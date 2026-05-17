Десетки български звезди честитиха историческия успех на DARA на Евровизия (СНИМКИ)

17 Май, 2026 09:58 2 711 65

Лили Иванова, Васил Найденов, Мария Бакалова и куп други родни звезди честитиха победата на Дара

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

България продължава да празнува победата на Дара на "Евровизия"! Родната поп звезда, която излезе на европейската сцена с най-енергичното парче на вечерта - "Bangaranga" получи десетки реакции от българските звезди - певци, актьори и артисти, които я поздравиха за историческото постижение за страната ни на 70-тото издание на песенния конкурс.

Сред първите бяха Лили Иванова, Васил Найденов, Димитър Маринов, Мария Бакалова и други.

Васил Найденов публикува снимка на DARA със статуетката. Реакцията на Мария Бакалова дойде със стори в Instagram. Тя написа, че много се гордее с DARA.

Писателят Георги Господинов написа: "БлагоДара"

А актьорът Димитър Маринов сподели: "БАНГАРАНГА идва от ямайски жаргон и означава шум, суматоха, красив вид безредие. Тя притежава тази сурова, фонетична сила, която не се поддава на превод – усещаш я, преди да я разбереш. Като бунт – но щастлив. ДАРА! Критикуват те само онези, които правят по-малко от теб. На добър час, Българко!"

Сред българските музиканти и артисти, които реагираха със силни емоции на победата бяха Деси Слава, Глория, Антоанета Добрева - Нети, Александър Сано. Деси се радваше на победата на Дара, докато беше на свое участие.

Голямата Лили Иванова, която от самото начало подкрепяше Дара, написа "Исторически успех за България! Поздравления за победителя в Eurovision Song Contest - младата и много талантлива българска певица DARA / Darina Yotova! Скъпа Дара, от сърце ти пожелавам още много, много успехи!", добавяйки, че е спечелила цялото ѝ уважение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ме боли осветителното тяло

    36 27 Отговор
    И нас кво ни грее тва? зимата ше ядеме бангарангата на бай ви моше радев

    Коментиран от #5, #6, #26

    10:00 17.05.2026

  • 2 Браво!

    36 19 Отговор
    Честито на Дара и на България!

    10:01 17.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Всъщност

    24 20 Отговор
    Ще се спукат от завист...

    10:03 17.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бялджип

    20 23 Отговор
    Поздравления за Дара, тя сега лети в облаците. С право, победи по уникален начин и то категорично. Това не е постигнато от нито един от онези, които я поздравяват. Има обаче един въпрос, на който трудно може да се даде положителен отговор. Лили Иванова например никога на е печелила такава грандиозна титла. Това означава ли, че Дара е по-добра певица?

    Коментиран от #48

    10:06 17.05.2026

  • 8 Госあ

    27 26 Отговор
    Чалгаджийка с награда от педровизия.

    10:06 17.05.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    15 6 Отговор

    До коментар #6 от "Имаш":

    Ън тека,каза му го!Нема умен и красив человек, който да не подкрепя Дара !
    🦍🦍🦍🦍🦍🦍🤣🥳👍

    10:07 17.05.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 7 Отговор
    ТРИУМФ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА
    ....
    ПОДСМИХНА СЕ ЕДИН ВЕРБЛЮД :)

    10:07 17.05.2026

  • 11 Това е наградата

    32 13 Отговор
    Че приехме еврото безпроблемно

    Коментиран от #17

    10:07 17.05.2026

  • 12 пламен

    24 16 Отговор
    Чалгария и простотия и много чекнене

    10:08 17.05.2026

  • 13 ШЕФА

    26 16 Отговор
    Ще повърна от тази тема вече и щом Славка Трифонова я хвали значи за нищо не става.

    10:09 17.05.2026

  • 14 Форбс българия

    12 1 Отговор
    И да имате голямо успехи ще изберем някой които ни е по симпатичен от вас, не губете вяра 🤭🤭🤭🤭

    10:09 17.05.2026

  • 15 Факт

    8 10 Отговор
    А преди успеха се спотайваха.

    10:10 17.05.2026

  • 16 Римляните бяха благродни и даваха

    25 4 Отговор
    хляб на простолюдието в добавка към пошлите зрелища. €фашистите са мизнатропи - дават само пошли зрелища.

    Коментиран от #37

    10:11 17.05.2026

  • 17 Факт

    15 7 Отговор

    До коментар #11 от "Това е наградата":

    ...и препъникамък за новото правителство.
    Сега, вместо да бори цените, ще трябва да търси пари за организиране на конкурс догодина.

    Коментиран от #28

    10:11 17.05.2026

  • 18 В индия имат харе кришна харе харе

    17 4 Отговор
    В България имаме Бангаранга бангаранга

    10:12 17.05.2026

  • 19 Еуфория на Лореен,

    8 7 Отговор
    Е по добра

    10:12 17.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ако бяхме 10 милиона българи

    10 8 Отговор
    Какви ли постижения щяхме да имаме

    Коментиран от #25, #30

    10:13 17.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Иначе Дара е по добра

    12 8 Отговор
    От Софка,на Софи и е много висок гласа,чак пиши

    Коментиран от #27

    10:14 17.05.2026

  • 24 Пляскащата с сици

    16 3 Отговор
    Е спечелила

    10:15 17.05.2026

  • 25 Такива постижения

    14 7 Отговор

    До коментар #21 от "Ако бяхме 10 милиона българи":

    като четворен чушкопек с американски ИИ пеещ угaбугa гaнгабaнгa ботaшмоташ цингaмaнга

    10:15 17.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Иначе и Бездара и Софка

    9 6 Отговор

    До коментар #23 от "Иначе Дара е по добра":

    са си от скъпата боя

    Коментиран от #29, #34

    10:16 17.05.2026

  • 28 Абсолютно,Евровизия -политипески проект,

    12 3 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    Е станал такъв с годините,Иначе песента небе много добра,но Дара е по добра от Софка със "Обичам много"

    10:16 17.05.2026

  • 29 Да,Дара е по хубава

    6 5 Отговор

    До коментар #27 от "Иначе и Бездара и Софка":

    И по артистична,Софка от старото поколение,младите имат вече по обзорна изява

    10:20 17.05.2026

  • 30 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ако бяхме 10 милиона българи":

    Ми,кви!?Нали видиш,постижения бангаранга!
    🦍🦍🦍🤣🥳👍

    10:20 17.05.2026

  • 31 смях и позор

    11 5 Отговор
    Каква ЕВРОвизия бе?

    Австралия къде е ?

    Пълна пародия ...

    10:20 17.05.2026

  • 32 10 блаженство

    5 4 Отговор
    Радвайте се и се веселете,защото голяма е наградата ви на небесата

    10:21 17.05.2026

  • 33 Факти

    5 12 Отговор
    Безродните копейки са бесни на успеха на България.

    10:23 17.05.2026

  • 34 Аз съм пак,

    6 8 Отговор

    До коментар #27 от "Иначе и Бездара и Софка":

    Не съм гледал цялата песен, но секунди от нея ,видях че Дара излъчва артистичност,и пак казвам еуфория на мароканката е по добра

    10:24 17.05.2026

  • 35 Браво Дара !Честито!

    10 9 Отговор
    Винаги съм вярвал в красиво и талантливо българско момиче!!!

    10:25 17.05.2026

  • 36 Йес акинг

    15 6 Отговор
    Абе щом цингаманга спечели положението е трагично

    10:25 17.05.2026

  • 37 Искаш да кажеш еврокомунистите

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Римляните бяха благродни и даваха":

    Не ли?

    Коментиран от #39

    10:27 17.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Дано един ден ви светне

    7 4 Отговор

    До коментар #37 от "Искаш да кажеш еврокомунистите":

    че комунизъм, фашизъм, глобализъм, интернационализъм и подобни са само политически празни етикети за обозначаване на едно и също зло с кипа.

    Коментиран от #41, #43

    10:33 17.05.2026

  • 40 Ами чий я бе господине,

    3 4 Отговор

    До коментар #38 от "Дали съм изтървал много, че":

    То я има в интернет

    Коментиран от #42

    10:34 17.05.2026

  • 41 Забравих и

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "Дано един ден ви светне":

    €атлантизъм

    10:34 17.05.2026

  • 42 Нема да я чия, госпоице чалга

    7 2 Отговор

    До коментар #40 от "Ами чий я бе господине,":

    Ни съм €джeндъpаcт, ни съм чaлгар, ни съм от факултето, захарна фабрика или максуда!

    Коментиран от #44

    10:36 17.05.2026

  • 43 Да бе така е,що тряя

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Дано един ден ви светне":

    Да светва нещо,те и живота казват че е илюзия и холограма ,ама хората страдат и умират...

    10:36 17.05.2026

  • 44 Чи тогава Ко пайш ва господине тука

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Нема да я чия, госпоице чалга":

    Имаш време за губене ли

    10:41 17.05.2026

  • 45 И така не разбрах

    8 2 Отговор
    Какво му е историческото на това представяне на Дара.
    Това си е избрала, това може, това прави! Да пее.
    Но разбрах защо са ме изстрили! Исторически!

    10:57 17.05.2026

  • 46 Когато някой възстанови

    9 1 Отговор
    Промишлеността и спаведливостта в България след 35 години разруха, това ще е историсески момент!
    А иначе, да е честита наградата на Дара!

    Коментиран от #47

    11:00 17.05.2026

  • 47 Тя разрухата почнала още от 9 септ

    5 3 Отговор

    До коментар #46 от "Когато някой възстанови":

    Че народа изградил нещо по времето на соца,а другарите го окрали,и крадат и досега,ама най лошото е че научиха и народа на дяволий

    11:06 17.05.2026

  • 48 Объркал си се

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    Лили Иванова е печелила награди от истински музикални конкурси, на които професионалимът и художествените качества на песните са на висота. На които без да скачаш като шимпазе и да крещиш, "хващаш публиката за гърлото" и я оставяш без дъ

    11:06 17.05.2026

  • 49 Айше

    9 2 Отговор
    Супер кефеща! Гордеем се с Дара!

    11:22 17.05.2026

  • 50 Народът .

    6 7 Отговор
    Хора , Песента е изпята Гениално , а Текста е Завладяващ !

    Вик към всички свободни духове,
    към онези, които не се вписват.
    Ние сме шумни, диви и неудържими.
    Живеем без спирачки,
    без страх и без ограничения.

    Това е нашият бунт,
    нашият звук,
    нашият начин да покажем сила.

    Ние не следваме правилата,
    създаваме свои собствени.
    Енергия, хаос и свобода –
    това е Bangarangа.

    Коментиран от #51, #61

    11:24 17.05.2026

  • 51 Тексът е

    5 4 Отговор

    До коментар #50 от "Народът .":

    Анархичен.
    Трябва да се забрани!
    Това е див ризив на хипитите анархисти!

    11:31 17.05.2026

  • 52 Ще ядеш

    4 1 Отговор
    Каквото си произведеш!

    11:32 17.05.2026

  • 53 баба ранга

    1 2 Отговор
    е поне станахме известни в ес покрай мен
    и забравете за тикви
    евро
    инфлация

    11:34 17.05.2026

  • 54 Павел Пенев

    7 4 Отговор
    Нека Дара да направи концерт в София за да видите броя на зрителите. Какво падение,каква пошлост,какви маймунски подскачания,червени мутри от ядене на развалена лютеница на фирма Дерони, никаква мелодичност и смислен текст. Честито глупаци!

    Коментиран от #64

    12:06 17.05.2026

  • 55 Само

    1 2 Отговор
    простолюдието с нулев умствен капацитет (средностатистическия нашенец) не може да я оцени.

    12:16 17.05.2026

  • 56 Ели

    4 1 Отговор
    Аз не съм музикален педагог, не съм хореограф, не съм млади! Аз гледам едни прекрасни щастливи млади хора, КОИТО СА ЗАСТАНАЛИ РЕДОМ СЪС СВОИТИ ВРЪСТНИЦИ И СА УВЕРЕНИ, И СА НА ТЕХНОТО НИВО, И СА ЧАСТ ОТ СВЕТА В КОЙТО ЖИВЕЯТ!ДНЕС СЕ РАДВАХМЕ НА ДАРА! ИСКАМ ТАКА ДА СЕ РАДВАМЕ НА НАШИТЕ ЗЛАТНИ МЕДАЛИСТИ ПО МАТЕМАТИКА! ФИЗИКА!ФИМИЯ!НЕКА ДА СЕ РАДВАМЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА СТАНАЛИ ПЪРВИ !ИМА ШАНС ЗА БЪЛГАРИЯ ЩОМ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ПЪРВИ!НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КОЙ КАКВО ХАРЕСВА!

    Коментиран от #63

    12:29 17.05.2026

  • 57 Васил

    6 0 Отговор
    Ако беше толкова престижен този конкурс Шакира и Бионсе щяха да са там.

    12:42 17.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Що шведи са писали текста

    3 0 Отговор
    Да не живее в Швеция?

    13:09 17.05.2026

  • 61 Z поколението ли визира в песента?

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Народът .":

    Добре,че се намери един да публикува текста,браво че се сети,текста е по хубав от мелодията и изпълнението

    13:12 17.05.2026

  • 62 Банго Васил

    4 1 Отговор
    Без съмнение песента не е лоша и талантът на Дара е несъмнено видим и убедителен ! Но тук отново прозира нещо което до сега не се е случвало а именно България да спечели с една посредственна песен ,което ме кара да мисля че Англосахсите са на зор и много яко ни мажат ските с гъша мас ! Тук стсва въпрос за насочена реклама с цел отвличане на вниманието на масите от най важните теми на деня и това дали ще съществуваме като нация и какъв геополитически курс трябва да вземем за да ни има като Народ ! Сега ще дават по лъжичка от благинките на запада , но само на някой ,за да покажат че сме голяма работа , но без земеделие и промишленност и с куп кредити кпито ще плащат и правнуците ни ! Та кораба потъва и няма друг вариянт, а те ни коворят за музиката на Титаник ! Медиите се използват в момента мощно от Англо- сахсите а именно таланта на популярни Артисти с цел-измама която ще ни закове на дъното на историята с мръсна война в която ще изчезнем като Нация !

    13:30 17.05.2026

  • 63 Ами радвай се...

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ели":

    Обаче математици , физици и от. не се нуждаят примерно вуйчо им да се казва еди- как си ( впрочем - защо изтрихте коментара, в който бе посочено кой е вуйчото?). Ами което не се постига с пари, в някои сфери се постига с много пари). А тази "победа" ,започна от една"яка дупара" ,премина през Кауф..ланд...И през отказа на доста страни с достойнство да не участват , защото Израел нито е европейска страна, нито спазва моралната заповед "Не убивай". Така че - по- кротко с възтрогванията.

    16:38 17.05.2026

  • 64 Бъди сигурен -

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Павел Пенев":

    Вуйчото ще плати на клакьорите и залата ще пълна... А кой е вуйчото - Ами един с М.М. - М...

    16:42 17.05.2026

  • 65 Всско

    0 0 Отговор
    17:15 17.05.2026