Ясни са съдиите за предпоследния кръг от битката за оцеляване в efbet Лига

17 Май, 2026 09:59 671 0

Съдийската комисия към родната футболна централа обяви реферите за предстоящите мачове от предпоследния шести кръг на трета група в efbet Лига.

Двубоите ще се играят на 18 май, понеделник.

Ето всички назначения:

Срещи от 36-ия кръг на efbet Лига, сезон 2025/2026

18 май 2026 г., понеделник, 19:30 ч.Футболен клуб Локомотив София 1929 ЕАД - ПФК Славия 1913
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов4-ти: Петър Димов Аспарухов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов КръстевСН: Валентин Желев Добрев

18 май 2026 г., понеделник, 19:30 ч.ПФК Берое-Стара Загора - ПФК Септември Сф
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев4-ти: Георги Петров Стоянов ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Кристиян Николов КолевСН: Николай Йорданов Колев

18 май 2026 г., понеделник, 19:30 ч.Футболен клуб Добруджа 1919 - ПФК Ботев Враца
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Мартин Тодоров Мачев4-ти: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев АрсовСН: Ахмед Яшар Ахмед

18 май 2026 г., понеделник, 19:30 ч.ПФК Монтана 1921 - Футболен клуб Спартак 1918
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев4-ти: Мартин Иванов Марков ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Любослав Бисеров ЛюбомировСН: Антон Симеонов Генов


