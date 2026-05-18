Снахата на Джон Бон Джоуви пусна секси СНИМКА от плажа

Звездата от „Stranger Things“ Мили Боби Браун позира по бански и качи снимката в Instagram. 22-годишната актриса позира на плажа в жълт бански, с мокра, разпусната коса и без грим.

Снахата на Джон Бон Джоуви е известна стана световно популярна с ролята си на Илевън (Eleven) в хитовия сериал на Netflix – Stranger Things. Сред останалите ѝ известни роли са тази на Енола Холмс в едноименните детективски филми на Netflix и на принцеса Елоди във фентъзи филма Damsel (2024).

Тя е родена на 19 февруари 2004 г. в Марбея, Испания. След брака си с Джейк Бонджови, тя официално промени името си на Мили Боби Бонджови.

Основател е на успешната козметична марка за чиста красота florence by mills.

Тя е най-младият посланик на добра воля на УНИЦЕФ.