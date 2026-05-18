Кремъл отхвърли твърденията на Зеленски за възможна руска атака срещу НАТО от Беларус

Кремъл заяви днес, че твърдението на украинския президент Володимир Зеленски, че Русия обмисля атака срещу страна от НАТО от територията на Беларус, не заслужава отговор от страна на Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи изказването като опит за ескалация на напрежението.
В петък Зеленски заяви, че Русия се опитва да въвлече Беларус по-дълбоко във войната и може да използва територията ѝ за атака срещу северна Украйна или страна от НАТО.
Беларус граничи с Украйна на юг, а с членове на НАТО - Литва, Латвия и Полша - съответно на северозапад и запад. Страната вече беше използвана като плацдарм за руската инвазия в Украйна през 2022 г., а на нейна територия са разположени и руски тактически ядрени оръжия.
Попитан за думите на Зеленски, Песков заяви: „Такова изявление не е нищо друго освен опит за допълнително подклаждане на напрежение, целящ удължаване на войната.“
„Не смятаме, че такова изявление заслужава какъвто и да е коментар“, добави той.
Междувременно Беларуското министерство на отбраната съобщи, че въоръжените сили на страната, в сътрудничество с Русия, са започнали учения за проверка на готовността за разполагане на ядрени оръжия. Ведомството подчерта, че маневрите не са насочени срещу конкретна държава и не представляват заплаха за региона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путлер
14:32 18.05.2026
2 Копейки
14:33 18.05.2026
3 МНС с бюлетина за педофила
Коментиран от #17
14:33 18.05.2026
4 Смешник
14:35 18.05.2026
5 Естонското разузнаване:
14:38 18.05.2026
6 🤦♂️🙌
Коментиран от #42
14:38 18.05.2026
7 Копейков
14:40 18.05.2026
8 😁😘🎂🐱🏍🌹
14:40 18.05.2026
9 Фашка
14:42 18.05.2026
10 😁😁😁😘😘😘🤣🤣🤣😂😂
14:42 18.05.2026
11 Всичко от московия е лъжа и измама !
Не трябва да им се има никаква вяра на тези ypoди !
14:42 18.05.2026
12 Владимир Путин, президент
14:44 18.05.2026
13 Клоуна пусин 🤡💩
14:45 18.05.2026
14 Племето помни като маймуните - 3 минути
14:46 18.05.2026
15 Захарова
14:47 18.05.2026
16 койдазнай
14:48 18.05.2026
17 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО
До коментар #3 от "МНС с бюлетина за педофила":С кеф ще гледам сълзите ти докато преглъщаш плътта на собственото си чаве!
14:51 18.05.2026
18 Руснак без крак...
14:51 18.05.2026
19 хаха
Коментиран от #31
14:52 18.05.2026
20 Мдаа
Коментиран от #23
14:56 18.05.2026
21 матю хари
15:12 18.05.2026
22 Наблюдател
Легендарната 101 въздушнопреносима дивизия Screaming Eagles ,която се намира наблизо е поставена в повишена бойна готовност . Тя наброява 2400 души.
Коментиран от #26, #40
15:14 18.05.2026
23 хахахахха
До коментар #20 от "Мдаа":колкото и да мякате и лъжете,факта е на лице, Русия победи уср@йна,смешното нато и 🚽ес
15:15 18.05.2026
24 Руснак
15:16 18.05.2026
25 Някой
Интересите са коренно различни от Киев майката на руските градове, за Русия водеща се произлизаща от Киевска Русь/Русия.
15:17 18.05.2026
26 Аве мишкар
До коментар #22 от "Наблюдател":много лъжеш ве 3тополов0 недоразумение
Коментиран от #27
15:17 18.05.2026
27 Наблюдател
До коментар #26 от "Аве мишкар":Един път ако те резна звездички и райета ще видиш
Коментиран от #29, #39, #44
15:20 18.05.2026
28 Руснаци
Смятай за какви загуби става въпрос, то вярно не са останали украинци, мале такъв геноцид над някоя армия никога не съм чувал, да ти унищожат мъжете в държавата, милиони са загиналите украинци на фронта
15:23 18.05.2026
29 Руснаци
До коментар #27 от "Наблюдател":Ти приемаш ли насериозно страхливите поляци и смешните американци хахахах, едните при първите истински и военни сражения ще се разревът и избягат, а другите всички ги видяхме как се кръстиха и се молиха за милост докато Иран ги бомбише, разбирам защо руснаците не ги приемат на сериозно
15:27 18.05.2026
30 Руснаците са толкова страхливи,
Коментиран от #43
15:35 18.05.2026
31 0001
До коментар #19 от "хаха":Имат и допълнителна защита против дронове 😂
Коментиран от #38
15:39 18.05.2026
32 Курешник
Това не е първият подобен случай, но този път мащабът и последиците са много по-сериозни.
🕶 Подробности руснаците не обявяват.
Коментиран от #36
15:42 18.05.2026
33 До хахахахха
15:44 18.05.2026
34 Поредната руска лъжа
Част от самолетите изгоряха.Руснаците разбраха,че Путин е слаб и страхливец!
Коментиран от #45
15:53 18.05.2026
35 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #37
15:58 18.05.2026
36 хаха🤣
До коментар #32 от "Курешник":Експлодирала е на май. катти 10ката 🎯 от лакомия след като са я напънали едновременно двама турски тираджии,но народът отдавно го е казал ...3 глава затрива !
15:58 18.05.2026
37 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #35 от "Архимандрисандрит Бибиян":Лап Пай У Йотт, бре кюстендилски хъесоссс,какво ми пелтечиш !
Коментиран от #46
16:00 18.05.2026
38 реру
До коментар #31 от "0001":А най хубавата част в случая е че хохохолът правил колажа вече отлежава за компост ,между 3 и 7 дни оцеляват на фронта .
16:01 18.05.2026
39 Майстора
До коментар #27 от "Наблюдател":Не знам кво резваш ,но ако те копна с теслата няма дълго да можеш да. наблюдаваш ,жълтопаветен третополоффф мин.дилл !
16:06 18.05.2026
40 Сък МайДиk
До коментар #22 от "Наблюдател":Тези Скрийминг Ийгълс като видя сериозна битка и дебе .лиа и ще напълнят набързо розовите прашки 😂🍌😂 .
16:09 18.05.2026
41 Значи
16:32 18.05.2026
42 Лелееее
До коментар #6 от "🤦♂️🙌":По-добре не се излагай като пишеш тези глупости.
16:34 18.05.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 хахахахха
До коментар #27 от "Наблюдател":а аз тебе на раета ще те направя с ръждив нож
16:44 18.05.2026
45 хахахахха
До коментар #34 от "Поредната руска лъжа":с толкова пошли лъжи няма да ти дадат 2то цента
16:46 18.05.2026
46 БайХ@й‼️
До коментар #37 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":Бал САМ тА ВоСТАТА и ЛЕПта неМА ти ПЛАтИМЕ до Ка ВоШИТЕ не ТИГо наКлаТИМе! ВнеТЕН лИ сМе?
16:50 18.05.2026
47 Горски
17:40 18.05.2026