Десетки български звезди честитиха историческия успех на DARA на Евровизия (СНИМКИ)

България продължава да празнува победата на Дара на "Евровизия"! Родната поп звезда, която излезе на европейската сцена с най-енергичното парче на вечерта - "Bangaranga" получи десетки реакции от българските звезди - певци, актьори и артисти, които я поздравиха за историческото постижение за страната ни на 70-тото издание на песенния конкурс.

Сред първите бяха Лили Иванова, Васил Найденов, Димитър Маринов, Мария Бакалова и други.

Васил Найденов публикува снимка на DARA със статуетката. Реакцията на Мария Бакалова дойде със стори в Instagram. Тя написа, че много се гордее с DARA.

Писателят Георги Господинов написа: "БлагоДара"

А актьорът Димитър Маринов сподели: "БАНГАРАНГА идва от ямайски жаргон и означава шум, суматоха, красив вид безредие. Тя притежава тази сурова, фонетична сила, която не се поддава на превод – усещаш я, преди да я разбереш. Като бунт – но щастлив. ДАРА! Критикуват те само онези, които правят по-малко от теб. На добър час, Българко!"

Сред българските музиканти и артисти, които реагираха със силни емоции на победата бяха Деси Слава, Глория, Антоанета Добрева - Нети, Александър Сано. Деси се радваше на победата на Дара, докато беше на свое участие.

Голямата Лили Иванова, която от самото начало подкрепяше Дара, написа "Исторически успех за България! Поздравления за победителя в Eurovision Song Contest - младата и много талантлива българска певица DARA / Darina Yotova! Скъпа Дара, от сърце ти пожелавам още много, много успехи!", добавяйки, че е спечелила цялото ѝ уважение.