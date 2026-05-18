Парис Хилтън стана брюнетка за модно шоу (СНИМКИ)

Парис Хилтън изненада с напълно променена визия по време на ревюто на колекцията Gucci Cruise 2027, след като се появи на подиума с тъмнокафява коса вместо характерния си платиненорус цвят.

45-годишната наследница и бизнесдама дефилира с жълто-златиста рокля с обемни ръкави, черни ботуши, кожено палто и червена чанта, като новата ѝ визия беше допълнена и от страничен бретон.

Появата на Хилтън предизвика сериозен интерес в социалните мрежи и модните медии, тъй като звездата рядко се разделя с емблематичния си рус външен вид, превърнал се в част от публичния ѝ образ още от началото на 2000-те години.

През последните месеци Парис Хилтън все по-често демонстрира близките си отношения с модната къща Gucci. Миналия месец тя публикува видео в Instagram, в което двете ѝ деца – дъщеря ѝ Лондон и синът ѝ Финикс, родени от брака ѝ с Картър Реум, пробват детски тоалети и аксесоари на Gucci.

Във видеото Хилтън многократно нарича дъщеря си „иконична“, докато двегодишната Лондон сменя различни слънчеви очила на марката.

Малко преди това Парис Хилтън присъства и на друго ревю на Gucci по време на Седмицата на модата в Милано, където се появи облечена изцяло в монограмни елементи на бранда.

Само ден преди дефилето тя публикува и серия снимки и видеа от пазаруване в магазина на Gucci в Манхатън, като определи шопинга в бутика като „най-добрия вид пазаруване“.

Ревюто на Gucci Cruise 2027 привлече и редица други известни личности. Том Брейди направи дебюта си на модния подиум с изцяло черен кожен тоалет, а супермоделът Синди Крауфорд закри шоуто.

Сред гостите на първия ред бяха още Линдзи Лоън, Шон Мендес, Марая Кери и Ким Кардашиян.

През последните години Парис Хилтън постепенно измести фокуса от риалити телевизията към бизнеса, модата и козметичната индустрия. Освен като DJ и инфлуенсър, тя развива успешни линии за парфюми, козметика и аксесоари, а през 2023 г. предизвика сериозен обществен отзвук с мемоарната си книга и документалните разкази за живота си извън публичния образ, наложен в началото на кариерата ѝ с The Simple Life.