Новини
Любопитно »
Телескопът „Джеймс Уеб“ откри една от най-старите галактики във Вселената

Телескопът „Джеймс Уеб“ откри една от най-старите галактики във Вселената

16 Май, 2026 20:18 1 071 11

  • галактика-
  • телескоп-
  • джеймс уеб-
  • вселена-
  • космос

Новооткритата галактика е възникнала близо 800 милиона години след Големия взрив

Телескопът „Джеймс Уеб“ откри една от най-старите галактики във Вселената - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Учени откриха галактика, датираща отпреди 13 милиарда години, което е едва 800 милиона години след Големия взрив, съобщи научният сайт phys.org.

Новооткритият звезден куп съдържа потенциални доказателства за съществуването на първите звезди във Вселената и представлява една от най-химически примитивните галактики, наблюдавани досега, пише БТА. Първите звезди и галактики са изключително трудни за наблюдение заради огромното си разстояние и слабата си светимост, уточнява специализираното издание.

Благодарение на космическия телескоп „Джеймс Уеб“, тези космически обекти вече са достъпни за детайлно научно изследване. Орбиталната обсерватория на стойност 10 милиарда долара, изстреляна през 2021 г., има способността да надниква назад във времето – чак до епохата на формиране на първите галактики и звезди.

В статия, публикувана в списание Nature, екип от учени, ръководен от Кимихико Накаджима – астроном от Университета в Каназава, Япония – описва как са използвали телескопа за изследване на далечната Вселена и са открили бледа галактика, наречена LAP1-B.

Учените описват LAP1-B като „жив фосил“ в ранния му стадий. Тя е ранен предшественик на онези древни и изключително бледи галактики джуджета, които откриваме днес в нашата част на Вселената. Наблюдавайки я, ние буквално виждаме как са изглеждали техните „прародители“, отбелязват астрономите.

Тъй като галактиката е изключително малка и отдалечена, е невъзможно да бъде засечена при нормални условия. Тя обаче е била забелязана благодарение на феномена „гравитационна леща“, при който масивен куп от по-близки галактики действа като гигантско увеличително стъкло, усилвайки светлината от LAP1-B цели 100 пъти.

Учените установяват, че по-голямата част от светлината на галактиката не идва от звездите, а от мъглявини. Те са анализирали тази светлина чрез спектрално разлагане, изследвайки емисионните линии, които разкриват химичния състав на газа.

Изследванията на астрономите показват, че галактиката почти не съдържа тежки елементи, а съдържанието на кислород в нея е около 240 пъти по-ниско от това в Слънцето. Това я прави една от най-примитивните звездообразуващи галактики, наблюдавани някога. Емисионните линии разкриват и интензивно йонизиращо лъчение – точно това, което учените очакват да видят при първото поколение звезди.

Екипът установява и повишено съотношение между въглерод и кислород. Това съвпада с предсказаната химическа сигнатура на първите звездни експлозии в историята, произлезли от звезди от Population III – първото поколение звезди, появили се във Вселената след Големия взрив.

Звездите, които виждаме днес, са от Population I. Те са се формирали по-късно и съдържат повече тежки елементи. Друго интересно откритие е, че след измерване на движението и скоростта на газа, изследователите заключиха, че галактиката е свързана с масивен облак от тъмна материя.

Обобщавайки всички резултати, учените вярват, че са станали свидетели на рядък „моментен кадър“ на ранния етап на формиране на галактиката, когато първите звезди са започнали да трансформират Вселената. „Нашите констатации предлагат безценен поглед към най-ранните етапи от формирането на галактиките“, заключават учените.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    6 0 Отговор
    А ти много ми харесват космически новини ....а какво ли има слет космоса

    Коментиран от #3

    20:25 16.05.2026

  • 2 Запознат

    9 1 Отговор
    Гледам факти фирмата ви има 11 милиона оборот преди няколко години. Сладки ли ви са грантовете от сатаната, как е има ли сладки банкови преводи? Само някой пияница няма да ви разбере какви ги вършите. Факти са слуги на сатаната. Сатаната е 2000 години технологично по напред от обикновените хора. Той е над държави правителства и и институции. В България сатаната има доста подчинени.

    20:31 16.05.2026

  • 3 12341

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Най-вероятно има някакво загадъчно съзнание, което може да напише няколко думи без правописна грешка, така мисля, да.

    Коментиран от #5

    20:33 16.05.2026

  • 4 Запознат

    5 1 Отговор
    Събина да не вземеш да скачаш на въже в вас че както е градоред ще отидеш на долния етаж

    20:33 16.05.2026

  • 5 Помак

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "12341":

    Браво батко ...простотията наистина не познава измерения

    20:45 16.05.2026

  • 6 Марио

    5 0 Отговор
    Харесвам изчисления в милиони, милиарди, трилиони, трилярди, квадратни и квадратилиарди и така до гугол.

    20:57 16.05.2026

  • 7 селяк

    9 0 Отговор
    Ех Македонске галактике и тебе та откираха :Д

    21:01 16.05.2026

  • 8 Алехандро велик

    2 0 Отговор
    Кога стана малкио зрив се крихме у църната дупка.Големио зрив ние го зривихме

    22:49 16.05.2026

  • 9 1111

    2 0 Отговор
    А ПРЕДИ (!) Големия Гърмел кво е имало?

    Коментиран от #11

    22:50 16.05.2026

  • 10 Демократ

    2 2 Отговор
    защо сте набутали тоя ши бн китайски ни джеймс уеб ни наса са китайски.

    22:55 16.05.2026

  • 11 Вероятно

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "1111":

    Само македонска цивилизация. Трябва да се търси македонския гилгамеш. Там всичко е описано.

    00:53 17.05.2026