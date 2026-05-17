Десетки български звезди честитиха историческия успех на DARA на Евровизия (СНИМКИ)

България продължава да празнува победата на Дара на "Евровизия"! Родната поп звезда, която излезе на европейската сцена с най-енергичното парче на вечерта - "Bangaranga" получи десетки реакции от българските звезди - певци, актьори и артисти, които я поздравиха за историческото постижение за страната ни на 70-тото издание на песенния конкурс.
Сред първите бяха Лили Иванова, Васил Найденов, Димитър Маринов, Мария Бакалова и други.
Васил Найденов публикува снимка на DARA със статуетката. Реакцията на Мария Бакалова дойде със стори в Instagram. Тя написа, че много се гордее с DARA.
Писателят Георги Господинов написа: "БлагоДара"
А актьорът Димитър Маринов сподели: "БАНГАРАНГА идва от ямайски жаргон и означава шум, суматоха, красив вид безредие. Тя притежава тази сурова, фонетична сила, която не се поддава на превод – усещаш я, преди да я разбереш. Като бунт – но щастлив. ДАРА! Критикуват те само онези, които правят по-малко от теб. На добър час, Българко!"
Сред българските музиканти и артисти, които реагираха със силни емоции на победата бяха Деси Слава, Глория, Антоанета Добрева - Нети, Александър Сано. Деси се радваше на победата на Дара, докато беше на свое участие.
Голямата Лили Иванова, която от самото начало подкрепяше Дара, написа "Исторически успех за България! Поздравления за победителя в Eurovision Song Contest - младата и много талантлива българска певица DARA / Darina Yotova! Скъпа Дара, от сърце ти пожелавам още много, много успехи!", добавяйки, че е спечелила цялото ѝ уважение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ме боли осветителното тяло
Коментиран от #5, #6, #26
10:00 17.05.2026
2 Браво!
10:01 17.05.2026
4 Всъщност
10:03 17.05.2026
7 Бялджип
Коментиран от #48
10:06 17.05.2026
8 Госあ
10:06 17.05.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #6 от "Имаш":Ън тека,каза му го!Нема умен и красив человек, който да не подкрепя Дара !
10:07 17.05.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
10:07 17.05.2026
11 Това е наградата
Коментиран от #17
10:07 17.05.2026
12 пламен
10:08 17.05.2026
13 ШЕФА
10:09 17.05.2026
14 Форбс българия
10:09 17.05.2026
15 Факт
10:10 17.05.2026
16 Римляните бяха благродни и даваха
Коментиран от #37
10:11 17.05.2026
17 Факт
До коментар #11 от "Това е наградата":...и препъникамък за новото правителство.
Сега, вместо да бори цените, ще трябва да търси пари за организиране на конкурс догодина.
Коментиран от #28
10:11 17.05.2026
18 В индия имат харе кришна харе харе
10:12 17.05.2026
19 Еуфория на Лореен,
10:12 17.05.2026
21 Ако бяхме 10 милиона българи
Коментиран от #25, #30
10:13 17.05.2026
23 Иначе Дара е по добра
Коментиран от #27
10:14 17.05.2026
24 Пляскащата с сици
10:15 17.05.2026
25 Такива постижения
До коментар #21 от "Ако бяхме 10 милиона българи":като четворен чушкопек с американски ИИ пеещ угaбугa гaнгабaнгa ботaшмоташ цингaмaнга
10:15 17.05.2026
27 Иначе и Бездара и Софка
До коментар #23 от "Иначе Дара е по добра":са си от скъпата боя
Коментиран от #29, #34
10:16 17.05.2026
28 Абсолютно,Евровизия -политипески проект,
До коментар #17 от "Факт":Е станал такъв с годините,Иначе песента небе много добра,но Дара е по добра от Софка със "Обичам много"
10:16 17.05.2026
29 Да,Дара е по хубава
До коментар #27 от "Иначе и Бездара и Софка":И по артистична,Софка от старото поколение,младите имат вече по обзорна изява
10:20 17.05.2026
30 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #21 от "Ако бяхме 10 милиона българи":Ми,кви!?Нали видиш,постижения бангаранга!
10:20 17.05.2026
31 смях и позор
Австралия къде е ?
Пълна пародия ...
10:20 17.05.2026
32 10 блаженство
10:21 17.05.2026
33 Факти
10:23 17.05.2026
34 Аз съм пак,
До коментар #27 от "Иначе и Бездара и Софка":Не съм гледал цялата песен, но секунди от нея ,видях че Дара излъчва артистичност,и пак казвам еуфория на мароканката е по добра
10:24 17.05.2026
35 Браво Дара !Честито!
10:25 17.05.2026
36 Йес акинг
10:25 17.05.2026
37 Искаш да кажеш еврокомунистите
До коментар #16 от "Римляните бяха благродни и даваха":Не ли?
Коментиран от #39
10:27 17.05.2026
39 Дано един ден ви светне
До коментар #37 от "Искаш да кажеш еврокомунистите":че комунизъм, фашизъм, глобализъм, интернационализъм и подобни са само политически празни етикети за обозначаване на едно и също зло с кипа.
Коментиран от #41, #43
10:33 17.05.2026
40 Ами чий я бе господине,
До коментар #38 от "Дали съм изтървал много, че":То я има в интернет
Коментиран от #42
10:34 17.05.2026
41 Забравих и
До коментар #39 от "Дано един ден ви светне":€атлантизъм
10:34 17.05.2026
42 Нема да я чия, госпоице чалга
До коментар #40 от "Ами чий я бе господине,":Ни съм €джeндъpаcт, ни съм чaлгар, ни съм от факултето, захарна фабрика или максуда!
Коментиран от #44
10:36 17.05.2026
43 Да бе така е,що тряя
До коментар #39 от "Дано един ден ви светне":Да светва нещо,те и живота казват че е илюзия и холограма ,ама хората страдат и умират...
10:36 17.05.2026
44 Чи тогава Ко пайш ва господине тука
До коментар #42 от "Нема да я чия, госпоице чалга":Имаш време за губене ли
10:41 17.05.2026
45 И така не разбрах
Това си е избрала, това може, това прави! Да пее.
Но разбрах защо са ме изстрили! Исторически!
10:57 17.05.2026
46 Когато някой възстанови
А иначе, да е честита наградата на Дара!
Коментиран от #47
11:00 17.05.2026
47 Тя разрухата почнала още от 9 септ
До коментар #46 от "Когато някой възстанови":Че народа изградил нещо по времето на соца,а другарите го окрали,и крадат и досега,ама най лошото е че научиха и народа на дяволий
11:06 17.05.2026
48 Объркал си се
До коментар #7 от "Бялджип":Лили Иванова е печелила награди от истински музикални конкурси, на които професионалимът и художествените качества на песните са на висота. На които без да скачаш като шимпазе и да крещиш, "хващаш публиката за гърлото" и я оставяш без дъ
11:06 17.05.2026
49 Айше
11:22 17.05.2026
50 Народът .
Вик към всички свободни духове,
към онези, които не се вписват.
Ние сме шумни, диви и неудържими.
Живеем без спирачки,
без страх и без ограничения.
Това е нашият бунт,
нашият звук,
нашият начин да покажем сила.
Ние не следваме правилата,
създаваме свои собствени.
Енергия, хаос и свобода –
това е Bangarangа.
Коментиран от #51, #61
11:24 17.05.2026
51 Тексът е
До коментар #50 от "Народът .":Анархичен.
Трябва да се забрани!
Това е див ризив на хипитите анархисти!
11:31 17.05.2026
11:32 17.05.2026
54 Павел Пенев
Коментиран от #64
12:06 17.05.2026
56 Ели
Коментиран от #63
12:29 17.05.2026
60 Що шведи са писали текста
13:09 17.05.2026
61 Z поколението ли визира в песента?
До коментар #50 от "Народът .":Добре,че се намери един да публикува текста,браво че се сети,текста е по хубав от мелодията и изпълнението
13:12 17.05.2026
63 Ами радвай се...
До коментар #56 от "Ели":Обаче математици , физици и от. не се нуждаят примерно вуйчо им да се казва еди- как си ( впрочем - защо изтрихте коментара, в който бе посочено кой е вуйчото?). Ами което не се постига с пари, в някои сфери се постига с много пари). А тази "победа" ,започна от една"яка дупара" ,премина през Кауф..ланд...И през отказа на доста страни с достойнство да не участват , защото Израел нито е европейска страна, нито спазва моралната заповед "Не убивай". Така че - по- кротко с възтрогванията.
16:38 17.05.2026
64 Бъди сигурен -
До коментар #54 от "Павел Пенев":Вуйчото ще плати на клакьорите и залата ще пълна... А кой е вуйчото - Ами един с М.М. - М...
16:42 17.05.2026
