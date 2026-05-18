Кремъл отхвърли твърденията на Зеленски за възможна руска атака срещу НАТО от Беларус

18 Май, 2026 14:30 1 285 47

Москва заяви, че изказването е опит за ескалация, докато Минск и Москва започват нови военни учения

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви днес, че твърдението на украинския президент Володимир Зеленски, че Русия обмисля атака срещу страна от НАТО от територията на Беларус, не заслужава отговор от страна на Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи изказването като опит за ескалация на напрежението.

В петък Зеленски заяви, че Русия се опитва да въвлече Беларус по-дълбоко във войната и може да използва територията ѝ за атака срещу северна Украйна или страна от НАТО.

Беларус граничи с Украйна на юг, а с членове на НАТО - Литва, Латвия и Полша - съответно на северозапад и запад. Страната вече беше използвана като плацдарм за руската инвазия в Украйна през 2022 г., а на нейна територия са разположени и руски тактически ядрени оръжия.

Попитан за думите на Зеленски, Песков заяви: „Такова изявление не е нищо друго освен опит за допълнително подклаждане на напрежение, целящ удължаване на войната.“

„Не смятаме, че такова изявление заслужава какъвто и да е коментар“, добави той.

Междувременно Беларуското министерство на отбраната съобщи, че въоръжените сили на страната, в сътрудничество с Русия, са започнали учения за проверка на готовността за разполагане на ядрени оръжия. Ведомството подчерта, че маневрите не са насочени срещу конкретна държава и не представляват заплаха за региона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путлер

    10 10 Отговор
    Ние сме приятели с по-силните.

    14:32 18.05.2026

  • 2 Копейки

    14 15 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    14:33 18.05.2026

  • 3 МНС с бюлетина за педофила

    16 12 Отговор
    Педофила е издирван в 136 държави членуващи в МНС, он вика от бункера с пълен памперс: "Аз съм като Петър Велики"

    Коментиран от #17

    14:33 18.05.2026

  • 4 Смешник

    18 13 Отговор
    Тоя нашмъркан клоун се чуди каква интрига да измисли за да вкара Запада в директен военнен сблъсък с Русия То от това зависи съществуването му

    14:35 18.05.2026

  • 5 Естонското разузнаване:

    16 12 Отговор
    Русия губи много повече хора, отколкото успява да мобилизира от руското население.

    14:38 18.05.2026

  • 7 Копейков

    11 7 Отговор
    не го отричай бе, остави дъртите комуняги путинофили да се радват ........

    14:40 18.05.2026

  • 11 Всичко от московия е лъжа и измама !

    13 6 Отговор
    Твърденията на московските фашисти имат под 1% достоверност.
    Не трябва да им се има никаква вяра на тези ypoди !

    14:42 18.05.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    14 6 Отговор
    Като лигитимен Президент на Русия и руския народ най-отговорно мога заявя, че единственото нещо, което Русия има потенциала да нападне е хоремага в село Малая Токмачка, за които в момента вървят тежки сражения ☝️

    14:44 18.05.2026

  • 13 Клоуна пусин 🤡💩

    13 7 Отговор
    Трябва да признаем таланта на ходещото на токчета жуже. Президент Зеленски като професионален комик забавляваше Украйна и Русия, а pdfила Путлер забавлява цял свят с клоунските си изпълнения.

    14:45 18.05.2026

  • 14 Племето помни като маймуните - 3 минути

    18 5 Отговор
    Песков 1 ден преди инвазията, на 21 февруари 2022г., говореше, че само глупак може да си мисли, че Русия ще нападне Украйна!

    14:46 18.05.2026

  • 15 Захарова

    13 6 Отговор
    Трябва да е луд някой да твърди такова нещо ! Кажете точния ден и час , кажете де !

    14:47 18.05.2026

  • 16 койдазнай

    9 8 Отговор
    Въобще, идеята че Русия може да нападне Украйна е напълно несъстоятелна. Такова нещо, могат да предполагат, само душевно болни хора!

    14:48 18.05.2026

  • 18 Руснак без крак...

    11 6 Отговор
    Руснака лъже както диша ☝️

    14:51 18.05.2026

  • 19 хаха

    6 3 Отговор
    Московитската защита от дронове...

    Коментиран от #31

    14:52 18.05.2026

  • 20 Мдаа

    13 7 Отговор
    Единствената възможност за кремълските душмани да оправдаят по някакъв начин загубата си , е да бъдат победени не от Украйна , а от НАТО, за да смекчат поне малко големия си резил !

    Коментиран от #23

    14:56 18.05.2026

  • 21 матю хари

    9 8 Отговор
    Какво НАТО ще атакуват руските нещастници? И сега Украйна ги пердаши яко, а атака срещу НАТО ще е техния окончателен и зловещ край.

    15:12 18.05.2026

  • 22 Наблюдател

    7 7 Отговор
    Не знам какво е отхвърлил Кремъл обаче Полша розполага допълнителен отбранителен контингент от 40 000 души по границата с Беларус . Американските войски ,които се изтеглят от Германия се разполагат на предварително подготвени отбранителни позиции също там .
    Легендарната 101 въздушнопреносима дивизия Screaming Eagles ,която се намира наблизо е поставена в повишена бойна готовност . Тя наброява 2400 души.

    Коментиран от #26, #40

    15:14 18.05.2026

  • 23 хахахахха

    9 7 Отговор

    До коментар #20 от "Мдаа":

    колкото и да мякате и лъжете,факта е на лице, Русия победи уср@йна,смешното нато и 🚽ес

    15:15 18.05.2026

  • 24 Руснак

    8 6 Отговор
    Когато попитапа путин ще нападне ли Укройна, той отговори с НЕ. На другия ден нарадна!

    15:16 18.05.2026

  • 25 Някой

    5 6 Отговор
    Зеленски това си го дрънка от самото начало на войната, за да включи колкото се може повече страни на тяхна страна. Неговата цел е да направи Трета световна война.
    Интересите са коренно различни от Киев майката на руските градове, за Русия водеща се произлизаща от Киевска Русь/Русия.

    15:17 18.05.2026

  • 26 Аве мишкар

    5 6 Отговор

    До коментар #22 от "Наблюдател":

    много лъжеш ве 3тополов0 недоразумение

    Коментиран от #27

    15:17 18.05.2026

  • 27 Наблюдател

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "Аве мишкар":

    Един път ако те резна звездички и райета ще видиш

    Коментиран от #29, #39, #44

    15:20 18.05.2026

  • 28 Руснаци

    6 5 Отговор
    искания бяха изразени в Ереван от Стармер и Макрон, които искат Киев да назначи всички на 18 и повече години. Европейските партньори на Украйна се опасяват от нарастващ недостиг на пехота по фронтовата линия, което може да застраши не само пролуките в отбраната, но и пасивността на украинските въоръжени сили при контраатаки.


    Смятай за какви загуби става въпрос, то вярно не са останали украинци, мале такъв геноцид над някоя армия никога не съм чувал, да ти унищожат мъжете в държавата, милиони са загиналите украинци на фронта

    15:23 18.05.2026

  • 29 Руснаци

    6 5 Отговор

    До коментар #27 от "Наблюдател":

    Ти приемаш ли насериозно страхливите поляци и смешните американци хахахах, едните при първите истински и военни сражения ще се разревът и избягат, а другите всички ги видяхме как се кръстиха и се молиха за милост докато Иран ги бомбише, разбирам защо руснаците не ги приемат на сериозно

    15:27 18.05.2026

  • 30 Руснаците са толкова страхливи,

    5 5 Отговор
    може би едни от най-страхливите народи в света. От друга страна, Русия е в такава патова безизходица в Украйна, че е немислимо за напада който и да било. Поне не и в близките 20-30години, толкова ще й трябват за да се възстанови финансово.

    Коментиран от #43

    15:35 18.05.2026

  • 31 0001

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "хаха":

    Имат и допълнителна защита против дронове 😂

    Коментиран от #38

    15:39 18.05.2026

  • 32 Курешник

    5 4 Отговор
    🤣По време на подготовка за масирана ракетна атака срещу Украйна, една от ключовите ракети (по предварителни данни „Сармат“ или „Орешник “) експлодира веднага след изстрелването. Експлозията е била толкова мощна, че е унищожила пусковата установка, съседните ракети и оборудването на позицията. Огънят и детонацията са се преместили към други инсталации. Руските войници панически бягаха, някои от тях са ранени.
    Това не е първият подобен случай, но този път мащабът и последиците са много по-сериозни.
    🕶 Подробности руснаците не обявяват.

    Коментиран от #36

    15:42 18.05.2026

  • 34 Поредната руска лъжа

    3 3 Отговор
    Украински дронове удариха летище Шереметиево!
    Част от самолетите изгоряха.Руснаците разбраха,че Путин е слаб и страхливец!

    Коментиран от #45

    15:53 18.05.2026

  • 47 Горски

    1 0 Отговор
    За Русия ще е по-лесно да мине без ЕС, отколкото на ЕС без Русия. Да, ЕС е важен партньор, но не е чак екзистенциално незаменим. А ЕС без Русия загива прав - да не забравяме, че все още внася руски енергоносители през посредници с демократична надценка. Ако Русия спре кранчето, ЕС ще се хване за палците. А изказването на Меркел за Минските споразумения можеше и въобще да го няма, обаче с него си е официално признание, че ЕС е играл мръсно с Русия и явно не всички са били навити за това. Да напомним крилатата фраза на сънародника й Бисмарк - "Знам 100 начина как да изкарам руската мечка от бърлогата й и нито един как да я върна обратно". Някои европейци осъзнават, че е малоумие да се репчат на най-евтиния си доставчик на суровини, който освен това е една от двете ядрени свръхсили, и Меркел според мен е в тая група.

    17:40 18.05.2026

