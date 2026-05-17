DARA пред световната преса: Благодаря на всички, които почувстваха силата на Bangaranga (ВИДЕО)

17 Май, 2026 09:27 2 181 43

  • дара-
  • евровизия-
  • бангаранга-
  • победа

Певицата спечели безапелационно вотът и на публиката, и на журито

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

„Невероятно е! Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga”. Мисля, че тази сила ние наричаме Бог или Вселената. Единственият език, на който всички говорим, е този на музиката. Знам, че всичко е възможно.”. Това каза DARA на пресконференция пред международни медии, която се състоя във Виена около час, след като родната ни звезда триумфира на „Евровизия” 2026 и грабна първата победа за страната ни в историята на конкурса.

Талантливата ни певица благодари най-вече на близките си и на съпруга си, който я насърчил да се включи в конкурса за избор на български изпълнител на тазгодишното юбилейно 70-о издание на „Евровизия”.

„Чувствам, че съм попаднала на правилното място, с отворено сърце съм и благодаря на Господ за всичко, което ми дава”, каза още певицата.

Тя представи и някои от хората, които стоят зад историческия ѝ успех – двама от композиторите на „Бангаранга” – румънецът Кристиан Тарча – Моноар и гръкът Димитрис Контопулос. Те двамата, норвежкият текстописец и композитор Ан Юдит Вик и самата DARA са създателите на песента, която вече се превърна в истински хит. Този международен екип певицата определи като „обединение на Балканите", пише Нова телевизия.

DARA е първият победител в конкурса, който печели и вотът на журито, и този на зрителите от 2017 година насам, когато португалецът Салвадор Собрал изпревари Кристиан Костов и спечели "Евровизия", а България остана на второ място.

Тя се класира на първото място с 516 точки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ямайски патоа

    27 3 Отговор
    Оригинално терминът произлиза от ямайския диалект (bangarang) и означава хаос, безредие, глъч, бунт или шумно празненство.

    Коментиран от #17, #25

    09:31 17.05.2026

  • 2 Пич

    32 12 Отговор
    Евала, маце !!! Това, да смачкаш либерастите на тяхна територия е нечуван успех!!! И е заслужено!!!

    Коментиран от #6

    09:32 17.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Табаков

    24 12 Отговор
    Дарче,пиленце сладко,обичаме те,красавице! Желаем ти още мнооого творчески светлини,бъди ни славна и около нас,българите!

    09:33 17.05.2026

  • 5 Симо

    28 2 Отговор
    Великобритания преживя истински кошмар на "Евровизия 2026", след като нейният представител Сам Батъл, завърши на последното 25-о място с едва 1 точка в общото класиране.

    09:34 17.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    20 9 Отговор
    Щом победи подлите Хазари вече ми е любимка.

    09:35 17.05.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 2 Отговор
    Събино,защо си против еволюцията ма!?Тека може и да отслабнеш!💋🦍🥳🤣👍

    09:36 17.05.2026

  • 9 Уникално

    20 4 Отговор
    Бангаранганпоказа нивото на Z-генерацията. Очаква ни светло бъдеще.

    09:36 17.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Шумерите

    6 1 Отговор
    Поинтересувайте се какво означава библиотеката на човечеството 🤭

    09:43 17.05.2026

  • 12 Мнение

    17 4 Отговор
    Лютеница Банга ранга:) Много гласове са дошли от Кифланд.

    09:44 17.05.2026

  • 13 Елизабет Цветанова

    6 3 Отговор
    Днес ще се разходя с козите покрай Подгумер

    09:45 17.05.2026

  • 14 нагласена пее

    11 11 Отговор
    раска раота. да ви дeфeкирам на €цигaниятa!

    09:45 17.05.2026

  • 15 Продавач на фонокарти

    11 2 Отговор
    И аз благодаря!

    09:45 17.05.2026

  • 16 Джо

    27 16 Отговор
    Дара победи въпреки злобата на много българи!

    Коментиран от #20, #21

    09:46 17.05.2026

  • 17 А ямайците

    9 11 Отговор

    До коментар #1 от "Ямайски патоа":

    традиционно ходят загърнати в козяци или китеници и мятат гюбеци като обезумели, нали?

    09:48 17.05.2026

  • 18 Кат Е Толкова Силна !

    13 14 Отговор
    Неможа ли !

    Да свали Малко !

    Цените !

    В Кауфланд ?

    09:49 17.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 4 Отговор

    До коментар #16 от "Джо":

    Ами,не си права!Аз и Ивайло Мирчев преследваме разносвачите на пици и манджа,и подкрепяме Дара!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    09:51 17.05.2026

  • 21 Мнение

    8 8 Отговор

    До коментар #16 от "Джо":

    Хората не са злобни просто обичат да се шегуват и "вътрешната сила и енергия" на лютеницата - Банга ранга.:)

    09:54 17.05.2026

  • 22 ШЕФА

    12 16 Отговор
    Всички които са подкрепили тази невероятна тъпня са идио...

    09:58 17.05.2026

  • 23 Само да попитам кое беше българското в

    16 18 Отговор
    Песента на тази разсъблечената? Грозно, пошло и без естетика

    09:58 17.05.2026

  • 24 Хохо Бохо

    10 10 Отговор
    Радев от 2 седмици е министър председател и спечелихме Евровизия. Случайност?

    09:59 17.05.2026

  • 25 Варна

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ямайски патоа":

    Точно като в България !

    10:01 17.05.2026

  • 26 Тиквата

    8 8 Отговор
    Гнусния чалгар и мизерник от Учинол и той се изср.. по темата .

    10:06 17.05.2026

  • 27 Мухаа ха!

    6 11 Отговор
    Позабравен римейк,но в с име " Банга Ранга" на украинската Руслана през 2004 . Просто изгледайте клипа и.И там козяци на гърба, мъжкия балет около нея ,ритъма, .След това последва , онова което знаем.Одеса, Мегдан и придружаващите " екстри" до днес.

    10:08 17.05.2026

  • 28 Евродебил

    11 8 Отговор
    Трябва да си психично болен(тоест евроатлантик) за да изпадаш в еуфория от този абсурден турнир.Минслата година го спечели трансексуалния нано,сега нашата уплифтванс чалгата.Нямам думи просто

    10:15 17.05.2026

  • 29 Браво, Даре!

    9 8 Отговор
    Ти си нашето момиче! Дано имаме повече като теб!!!

    10:23 17.05.2026

  • 30 уха

    6 7 Отговор
    Този конкурс е за демони от преизподнята.Успяха от едно красиво момиче да направят демон ,а песента си е посредствена и пошла,но празнувай народе............ако знаеш какво.......Мисля че Путин се е обадил където трябва........ за победата

    10:41 17.05.2026

  • 31 холограмата на Чалгаря от дивана съм

    5 3 Отговор
    Фалиралия Зуек и Тошко маймуняка африкански са на дивана до мене и искаме да ви поздравим с един позабравен хит, с който мислим догодина да спечелим БГ€визията:

    Cиганкатa гaщи нямa!
    Бaджанака, баджaнак!
    И да има, фaйда няма!
    Баджaнакa, бaджанак!

    Деса на Боташа ни е публика и ни аплодира!

    Коментиран от #33

    10:44 17.05.2026

  • 32 Ние бачкаме, те живеят

    3 10 Отговор
    Този черен козяк на гърба й е с цел да се подчертае са7анизма, ли? Да се асоциира с любимият им Ба.ф0.мет?
    Не спечели България, спечели един Ба.ф0.мет от са7аноели7а.

    11:06 17.05.2026

  • 33 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "холограмата на Чалгаря от дивана съм":

    Петрохански Простак Сър Джон

    11:24 17.05.2026

  • 34 Народът .

    7 2 Отговор
    Хора , Песента е изпята Гениално , а Текста е Завладяващ !

    Вик към всички свободни духове,
    към онези, които не се вписват.
    Ние сме шумни, диви и неудържими.
    Живеем без спирачки,
    без страх и без ограничения.

    Това е нашият бунт,
    нашият звук,
    нашият начин да покажем сила.

    Ние не следваме правилата,
    създаваме свои собствени.
    Енергия, хаос и свобода –
    това е Bangarangа.

    11:29 17.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Камен Хаджиев

    2 2 Отговор
    Браво! Огромно БЛАГОДАРЯ!

    12:53 17.05.2026

  • 37 Опа

    4 2 Отговор
    Този път Австрия се представи добре, шоуто е весело и с чувство за хумор. Имаше много хубави гласове. Не смятам, че песента на България е добра и че Дара е много талантлива. Плащащо е че хората са превлечени от такива изпълнения и е много важно за тях изпълнителят да е по гащи

    12:54 17.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Банго Васил

    2 4 Отговор
    Без съмнение песента не е лоша и талантът на Дара е несъмнено видим и убедителен ! Но тук отново прозира нещо което до сега не се е случвало а именно България да спечели с една посредственна песен ,което ме кара да мисля че Англосахсите са на зор и много яко ни мажат ските с гъша мас ! Тук стсва въпрос за насочена реклама с цел отвличане на вниманието на масите от най важните теми на деня и това дали ще съществуваме като нация и какъв геополитически курс трябва да вземем за да ни има като Народ ! Сега ще дават по лъжичка от благинките на запада , но само на някой ,за да покажат че сме голяма работа , но без земеделие и промишленност и с куп кредити кпито ще плащат и правнуците ни ! Та кораба потъва и няма друг вариянт, а те ни коворят за музиката на Титаник ! Медиите се използват в момента мощно от Англо- сахсите а именно таланта на популярни Артисти с цел-измама която ще ни закове на дъното на историята с мръсна война в която ще изчезнем като Нация !

    13:24 17.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ганго Банго Василий

    2 2 Отговор
    Така е! Снощи ционистите пак ви показаха, че сте първи по цигaния, пеepaщинa и €слугинаж

    13:26 17.05.2026

  • 43 Банго Васил

    1 1 Отговор
    13:28 17.05.2026