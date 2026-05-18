До 3.8% се ускори инфлацията в САЩ

18 Май, 2026 14:37

Допълнителните разходи за гориво надхвърлиха 40 милиарда долара

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Конфликтът между САЩ и Иран е струвал на американците над 40 млрд. USD допълнителни разходи за гориво, според Financial Times (FT), позовавайки се на доклад на Училището по международни и обществени въпроси „Томас Уотсън“ към Университета Браун.

Според експерти „щетите за потребителите от по-високите цени на бензина и дизела възлизат на 41,5 млрд. USD – или 316 USD на американско домакинство“. Америка „харчи огромни допълнителни пари за гориво, които биха могли да бъдат използвани много по-конструктивно“, отбеляза Джеф Колган, професор по политически науки в Университета Браун.

Допълнителните разходи за гориво надвишават цялата федерална програма за ремонт на мостове (40 млрд. USD) и цената на пълна модернизация на системата за контрол на въздушното движение в САЩ (31,5 млрд. USD). Последиците от войната с Иран „засегнаха най-голямата икономика в света, тласвайки инфлацията до най-високото ѝ ниво“ от конфликта в Украйна насам, което представлява нарастващо политическо предизвикателство за президента Доналд Тръмп, се посочва в изданието.

Потребителската инфлация в САЩ се ускори до 3,8% на годишна база през април 2026 г., докато месечният темп на основна инфлация се повиши до 0,4%. Основният двигател на този ускорен растеж на цените е глобалният скок в разходите за енергия поради геополитическо напрежение.

Според Американската автомобилна асоциация цените на бензина в САЩ са скочили с 51%, достигайки 4,51 долара за галон в неделя - най-рязкото увеличение сред всички страни от Г-7. Цените на дизела са се покачили с 54%, достигайки 5,65 долара, близо до рекордно високо ниво.

Проучванията показват, че повечето американци не подкрепят войната на САЩ срещу Иран, а конфликтът е подкопал популярността на Тръмп сред избирателите, която в момента е на най-ниското си ниво, отбелязва изданието. Скорошно проучване на FT установи, че 58% от американците не одобряват неговия подход към регулирането на разходите за живот.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    6 2 Отговор
    Скоро всички янки ще са фалшиви милионери, както Ганчо през 97г. Лошото е, че на Ганчо ще му е за втори път.

    14:40 18.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор
    ТръНп фалира свое казино, колко му е да фалира фалиралата си държава🤔❗

    14:41 18.05.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    🤠🤠 60% НЕ ОДОБРЯВАТ
    управлението на страната
    и това , ако не е управление на МАЛЦИНСТВОТО .....🤔🤔🤔

    14:44 18.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    САШтинският флот е останал без пари за гориво и боеприпаси 🤔🤔❗
    Думите не са на ТАСС, а на командващ морските операции🤠

    14:48 18.05.2026

  • 5 Истината

    5 0 Отговор
    Много повече е

    14:56 18.05.2026

  • 6 хаха

    4 1 Отговор
    Въй... Американците колко са по-зле от нас. Галон(3.785л) за 4.51 долара. Ужас! Ей тук с акциз и ДДС бензинът е само 1.50 евро на литър. Те са на 1.19 долара / 1.02 евро на литър по курса за деня. При това на бас, че при тях, ако махнат от средната цена Калифорния с всичките й зелени данъци и акцизи, средната цена ще е още по-ниска. Ама това е. Не са от "клуба на богатите", не пазят природата и извличат собствен петрол, не щат и да воюват с Путин, не гърбят лошите богати с данъци да има за социалки(е, поне не 40-50% от населението да е на социалки като при богатите от ЕС)... Като са толкова глупави, да плащат евтино и да са бедни.

    15:30 18.05.2026

  • 7 кравария

    2 0 Отговор
    изтече в Персийския залив!

    16:28 18.05.2026

  • 8 Обора

    2 0 Отговор
    щом признава 3.8% инфлация, значи реално е поне 10.8%

    Коментиран от #9

    16:32 18.05.2026

  • 9 А колко е реално у нас в

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Обора":

    Европейският съюз. В България ни лъжат че някъде около три процента но всеки усеща че е най-малко 100%. В останалите страни на съюза е същото но Брюксел мълчи защото трябва да дава обяснение за политиката която води срещу Русия която можеше да ни зарине с евтино гориво и газ.
    Какви умни тъпоъгълници управляват Европейския съюз

    16:43 18.05.2026