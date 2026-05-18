Как да пием вино без да напълнеем

Лятно време бялото вино много върви, на и талията набъбва и довежда до стрес женската половина от пиячите. И мъжете не са застраховани, те пускат шкембета, от всякакъв алкохол. Защото, който не знае, коремче се получава най-вече от алкохол, пише e-vestnik.bg.

Как да се опазим?

Първо трябва да знаем какво съдържа виното. И в бялото, и в червеното вино се съдържа остатъчна захар и алкохол – и двете носят калории. Остатъчната захар е непреработена в алкохол гроздова захар (не става дума за сладки и подсилени вина, в които допълнително се слага захар). За сухо вино съдържанието на остатъчна захар е до 5-6 грама на литър.

И сега внимание – 1 грам такава захар е 4 калории. Докато 1 грам алкохол е 7 калории. Можем да изчислим приблизително колко калории има в една чаша, според вида вино. Приблизително, защото колко точно е съдържанието на остатъчна захар не е посочено на етикета, но алкохолното е посочено.

Формулата е: изчислява се колко алкохол има в една чаша според обема ѝ и процентното съдържание на алкохол, после се умножава по 7 и се получават калориите. Към това трябва да се добавят и калориите от захарното съдържание – умножава се обема на чашата по брой грамове остатъчна захар на литър, после по 4 и се получават калориите от захар.

Известен проблем е, че никога не се знае точно съдържанието на остатъчна захар. В едно сухо вино може да е 3 г на литър, може да е и 6 г на литър. Във виното това на вкус не може да се определи, защото киселинността влияе на вкуса. Ако едно вино е с по-ниска киселинност, дори да е ниско съдържанието на остатъчна захар, сладостта се усеща по-силно. А когато има по-висока киселинност, по-високо съдържание на остатъчна захар не се усеща, сладостта се неутрализира от киселините. Но, така или иначе, остатъчната захар дава много малко калории, по-важен е алкохолът.

И така, първо правило е изборът на вино алкохолното съдържание

Според вида вино съдържанието на една чаша 200 мл може да варира от 100 до над 300 калории.

Ако се пазим от напълняване, трябва да избягваме всички видове вина, които са с високо съдържание на алкохол или не са сухи.

По-важно е съдържанието на алкохол. Сухо вино с ниско съдържание на алкохол – около 11% може да бъде дори по-малко калории от някое полусухо.

В чаша 200 мл, ако виното е с 15% алкохол, само от него калориите са над 210. При вино с алкохолно съдържание 12% в една чаша калориите от алкохола са под 170. Към това трябва да добавим калориите от остатъчната захар, за сухо вино обикновено те са от 10 до 20.

За шампанско (пенливите вина) има други правила за сухо вино. При тях сухо (dry, sec) съдържа 17-32 г захар на литър!

Затова за шампанско (пенливо вино) трябва да се избира само:

Brut Nature – съдържа 0-3 грама на литър

Extra Brut – има от 0 до 6 г/л съдържание на захари

Brut – при него трябва да се внимава, защото съдържанието на захари варира в големи граници – от 0 до 12 г/л.

Категорията Extra Dry при шампанско подвежда – тя е със захарно съдържание 12-17 грама на литър.

Следващото правило за да се опазим от напълняване от виното е умереност

По принцип умереността в пиенето е нужна, за да предотвратим вредните въздействия на алкохола. Същото важи и за напълняването. Трябва да се пие по-малко, бавно, за удоволствие.

Ако изпиваме в жегите по една-две бутилки бяло вино, това е калориен удар.

Една бутилка сухо бяло вино (или червено), според алкохолния си градус може да съдържа между 500 и 800 калории. А полусладки и подсилени вина, с повече алкохол като порто, имат по 1300-1500 калории на бутилка.

Мит е, че калориите в бялото вино са по-малко от червеното. Разликата е незначителна. И бели и червени сухи вина съдържат между 80 и 100 калории на 100 милилитра, според алкохолното съдържание.

По принцип трябва да се знае, че колкото е по-висок алкохолният градус, вероятно е по-високо и съдържанието на остатъчна захар. Висок алкохолен градус се получава от грозде с висока захарност, от добре узряло грозде, а при такива вина винаги има повече остатъчна захар.

Затова може да се каже, че вината с алкохол 11-12 процента са „по-постни”, с по-малко калории, освен това са по-леки и за предпочитане в жегите.

Друг начин за намаляване на калориите при пиенето на вино е разреждане с газирана вода или лед

Много пиячи слагат по няколко бучки лед. Доливането на газирана вода в бялото вино също е начин да намали човек калориите. Разбира се, това е нещо като коктейлно питие, не се усеща напълно като вино. Но е по-добре от коктейли с високоалкохолни напитки, в които има и безалкохолни с високо съдържание на захар, съдържат и питиета с повече градуси, вървят по-леко и с тях човек се напива без да усети.

Пиенето на алкохол усилва апетита – това е много важен момент

Ако човек пие на гладно или не толкова скоро след ядене, трябва да знае, че като изпие бутилка вино, ще му се дояде и в такъв момент задръжките падат, хапва повече мезета, сладки неща и т. н. Така че опасността идва не само от алкохолното съдържание. Трябва да се пие умерено и след ядене.