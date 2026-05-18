Годеницата на Роналдо Джорджина Родригес мина в отбора на блондинките

Джорджина Родригес привлече вниманието по време на церемонията Kering Women in Motion Awards 2026 в Кан, след като се появи с напълно променена визия и платиненорус цвят на косата вместо характерната си тъмна прическа.

Партньорката на Кристиано Роналдо присъства на събитието в рамките на 79-ото издание на Филмов фестивал в Кан, организирано на площад Place de la Castre.

31-годишната Родригес се появи на червения килим със синя сатенена риза, под която се виждаше черен дантелен сутиен, комбинирана с елегантен черен панталон и обувки на висок ток. Визията ѝ беше допълнена от масивно диамантено колие и годежния ѝ пръстен, оценяван от международни медии на близо 3 милиона долара.

Появата ѝ в Кан идва малко след като Джорджина Родригес стана новото рекламно лице на италианската марка Calzedonia. В новата кампания моделът позира с различни бански костюми край морска вила, а снимките бързо се разпространиха в социалните мрежи и модните медии.

През последните години Джорджина Родригес постепенно изгради самостоятелна кариера като модел, инфлуенсър и телевизионна личност, далеч отвъд статута си на партньорка на една от най-големите футболни звезди в света. Профилът ѝ в Instagram е сред най-следваните в Испания, а документалната поредица I Am Georgina допълнително увеличи популярността ѝ на международно ниво.

Родригес и Кристиано Роналдо са заедно от 2016 г., след като се запознават в бутик на Gucci в Мадрид, където тя работи като консултант по продажбите. Двойката официално обяви годежа си на 11 август 2025 г. след близо десетилетие заедно.

Новината беше съобщена от самата Джорджина в Instagram с краткото послание „Да, приемам“. Според международни медии годежният пръстен е с диамант от около 30 карата и е сред най-скъпите, подарявани на знаменитости през последните години.

В интервю за британския журналист Пиърс Морган Роналдо разказа, че предложението за брак е дошло неочаквано късно през нощта, докато децата им спели.

Футболистът признава още, че дълго е търсил подходящия пръстен за Джорджина, тъй като тя винаги е мечтала за голям диамант.

Двамата живеят в Саудитска Арабия, след като Роналдо подписа с Al Nassr през 2022 г. по договор, оценяван на около 175 милиона паунда годишно. Сделката практически сложи край на кариерата му в европейския клубен футбол и се превърна в една от най-обсъжданите трансфери в историята на спорта.

Освен огромната си заплата, Роналдо притежава и дял в клуба, което допълнително увеличава състоянието му. През последните години той и Лионел Меси участват активно и в международни рекламни кампании, свързани с Близкия изток.

Джорджина и Роналдо имат две общи дъщери – Алана и Бела. Семейството отглежда още близнаците Ева Мария и Матео, родени чрез сурогатна майка, както и Кристиано-младши от предишна връзка на футболиста. Двойката преживя тежка лична трагедия през 2022 г., когато едно от новородените им близначета – момченцето Анхел – почина малко след раждането.