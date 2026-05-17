Защо единствената у нас авиационна противоградна защита не работи

След казусa с комарите, държавата отново в търсене на спешни мерки - този път за борба с градушките. В Русе е базирана единствената у нас авиационна противоградна защита, която обаче не работи.
Очакването на градоносният облак във въздуха е най-сиурният вариант за разбиването му, така че времето за реакция на екипажите при постъпила информация от метеролоичен център е 30 минути
Пилотът кап. Камен Кошаров казва: "Идеята е да открием образуващата се клетка предварително, да я обработим, тя да се извали преди да достигне параметри тежки градови зърна, които нанасят поражения".
Авиационната градозащита покрива небето на близо 30 хиляди кв.км от страната. "Имаме три самолета и от края на април сме в готовност за работа, стига да бъде възложена. Зоната на отговорност е в Североизточна България, като от тази зона се изключват международните летища", казва капитанът.
И въпреки, че самолети и екипажи са в готовност, кампанията няма договор за работа с държавата. "Няма излязла обществена поръчка и съответно не ни е възложено изпълнението на тази задача от Агенция за борба с градушките, респективно Министерство на земеделието4, обяснява пилотът.
През седмицата министърът на земеделието Пламен Абровски заяви: "От януари месец до сега обществената поръчка е някъде из ведомствата. Разпоредил съм пълна проверка, защото ако има някакво неглижиране, някой трябва да си понесе отговорността, а не отговорността да я носят хората и земеделските производители".
А че последствията са на гърба на хората, се видя през последната седмица - от Силистренско до Габровско и Ловешко.
"Това можеше да не се случи или поне не в такива размери, ако противоградните самолети бяха в небето", казва капитан Кошаров.
Заради климатичните промени са налага търсене на нов подход в борбата с природните стихии - горящи флаери на крилото на самолета или такива които се изстрелват със съдържание на сребърен йодит. "Облакът се засява с този материал и около всяко кондензационно ядро водните пари полепват, образува се капка, в най-лошия случай това се извалява като дъжд или като ситен град. И така няма да нанесе толкова сериозни иконмически поражения", казва капитанът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
4 Васил
5 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС
.... ТЕХНОЛОГИЯТА Е ИЗВЕСТНА ОЩЕ ОТ СССР
И ОСВЕН СРЕБЪРЕН ЙОДИД МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ И КАЛИЕВ ЙОДИД И СУХ ЛЕД
ЗА ПО - ЕВТИНО
09:44 17.05.2026
8 Гост
До коментар #5 от "ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС":Супер.
Янките ще ни пращат градушки с орбиталните метеооръжия, а ние ще ги борим с пръскане на химикали.
09:50 17.05.2026
9 Моарейн
10 ту-туу
12 Вносител на плод и зеленчук
Хасиенда имам да изплащам
09:51 17.05.2026
14 Абе,
17 Коко
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАГРЯВАТ СЕ ПАНЕЛИТЕ И СЪЗДАВАТ ВЕРТИКАЛЕН ПОТОК ОТ ТОПЪЛ ВЪЗДУХ КОЙТ ПРЕДИЗВИКВА ТУРБОЛЕНЦИЯ
.... ФИЗИКА ПЪРВИ КУРС
19 Защото Стреля !
21 парапланерист
До коментар #18 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Вертикалните въздушни течения термики са над житните поля. Ниви от по 100 декара има много, а фотоволтаици по 100 декара почти няма.
22 8 пъти избори за 5 години
23 Въпрос
25 ганчо
До коментар #17 от "Коко":е мързелив дребен мошеник и селяк но с голям мерцедес...
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #21 от "парапланерист":ПАНЕЛА В СЛЪНЧЕВ ДЕН СЕ НАГРЯВА ДО 50-60 ГРАДУСА
.... И ТОВА Е ПРОБЛЕМ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ФОТОСОЛАРНИТЕ ПАНЕЛИ - НАМАЛЯВА СЕ МОЩНОСТТА ИМ
ЕДНА НИВА НЕ СЕ НАГРЯВА ТАКА
31 Стоенчо
До коментар #23 от "Въпрос":На баце и главното д схемите единствено
32 Тодор Живков
34 ичке
До коментар #1 от "Пич":фи-16 стигали ти?
36 е то даней маати
До коментар #14 от "Абе,":да дава нарет
37 гай порно
До коментар #30 от "Порно":ли си
38 ти са
До коментар #32 от "Тодор Живков":връткай на шиша
41 Панела
До коментар #21 от "парапланерист":Или си летиш само на едно поле или много си изостанал. Вече има много полета с фотоволтаични панели от 100 и повече от 100 декара .
