Хейли Бийбър заголи дупе за козметичната си марка (СНИМКИ)

Хейли Бийбър отново привлече вниманието в социалните мрежи, след като публикува нова серия снимки по време на промоционална кампания на козметичната си марка Rhode.

На кадрите 29-годишната моделка позира с кафяв бански тип прашка и жълти обувки на висок ток, демонстрирайки спортната си фигура и апетитните си извивки. На една от снимките Хейли е обърната с гръб към камерата, а в друга акцентът пада върху коремната ѝ мускулатура, докато държи продукт на Rhode върху горната част на банския си костюм.

Няколко часа по-късно тя публикува и снимка в Instagram Stories, на която се вижда тренировъчна ластична лента, използвана при фитнес упражнения.

Публикациите идват малко след като Хейли Бийбър за пореден път отрече слуховете, че е прибягвала до пластични операции или козметични интервенции, включително популярната процедура за повдигане на дупето.

В интервю за подкаста „In Your Dreams With Owen Thiele“ през октомври моделът заяви, че не използва ботокс и съзнателно е решила да не започва подобни процедури преди да навърши 30 години.

„Нямам ботокс на лицето си“, казва съпругата на Джъстин Бийбър, като допълва, че майка ѝ също не използва подобни естетични процедури.

Тя признава обаче, че редовно се грижи за кожата си и използва някои нехирургични терапии. Сред тях са PRP процедурите, при които се използва собствена кръвна плазма, както и PRF терапии с т.нар. EZ Gel технология.

Според Бийбър подобни процедури са част от рутинната ѝ грижа за кожата и ги прави няколко пъти годишно. Моделката допълва, че е използвала и леки лазерни терапии.

Още през 2020 г. тя публично реагира срещу онлайн коментари и спекулации относно предполагаеми пластични операции. Тогава Бийбър обвини потребители в социалните мрежи, че сравняват нейни силно обработени снимки от различни периоди от живота ѝ.

„Никога не съм си правила нищо по лицето“, заяви тогава тя.