DARA пред световната преса: Благодаря на всички, които почувстваха силата на Bangaranga (ВИДЕО)

„Невероятно е! Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga”. Мисля, че тази сила ние наричаме Бог или Вселената. Единственият език, на който всички говорим, е този на музиката. Знам, че всичко е възможно.”. Това каза DARA на пресконференция пред международни медии, която се състоя във Виена около час, след като родната ни звезда триумфира на „Евровизия” 2026 и грабна първата победа за страната ни в историята на конкурса.

Талантливата ни певица благодари най-вече на близките си и на съпруга си, който я насърчил да се включи в конкурса за избор на български изпълнител на тазгодишното юбилейно 70-о издание на „Евровизия”.

„Чувствам, че съм попаднала на правилното място, с отворено сърце съм и благодаря на Господ за всичко, което ми дава”, каза още певицата.

Тя представи и някои от хората, които стоят зад историческия ѝ успех – двама от композиторите на „Бангаранга” – румънецът Кристиан Тарча – Моноар и гръкът Димитрис Контопулос. Те двамата, норвежкият текстописец и композитор Ан Юдит Вик и самата DARA са създателите на песента, която вече се превърна в истински хит. Този международен екип певицата определи като „обединение на Балканите", пише Нова телевизия.

DARA е първият победител в конкурса, който печели и вотът на журито, и този на зрителите от 2017 година насам, когато португалецът Салвадор Собрал изпревари Кристиан Костов и спечели "Евровизия", а България остана на второ място.

Тя се класира на първото място с 516 точки.