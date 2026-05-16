България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“

16 Май, 2026 23:49 3 495 42

Наградите „Марсел Безансон“, кръстени на създателя на конкурса „Евровизия“, отличават постиженията на участващите изпълнители

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Часове преди началото на големия финал на „Евровизия 2026“ тази вечер DARA и сценичният екип на “Bangaranga” получиха отличието за най-добро артистично изпълнение според коментаторите на участващите държави.

Наградите „Марсел Безансон“, кръстени на създателя на конкурса „Евровизия“, отличават постиженията на участващите изпълнители и се връчват всяка година непосредствено преди големия финал в три категории – „Награда на медиите“, „Артистична награда“ и „Награда за композиция“.

В 22:00 ч. DARA представи България на финала на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЧакРака

    18 2 Отговор
    90% от песните са в един стил, по калъп, има доста кичозни изпълнения ......

    23:52 16.05.2026

  • 2 Ами

    4 19 Отговор
    Песента е хубава, Дара е хубавичка, но се е облекла и направила много зле!

    Коментиран от #4

    23:52 16.05.2026

  • 3 Вуйчо

    7 12 Отговор
    Ако се класира 12та за българина със смачкано самочувствие и робски манталитет ще бъде голям успех.

    Коментиран от #12, #32

    23:54 16.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гордейте се с България

    11 17 Отговор
    Всичките песни са изкълчени, но е въпрос на родолюбие да подкрепите България, а не да я плюете! Представянето на Дара е наистина свежо на този фон. Това е все едно да плюете Българския отбор по футбол, без значение дали е добър или лош?! Осъзнайте се Българомразци. Мразите не само България но и себе си! Подкрепете Дара, за да подкрепите България.

    Коментиран от #13, #26

    00:00 17.05.2026

  • 6 6135

    13 9 Отговор
    Хърватската песен беше много добра!
    Хем народна, хем злокобна!
    Красиви жени, хубави носии, много смислен текст!

    Нашата, джукестата има какво да учи.

    Коментиран от #24

    00:00 17.05.2026

  • 7 6135

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Не съм от тези дето ползват множество браузъри и ВПНи затова от мен само едно зелено плюсче ама от сърце!

    Колко само сте прав!

    Коментиран от #11, #14

    00:04 17.05.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    На мен ми липсва онова еврейско кудкудякащо недоразумение...😎

    00:06 17.05.2026

  • 9 Мдаа!🤔

    18 4 Отговор
    Песента е толкова тъпа, че като нищо може да спечели конкурса!!

    Коментиран от #18

    00:07 17.05.2026

  • 10 три по три

    6 2 Отговор
    Пълна подигравка на английски, а може пък това да са българите ха ха ха

    00:07 17.05.2026

  • 11 6135

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "6135":

    Ееех, тука Полицията на Мисълта по заповед на Министерството на Истината пак развъртя метлата...

    00:07 17.05.2026

  • 12 да напомня

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Вуйчо":

    Вече имахме певец, заел 2-ро място. Вярно, въобще не го оценихме.

    Днес, напомнят много повече за 5-то място на Стунджи и Елица, както и за 4-то на Поли Генова.
    Но за Кристиан Костов си мълчат и не вдигат шум, ще речеш, че е бил извън 10-та.

    Дано Дара има успех, дано дори успее да повтори удара на Кристиан с 2-то му място, но си прав - както и да се класира, тук ще го извадят грандиозен успех, който едва ли не не се случвал.

    Коментиран от #31

    00:07 17.05.2026

  • 13 Юруш нс евро

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гордейте се с България":

    Криворазбраното ти мислеме ли да ппдкрепяме? Я се осъзнай ако можеш за какво става ьума

    Коментиран от #22

    00:10 17.05.2026

  • 14 Нашийник

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "6135":

    Абсолютно точно И ВЯРНО описание на въпросната персона. И, тъй като истината тук не се цени, е напълно логично да бъде изтрито. Бих могъл да добавя и други неща "от кухнята", които да покажат "певицата" в истинската й светлина, но няма смисъл. Ще бъде изтрито, както въпросния коментар, в който нямаше нито една обидна дума.

    00:11 17.05.2026

  • 15 Данчо

    9 1 Отговор
    Нашата участничка Дара има най-големи гърди на конкурса! Браво, дано ги покаже!

    Коментиран от #17

    00:11 17.05.2026

  • 16 Бунга бунга

    5 2 Отговор
    Бунгс бунга ( изразът за секс на берлускони) по ни отивал на дара

    00:12 17.05.2026

  • 17 6135

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Данчо":

    Хаха, абе това да не конкурс ИграещоМомче, че да си ги показва!

    00:14 17.05.2026

  • 18 6135

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мдаа!🤔":

    Това е за Пулицър!

    00:18 17.05.2026

  • 19 Дует "Кауфланд "

    7 2 Отговор
    Дара печели

    00:25 17.05.2026

  • 20 Елизабет Цветанова

    2 0 Отговор
    За мен няма ли награда че исцедих мъдаците на посланика на конго

    00:26 17.05.2026

  • 21 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Аз ви казах, ако тази искаше да спечели трябваше да пусне брада и мустаци, косми под мишниците, да си обръсне половината глава и да си присади чл3н

    00:40 17.05.2026

  • 22 Козирувай!

    3 10 Отговор

    До коментар #13 от "Юруш нс евро":

    Ти явно не съзнаваш за какво става дума. Подкрепата за Дара не означава подкрепа на европейските ценности а подкрепа на страната ти. Но явно можеш само да плюеш против страната и себе си, докато чакаш някой да те "оправи". С толкова акъл в населението е ясно защо България затъва.

    Коментиран от #29

    00:43 17.05.2026

  • 23 Евро Пейка

    9 0 Отговор
    Сборище на сектанти и сатанисти ! 70% крадени и скрити кавари , 30% глупости !

    00:43 17.05.2026

  • 24 Евро Пейка

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "6135":

    Падаш ли си по сатанински ритуали?

    Коментиран от #28, #30

    00:44 17.05.2026

  • 25 Срам и позор

    9 1 Отговор
    Излизат някакви преоблечени като изтоди с кървища по лицето и се чекнат като избягали от психото. Това ли е България? Срам и позор!

    00:47 17.05.2026

  • 26 Ти си

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Гордейте се с България":

    Изкуството не признава нации и народи ! За мен лично най- добрата песен бе на участника представящ Израел ......

    00:47 17.05.2026

  • 27 Здрав разум

    5 2 Отговор
    Колкото и непатриоточно да звучи едва ли нормалните българи харесват този стил. Аз не бих рискувал да се покажа на бълг сцена с подобно изпълнение

    00:58 17.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Али Гатор

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Козирувай!":

    А бе за каква подкрепа ми говориш? Тук става въпрос за изкуство а не за национа подкрепа на кич и бездарие ! Имам си фаворит за който гласувах но не беше Дара !
    Нищо лично спрямо Дара (даже си я харесвам по някакъв начин) но както казах става въпрос за изкуство а там гледам да не правя компромиси .

    Коментиран от #37

    01:00 17.05.2026

  • 30 6135

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Евро Пейка":

    Песента е гоненията на християнството по времето на "османското присъствие".
    За какви ритуали говорите?

    01:01 17.05.2026

  • 31 Реално изкуство

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "да напомня":

    Ще получите истинско наслаждение, ако посетите Мессата на Моцерт по случай неговата 250 годишнина НМА.

    Зарежете я тази "певица"

    01:03 17.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 музикален инвалид

    2 2 Отговор
    Аз не мога да преценя качествата на изпълнението на Дара, но в нея има живец. Положително настроена и ярко присъствие на сцената.

    01:12 17.05.2026

  • 34 Про стачка

    4 0 Отговор
    Та колко точки ни дадоха украинците които храниме и дундуркаме?

    01:13 17.05.2026

  • 35 Трътътърътъ ти

    0 0 Отговор
    Давай даря , даяаей период

    01:16 17.05.2026

  • 36 честен ционист

    2 1 Отговор
    Целият пакистански и афганистански народ гласува за новата си родина Ранга Банга.

    01:17 17.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Нискоинтелигентен народ

    1 2 Отговор
    За какво "изкуство" говориш на Евровизия бе! Това винаги е било състезание за видимост между страните, нищо повече. Не става дума за "изкуство" или "ценности". В България сте все недоразбрали! Когато Българи играят футбол, както и да го играят, подкрепяш ли другия отбор?

    01:49 17.05.2026

  • 40 честен ционист

    0 1 Отговор
    честен ционист

    Израел печели, втора Бангарангата.

    15:29 28.04.2026

    Коментиран от #41

    01:59 17.05.2026

  • 41 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "честен ционист":

    Почти позна!

    02:01 17.05.2026

  • 42 Ти си

    0 0 Отговор
    Честито , политиката победи изкуството ......

    02:02 17.05.2026