат с времето да доведат до възпаление, енергийни спадове и нарушения в метаболитния баланс.

Като по-добра алтернатива специалистът препоръчва закуски с по-ниско съдържание на захар и повече белтъчини и фибри, включително овесени ядки, яйца или натурално кисело мляко с пресни плодове.

Лекарят обръща внимание и на плодовите сокове и смутита, които също често се възприемат като здравословен избор. По думите ѝ проблемът е свързан основно с начина, по който организмът усвоява захарта.

Целите плодове естествено съдържат фибри, които забавят усвояването на захарите и подпомагат поддържането на стабилни нива на енергия. При соковете и смутитата обаче структурата на плода се променя, което позволява на захарта да се абсорбира значително по-бързо.

Това може да доведе до резки промени в нивата на кръвната захар и до по-бързо чувство на глад след хранене. Освен това при смутитата често се комбинират няколко вида плодове, сокове, подсладено кисело мляко, ядкови масла и сиропи, което значително увеличава общото количество захари и калории.

Д-р Маула подчертава, че консумацията на цели плодове остава по-добрият вариант, тъй като съдържащите се във фибрите вещества подпомагат по-стабилния енергиен и метаболитен баланс.

Сред храните, които според специалиста често създават подвеждащо усещане за здравословност, са и нискомаслените кисели млека. По думите ѝ при премахването на мазнините производителите често добавят повече захар, подсладители и допълнителни съставки, за да компенсират вкуса и текстурата.

Според д-р Маула мазнините играят важна роля за усещането за ситост след хранене. Нискомаслените продукти често водят до по-бързо огладняване и могат да насърчат преяждане по-късно през деня.

Затова тя препоръчва натурално или пълномаслено кисело мляко без добавена захар, което според нея подпомага по-стабилните нива на енергия и по-дълготрайното чувство за ситост.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    19 4 Отговор
    Кой е тоя лекар бее,всеки ден нова глупост

    19:46 16.05.2026

  • 2 Гост

    13 4 Отговор
    Аз не закусвам.

    Коментиран от #4

    19:49 16.05.2026

  • 3 Хи хи

    16 2 Отговор
    Най полезно е нищо да не се яде, тогава ще умрете здрави, от глад

    20:03 16.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Запознат

    2 4 Отговор
    Трябваше сатанизирания бански старец да я изпратите на Евровизия с нейните песни 🐐🤭

    20:14 16.05.2026

  • 6 Макс и Крум мухльовците

    2 0 Отговор
    Продаваме на хората злато ама дали ще им го изкупим това не се знае 🤭🐐🐐🐐🐐🐐

    20:15 16.05.2026

  • 7 Запознат

    6 2 Отговор
    Сатаната знае 30 години напред какво ще се случи. Набелязва си врагове и минира на своя враг целия път с неприятности и опасности. Лично сам го видял това. Произхода на сатаната е водеща държава в финансите иновациите и технологиите. Сатаната не спи няма денем няма нощем. Поразпитайте за библиотеката на хората, всеки човек е като една книга , може да бъде прелистен и да се разбере след 100 дни какво ще прави и какви ще ги върши. Всички е предначертано, света е в ръцете на болни глави сатани.

    Коментиран от #8

    20:20 16.05.2026

  • 8 Запознат

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Запознат":

    Сатаната има кръг от приятели в България на които дава ежедневно информация. Сатаната настройва своите приятели срещу неговата и тяхната конкуренция (добрите хора,находчиви). Обикновено интригите текат денонощно. Сатаната създава чувство в неговите приятели че именно те да чистите светите и праведни хора на земята. 🤭

    Коментиран от #9

    20:24 16.05.2026

  • 9 Запознат

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Запознат":

    Сатаната не обича хора които не изповядват неговите възгледи. Сатаната си набелязва врагове , целите му са да не продължат рода си , да ги вкара в затвор, болести, постояни опасности. Сатаната е 2000 години технологично по напред от обикновенните хора. Сатаната има белези. Сатаната е завладял всички институции в държавата , инфлуенсъри, певици, хора в бизнеса. Враговете на сатаната не биват допуснати до тези среди. Сатаната действа с всички форми и способи които са му под ръка. Сатаната не обича добри хора. 🤭

    Коментиран от #13

    20:28 16.05.2026

  • 10 Ауууу

    3 0 Отговор
    Дрън дрън тези храни са полезни но дали където ги предлагат са истински.Киселото мляко от веригите и в магазина става горчиво а не кисело както трябва да бъде плодовете се пръскат с най различни отрови и те не са това което трябва да бъде.

    20:40 16.05.2026

  • 11 Ддд

    5 2 Отговор
    Цял живот водиш здравословен живот, и накрая един красив прекрасен ден, чуваш новината че си болен от много тежко заболяване. Един цял живот минал в лишения за добро здраве, а то излиза лъжа.

    21:04 16.05.2026

  • 12 Смърфиета

    3 0 Отговор
    Да ядат български череши хрущялки, брани същия ден.
    А не ягоди със шампанско.

    21:09 16.05.2026

  • 13 ПРИПОМНЯНЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Запознат":

    Caтaнaтa e рeaлeн и мнoгooo cилeн. Нeгoвитe cлуги ca нaвcякъдe и нa нaй-нeoчaквaни мecтa. Зa примeр щe Ви дaм caмo ХОРОСКОПИТЕ, c кoитo e пълнa буквaлнo вcякa мeдия! Кoe му e caтaнинcкoтo нa хoрocкoпитe?- Тa тoвa e гaдaeнe!
    „10. нe бивa дa ce нaмирa у тeбe (тaкъв), кoйтo прeкaрвa cинa cи или дъщeря cи прeз oгън, прeдcкaзвaч, гaдaтeл, врaжaч, мaгьocник,...“ Caтaнaтa ocвeн, чe e рeaлeн и мнoгo cилeн, e и мнoгo хитър. Бoг зaбрaнявa гaдaeнeтo пo вcякaкъв нaчин, вкл. и хoрocкoпи. Кoй e прoтив Бoгa и зaкoнитe Му? Кoй Му e прoтивник? Тoвa e дявoлът и нeгoвитe изчaдия(дeцa). Вceки, кoйтo e прoтив Бoгa e c дявoлa, нямa cрeдeн път. Бoг иcкa дa гo oбичaмe и тoвa ce изрaзявa в cпaзвaнe нa зaкoнитe Му. Вceки, кoйтo Гo мрaзи и ce прoтиви нa нaрeдбитe Му, щe пocлeдвa лукaвият в oгнeнoтo eзeрo зa вeчнocттa.

    21:30 16.05.2026

  • 14 Гост

    1 0 Отговор
    Ооо, да.
    Трябва да ядем само желирани дражета и да пием разреден етил с плодов сироп.

    21:37 16.05.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    За лекари и разни други, като тях, дето стават късно и потни вода не да пили, може и да има време да си приготвят здравословна закуска. За повечето от нас, времето в малко и гълтаме сутрин нещо бързо с кафето и хукваме за работа. В съвременния живот време няма за глезотии.

    23:34 16.05.2026