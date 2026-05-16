България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“

Часове преди началото на големия финал на „Евровизия 2026“ тази вечер DARA и сценичният екип на “Bangaranga” получиха отличието за най-добро артистично изпълнение според коментаторите на участващите държави.
Наградите „Марсел Безансон“, кръстени на създателя на конкурса „Евровизия“, отличават постиженията на участващите изпълнители и се връчват всяка година непосредствено преди големия финал в три категории – „Награда на медиите“, „Артистична награда“ и „Награда за композиция“.
В 22:00 ч. DARA представи България на финала на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“.
1 ЧакРака
23:52 16.05.2026
2 Ами
Коментиран от #4
23:52 16.05.2026
3 Вуйчо
Коментиран от #12, #32
23:54 16.05.2026
5 Гордейте се с България
Коментиран от #13, #26
00:00 17.05.2026
6 6135
Хем народна, хем злокобна!
Красиви жени, хубави носии, много смислен текст!
Нашата, джукестата има какво да учи.
Коментиран от #24
00:00 17.05.2026
7 6135
До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":Не съм от тези дето ползват множество браузъри и ВПНи затова от мен само едно зелено плюсче ама от сърце!
Колко само сте прав!
Коментиран от #11, #14
00:04 17.05.2026
8 Евгени от Алфапласт
00:06 17.05.2026
9 Мдаа!🤔
Коментиран от #18
00:07 17.05.2026
10 три по три
00:07 17.05.2026
11 6135
До коментар #7 от "6135":Ееех, тука Полицията на Мисълта по заповед на Министерството на Истината пак развъртя метлата...
00:07 17.05.2026
12 да напомня
До коментар #3 от "Вуйчо":Вече имахме певец, заел 2-ро място. Вярно, въобще не го оценихме.
Днес, напомнят много повече за 5-то място на Стунджи и Елица, както и за 4-то на Поли Генова.
Но за Кристиан Костов си мълчат и не вдигат шум, ще речеш, че е бил извън 10-та.
Дано Дара има успех, дано дори успее да повтори удара на Кристиан с 2-то му място, но си прав - както и да се класира, тук ще го извадят грандиозен успех, който едва ли не не се случвал.
Коментиран от #31
00:07 17.05.2026
13 Юруш нс евро
До коментар #5 от "Гордейте се с България":Криворазбраното ти мислеме ли да ппдкрепяме? Я се осъзнай ако можеш за какво става ьума
Коментиран от #22
00:10 17.05.2026
14 Нашийник
До коментар #7 от "6135":Абсолютно точно И ВЯРНО описание на въпросната персона. И, тъй като истината тук не се цени, е напълно логично да бъде изтрито. Бих могъл да добавя и други неща "от кухнята", които да покажат "певицата" в истинската й светлина, но няма смисъл. Ще бъде изтрито, както въпросния коментар, в който нямаше нито една обидна дума.
00:11 17.05.2026
15 Данчо
Коментиран от #17
00:11 17.05.2026
16 Бунга бунга
00:12 17.05.2026
17 6135
До коментар #15 от "Данчо":Хаха, абе това да не конкурс ИграещоМомче, че да си ги показва!
00:14 17.05.2026
18 6135
До коментар #9 от "Мдаа!🤔":Това е за Пулицър!
00:18 17.05.2026
19 Дует "Кауфланд "
00:25 17.05.2026
20 Елизабет Цветанова
00:26 17.05.2026
21 ООрана държава
00:40 17.05.2026
22 Козирувай!
До коментар #13 от "Юруш нс евро":Ти явно не съзнаваш за какво става дума. Подкрепата за Дара не означава подкрепа на европейските ценности а подкрепа на страната ти. Но явно можеш само да плюеш против страната и себе си, докато чакаш някой да те "оправи". С толкова акъл в населението е ясно защо България затъва.
Коментиран от #29
00:43 17.05.2026
23 Евро Пейка
00:43 17.05.2026
24 Евро Пейка
До коментар #6 от "6135":Падаш ли си по сатанински ритуали?
Коментиран от #28, #30
00:44 17.05.2026
25 Срам и позор
00:47 17.05.2026
26 Ти си
До коментар #5 от "Гордейте се с България":Изкуството не признава нации и народи ! За мен лично най- добрата песен бе на участника представящ Израел ......
00:47 17.05.2026
27 Здрав разум
00:58 17.05.2026
29 Али Гатор
До коментар #22 от "Козирувай!":А бе за каква подкрепа ми говориш? Тук става въпрос за изкуство а не за национа подкрепа на кич и бездарие ! Имам си фаворит за който гласувах но не беше Дара !
Нищо лично спрямо Дара (даже си я харесвам по някакъв начин) но както казах става въпрос за изкуство а там гледам да не правя компромиси .
Коментиран от #37
01:00 17.05.2026
30 6135
До коментар #24 от "Евро Пейка":Песента е гоненията на християнството по времето на "османското присъствие".
За какви ритуали говорите?
01:01 17.05.2026
31 Реално изкуство
До коментар #12 от "да напомня":Ще получите истинско наслаждение, ако посетите Мессата на Моцерт по случай неговата 250 годишнина НМА.
Зарежете я тази "певица"
01:03 17.05.2026
33 музикален инвалид
01:12 17.05.2026
34 Про стачка
01:13 17.05.2026
35 Трътътърътъ ти
01:16 17.05.2026
36 честен ционист
01:17 17.05.2026
39 Нискоинтелигентен народ
01:49 17.05.2026
40 честен ционист
Израел печели, втора Бангарангата.
15:29 28.04.2026
Коментиран от #41
01:59 17.05.2026
41 6135
До коментар #40 от "честен ционист":Почти позна!
02:01 17.05.2026
42 Ти си
02:02 17.05.2026