Кремъл отхвърли твърденията на Зеленски за възможна руска атака срещу НАТО от Беларус

Кремъл заяви днес, че твърдението на украинския президент Володимир Зеленски, че Русия обмисля атака срещу страна от НАТО от територията на Беларус, не заслужава отговор от страна на Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи изказването като опит за ескалация на напрежението.

В петък Зеленски заяви, че Русия се опитва да въвлече Беларус по-дълбоко във войната и може да използва територията ѝ за атака срещу северна Украйна или страна от НАТО.

Беларус граничи с Украйна на юг, а с членове на НАТО - Литва, Латвия и Полша - съответно на северозапад и запад. Страната вече беше използвана като плацдарм за руската инвазия в Украйна през 2022 г., а на нейна територия са разположени и руски тактически ядрени оръжия.

Попитан за думите на Зеленски, Песков заяви: „Такова изявление не е нищо друго освен опит за допълнително подклаждане на напрежение, целящ удължаване на войната.“

„Не смятаме, че такова изявление заслужава какъвто и да е коментар“, добави той.

Междувременно Беларуското министерство на отбраната съобщи, че въоръжените сили на страната, в сътрудничество с Русия, са започнали учения за проверка на готовността за разполагане на ядрени оръжия. Ведомството подчерта, че маневрите не са насочени срещу конкретна държава и не представляват заплаха за региона.