Защо единствената у нас авиационна противоградна защита не работи

17 Май, 2026 09:34 1 617 43

Тя покрива небето на близо 30 хиляди кв.км от страната

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След казусa с комарите, държавата отново в търсене на спешни мерки - този път за борба с градушките. В Русе е базирана единствената у нас авиационна противоградна защита, която обаче не работи.

Очакването на градоносният облак във въздуха е най-сиурният вариант за разбиването му, така че времето за реакция на екипажите при постъпила информация от метеролоичен център е 30 минути

Пилотът кап. Камен Кошаров казва: "Идеята е да открием образуващата се клетка предварително, да я обработим, тя да се извали преди да достигне параметри тежки градови зърна, които нанасят поражения".

Авиационната градозащита покрива небето на близо 30 хиляди кв.км от страната. "Имаме три самолета и от края на април сме в готовност за работа, стига да бъде възложена. Зоната на отговорност е в Североизточна България, като от тази зона се изключват международните летища", казва капитанът.

И въпреки, че самолети и екипажи са в готовност, кампанията няма договор за работа с държавата. "Няма излязла обществена поръчка и съответно не ни е възложено изпълнението на тази задача от Агенция за борба с градушките, респективно Министерство на земеделието4, обяснява пилотът.

През седмицата министърът на земеделието Пламен Абровски заяви: "От януари месец до сега обществената поръчка е някъде из ведомствата. Разпоредил съм пълна проверка, защото ако има някакво неглижиране, някой трябва да си понесе отговорността, а не отговорността да я носят хората и земеделските производители".

А че последствията са на гърба на хората, се видя през последната седмица - от Силистренско до Габровско и Ловешко.

"Това можеше да не се случи или поне не в такива размери, ако противоградните самолети бяха в небето", казва капитан Кошаров.

Заради климатичните промени са налага търсене на нов подход в борбата с природните стихии - горящи флаери на крилото на самолета или такива които се изстрелват със съдържание на сребърен йодит. "Облакът се засява с този материал и около всяко кондензационно ядро водните пари полепват, образува се капка, в най-лошия случай това се извалява като дъжд или като ситен град. И така няма да нанесе толкова сериозни иконмически поражения", казва капитанът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 6 Отговор
    Е що...?! На тези от борбата с градушките са им купили Ф-16...

    Коментиран от #27, #34

    09:37 17.05.2026

  • 2 Мда

    17 5 Отговор
    по принцип Русе не е добра локация, отколкото летището в Горна Оряховица?!

    09:40 17.05.2026

  • 3 Теменушкъ

    20 3 Отговор
    Явно някой не е платил за да закърпи дупката в бюджета!

    09:41 17.05.2026

  • 4 Васил

    34 2 Отговор
    Кога ли у нас е работило нещо като хората?

    09:41 17.05.2026

  • 5 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    15 1 Отговор
    МОЖЕ ВЕЧЕ ФА СЕ ИЗПОЛЗВАТ И ДРОНОВЕ.....
    .... ТЕХНОЛОГИЯТА Е ИЗВЕСТНА ОЩЕ ОТ СССР
    ...
    И ОСВЕН СРЕБЪРЕН ЙОДИД МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ И КАЛИЕВ ЙОДИД И СУХ ЛЕД
    ЗА ПО - ЕВТИНО

    Коментиран от #8

    09:44 17.05.2026

  • 6 Факт

    15 2 Отговор
    Питайте Баце.

    09:48 17.05.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    18 0 Отговор
    Едно време имаше площадки с ракети и ги думкаха облаците . Като дете намирахме части от невзривени глави на ракети. Сигурно са давали дефекти, но ядохме бой от родителите, щото плановете ни бяха да ги взривяваме.

    09:48 17.05.2026

  • 8 Гост

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС":

    Супер.
    Янките ще ни пращат градушки с орбиталните метеооръжия, а ние ще ги борим с пръскане на химикали.

    09:50 17.05.2026

  • 9 Моарейн

    31 4 Отговор
    Тридесет и седем години демокрация - тридесет и седем години разруха, затова. А многобройните правописни, стилистични и граматически грешки в статията са поредното доказателство докъде се докарахме.

    Коментиран от #35

    09:50 17.05.2026

  • 10 ту-туу

    21 2 Отговор
    Защото не остават парички те отиват за магнитския с-и-чуг,сикаджииската гербава мутра,хотела с водопада

    09:50 17.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вносител на плод и зеленчук

    17 0 Отговор
    Никаква борба с градушки и слани!
    Хасиенда имам да изплащам

    09:51 17.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Абе,

    16 3 Отговор
    я и тези самолети ги давайте на зеленият шмъркач !

    Коментиран от #36

    09:52 17.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Коко

    18 0 Отговор
    Защото предполагам както навсякъде се краде като за световно.

    Коментиран от #25

    09:56 17.05.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 2 Отговор
    ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ ИМА ВРЪЗКА МЕЖДУ ФОТОВОЛТАИЦИТЕ И ГРАДУШКИТЕ
    .....
    НАГРЯВАТ СЕ ПАНЕЛИТЕ И СЪЗДАВАТ ВЕРТИКАЛЕН ПОТОК ОТ ТОПЪЛ ВЪЗДУХ КОЙТ ПРЕДИЗВИКВА ТУРБОЛЕНЦИЯ
    .... ФИЗИКА ПЪРВИ КУРС

    Коментиран от #21

    09:57 17.05.2026

  • 19 Защото Стреля !

    5 1 Отговор
    В Празното !

    Пространство !

    09:57 17.05.2026

  • 20 Лост

    8 0 Отговор
    Ами питайте Христо Крушарски.

    10:00 17.05.2026

  • 21 парапланерист

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Вертикалните въздушни течения термики са над житните поля. Ниви от по 100 декара има много, а фотоволтаици по 100 декара почти няма.

    Коментиран от #26, #41

    10:09 17.05.2026

  • 22 8 пъти избори за 5 години

    5 0 Отговор
    Не ни беше до градушки.

    10:10 17.05.2026

  • 23 Въпрос

    8 0 Отговор
    Има ли нещо, което да работи в България?

    Коментиран от #31

    10:12 17.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ганчо

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Коко":

    е мързелив дребен мошеник и селяк но с голям мерцедес...

    10:14 17.05.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 3 Отговор

    До коментар #21 от "парапланерист":

    ПАНЕЛА В СЛЪНЧЕВ ДЕН СЕ НАГРЯВА ДО 50-60 ГРАДУСА
    .... И ТОВА Е ПРОБЛЕМ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ФОТОСОЛАРНИТЕ ПАНЕЛИ - НАМАЛЯВА СЕ МОЩНОСТТА ИМ
    .....
    ЕДНА НИВА НЕ СЕ НАГРЯВА ТАКА

    10:19 17.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Чирек

    12 0 Отговор
    От борба с корупцията не остана за борба с градушките.

    10:35 17.05.2026

  • 29 Тиквата

    6 3 Отговор
    Гепих парите леваци хахахааааааа.

    10:37 17.05.2026

  • 30 Порно

    15 2 Отговор
    Щото унищожихме старите чешки радари, които най точно даваха координати на градоносни облаци.Щото виждат аномалии около "невидими" самолети

    Коментиран от #37

    10:37 17.05.2026

  • 31 Стоенчо

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Въпрос":

    На баце и главното д схемите единствено

    10:38 17.05.2026

  • 32 Тодор Живков

    11 4 Отговор
    Защото сме капитализъм и унищожихте държавата .Спасявайте се се сега....Като се смени строя пак ще е добре.

    Коментиран от #38

    10:46 17.05.2026

  • 33 ако бяхте гласували с 10

    0 4 Отговор
    вече всички партия и управляващи щяха да са натикани по затворите!

    11:02 17.05.2026

  • 34 ичке

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    фи-16 стигали ти?

    11:18 17.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 е то даней маати

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Абе,":

    да дава нарет

    11:20 17.05.2026

  • 37 гай порно

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Порно":

    ли си

    11:22 17.05.2026

  • 38 ти са

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Тодор Живков":

    връткай на шиша

    11:24 17.05.2026

  • 39 Я да питам

    5 0 Отговор
    Застрахователите не трябва ли и те да се бръкнат за някой и друг лев ?

    11:35 17.05.2026

  • 40 хаха

    0 0 Отговор
    Щото всичките са впрегнати неофициално да пазят стъклените насаждения, затова. И далеч тия в Русе не са единствени.

    12:33 17.05.2026

  • 41 Панела

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "парапланерист":

    Или си летиш само на едно поле или много си изостанал. Вече има много полета с фотоволтаични панели от 100 и повече от 100 декара .

    13:20 17.05.2026

  • 42 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Не съм забелязал в България нещо да работи както трябва.

    13:47 17.05.2026

  • 43 иди ми дойди ми

    2 2 Отговор
    Не работи,защото в България е бангарангапрангадранга.Затова. Не хоботи.

    14:15 17.05.2026

