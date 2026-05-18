До 3.8% се ускори инфлацията в САЩ

Конфликтът между САЩ и Иран е струвал на американците над 40 млрд. USD допълнителни разходи за гориво, според Financial Times (FT), позовавайки се на доклад на Училището по международни и обществени въпроси „Томас Уотсън“ към Университета Браун.
Според експерти „щетите за потребителите от по-високите цени на бензина и дизела възлизат на 41,5 млрд. USD – или 316 USD на американско домакинство“. Америка „харчи огромни допълнителни пари за гориво, които биха могли да бъдат използвани много по-конструктивно“, отбеляза Джеф Колган, професор по политически науки в Университета Браун.
Допълнителните разходи за гориво надвишават цялата федерална програма за ремонт на мостове (40 млрд. USD) и цената на пълна модернизация на системата за контрол на въздушното движение в САЩ (31,5 млрд. USD). Последиците от войната с Иран „засегнаха най-голямата икономика в света, тласвайки инфлацията до най-високото ѝ ниво“ от конфликта в Украйна насам, което представлява нарастващо политическо предизвикателство за президента Доналд Тръмп, се посочва в изданието.
Потребителската инфлация в САЩ се ускори до 3,8% на годишна база през април 2026 г., докато месечният темп на основна инфлация се повиши до 0,4%. Основният двигател на този ускорен растеж на цените е глобалният скок в разходите за енергия поради геополитическо напрежение.
Според Американската автомобилна асоциация цените на бензина в САЩ са скочили с 51%, достигайки 4,51 долара за галон в неделя - най-рязкото увеличение сред всички страни от Г-7. Цените на дизела са се покачили с 54%, достигайки 5,65 долара, близо до рекордно високо ниво.
Проучванията показват, че повечето американци не подкрепят войната на САЩ срещу Иран, а конфликтът е подкопал популярността на Тръмп сред избирателите, която в момента е на най-ниското си ниво, отбелязва изданието. Скорошно проучване на FT установи, че 58% от американците не одобряват неговия подход към регулирането на разходите за живот.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
9 А колко е реално у нас в
До коментар #8 от "Обора":Европейският съюз. В България ни лъжат че някъде около три процента но всеки усеща че е най-малко 100%. В останалите страни на съюза е същото но Брюксел мълчи защото трябва да дава обяснение за политиката която води срещу Русия която можеше да ни зарине с евтино гориво и газ.
Какви умни тъпоъгълници управляват Европейския съюз
16:43 18.05.2026