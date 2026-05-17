DARA пред световната преса: Благодаря на всички, които почувстваха силата на Bangaranga (ВИДЕО)

„Невероятно е! Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga”. Мисля, че тази сила ние наричаме Бог или Вселената. Единственият език, на който всички говорим, е този на музиката. Знам, че всичко е възможно.”. Това каза DARA на пресконференция пред международни медии, която се състоя във Виена около час, след като родната ни звезда триумфира на „Евровизия” 2026 и грабна първата победа за страната ни в историята на конкурса.
Талантливата ни певица благодари най-вече на близките си и на съпруга си, който я насърчил да се включи в конкурса за избор на български изпълнител на тазгодишното юбилейно 70-о издание на „Евровизия”.
„Чувствам, че съм попаднала на правилното място, с отворено сърце съм и благодаря на Господ за всичко, което ми дава”, каза още певицата.
Тя представи и някои от хората, които стоят зад историческия ѝ успех – двама от композиторите на „Бангаранга” – румънецът Кристиан Тарча – Моноар и гръкът Димитрис Контопулос. Те двамата, норвежкият текстописец и композитор Ан Юдит Вик и самата DARA са създателите на песента, която вече се превърна в истински хит. Този международен екип певицата определи като „обединение на Балканите", пише Нова телевизия.
DARA е първият победител в конкурса, който печели и вотът на журито, и този на зрителите от 2017 година насам, когато португалецът Салвадор Собрал изпревари Кристиан Костов и спечели "Евровизия", а България остана на второ място.
Тя се класира на първото място с 516 точки.
17 А ямайците
До коментар #1 от "Ямайски патоа":традиционно ходят загърнати в козяци или китеници и мятат гюбеци като обезумели, нали?
09:48 17.05.2026
18 Кат Е Толкова Силна !
Да свали Малко !
Цените !
В Кауфланд ?
20 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #16 от "Джо":Ами,не си права!Аз и Ивайло Мирчев преследваме разносвачите на пици и манджа,и подкрепяме Дара!🦍🦍🦍🥳🤣👍
21 Мнение
До коментар #16 от "Джо":Хората не са злобни просто обичат да се шегуват и "вътрешната сила и енергия" на лютеницата - Банга ранга.:)
25 Варна
До коментар #1 от "Ямайски патоа":Точно като в България !
31 холограмата на Чалгаря от дивана съм
Cиганкатa гaщи нямa!
Бaджанака, баджaнак!
И да има, фaйда няма!
Баджaнакa, бaджанак!
Деса на Боташа ни е публика и ни аплодира!
Коментиран от #33
10:44 17.05.2026
32 Ние бачкаме, те живеят
Не спечели България, спечели един Ба.ф0.мет от са7аноели7а.
11:06 17.05.2026
33 Ха ХаХа
До коментар #31 от "холограмата на Чалгаря от дивана съм":Петрохански Простак Сър Джон
11:24 17.05.2026
34 Народът .
Вик към всички свободни духове,
към онези, които не се вписват.
Ние сме шумни, диви и неудържими.
Живеем без спирачки,
без страх и без ограничения.
Това е нашият бунт,
нашият звук,
нашият начин да покажем сила.
Ние не следваме правилата,
създаваме свои собствени.
Енергия, хаос и свобода –
това е Bangarangа.
11:29 17.05.2026
