Филипов за "Колежа": Посочете ми един стадион в последните 7-8 години с този капацитет, построен за 33 милиона евро

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов беше доста активен в социалната мрежа след разгромната победа над Черно море с 5:0 в последното домакинство на жълто-черните за настоящия сезон. Бизнесменът използва личния си профил във Фейсбук, за да благодари треньорите, футболистите и всички служители в клуба за характера, труда и отдадеността към Ботев. Според него този клуб се гради всеки ден от хора, които работят със сърце за жълто-черната идея.

Постът на Филипов получи близо 900 харесвания от привърженици, както и почти 200 коментара.

Отговаряйки на част от тях, Илиян Филипов направи доста интересни изявления за двама от бившите треньори на отбора - Николай Киров и Димитър Димитров. Освен това клубният бос говори и по темата за стадион "Христо Ботев", като изтъкна, че е платил до момента чрез свои фирми 3,8 милиона евро.

Ето какво написа Филипов в отговор на привърженик на въпрос защо се е разделил с Белия и Херо:

Относно треньорите мислих, че е ясно. Ники Киров си подаде сам оставка два мача преди да се разделим и бях принуден да му я приема, защото някой трябваше да поеме отговорност.

Относно Херо: Херо е страхотен футболен специалист, но за мен след загубите от двата най-омразни отбора и това, че съм искал винаги Ботев да играе нападателен футбол с крила, се разбрахме да се разделим.

И двамата посочени по-горе са достойни за уважение. И двамата дадоха своя дан, за да е Ботев на 8-мо място. Всички правим грешки и се учим от тях.

Само да ти кажа, че и до ден днешен и с двамата съм в прекрасни взаимоотношения и винаги ще имат моя респект и уважение за това, което направиха за Ботев.

Просто за кратко време бяхме принудени да събираме футболисти да започнем първенството. Мога да ти говоря много, но наистина преживяхме много тежка година, свързана с много труд, нерви и пари.

Да сме живи и здрави! Ботев ще върви нагоре!

Отговорът на Филипов към привърженик, който написа коментар, че "всичко е за стадиона":

Имаш право на свое мнение. Но просто ми посочи един стадион в последните 7-8 години с този капацитет, построен за 33 милиона евро без ДДС. Това е сумата, получена от Общината. Само да те уведомя, че за този стадион съм платил от фирмите ми близо 3.8 милиона евро над тази сума. Но всеки си има право на мнение и избор.