Хейли Бийбър заголи дупе за козметичната си марка (СНИМКИ)

Хейли Бийбър отново привлече вниманието в социалните мрежи, след като публикува нова серия снимки по време на промоционална кампания на козметичната си марка Rhode.
На кадрите 29-годишната моделка позира с кафяв бански тип прашка и жълти обувки на висок ток, демонстрирайки спортната си фигура и апетитните си извивки. На една от снимките Хейли е обърната с гръб към камерата, а в друга акцентът пада върху коремната ѝ мускулатура, докато държи продукт на Rhode върху горната част на банския си костюм.
Няколко часа по-късно тя публикува и снимка в Instagram Stories, на която се вижда тренировъчна ластична лента, използвана при фитнес упражнения.
Публикациите идват малко след като Хейли Бийбър за пореден път отрече слуховете, че е прибягвала до пластични операции или козметични интервенции, включително популярната процедура за повдигане на дупето.
В интервю за подкаста „In Your Dreams With Owen Thiele“ през октомври моделът заяви, че не използва ботокс и съзнателно е решила да не започва подобни процедури преди да навърши 30 години.
„Нямам ботокс на лицето си“, казва съпругата на Джъстин Бийбър, като допълва, че майка ѝ също не използва подобни естетични процедури.
Тя признава обаче, че редовно се грижи за кожата си и използва някои нехирургични терапии. Сред тях са PRP процедурите, при които се използва собствена кръвна плазма, както и PRF терапии с т.нар. EZ Gel технология.
Според Бийбър подобни процедури са част от рутинната ѝ грижа за кожата и ги прави няколко пъти годишно. Моделката допълва, че е използвала и леки лазерни терапии.
Още през 2020 г. тя публично реагира срещу онлайн коментари и спекулации относно предполагаеми пластични операции. Тогава Бийбър обвини потребители в социалните мрежи, че сравняват нейни силно обработени снимки от различни периоди от живота ѝ.
„Никога не съм си правила нищо по лицето“, заяви тогава тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вийбър заголи дупе за
дето го крие от нас
само той да му се радва
16:53 17.05.2026
2 нямаш парички за женички ха ха ха бедняк
яко лъсскаш нали?
16:54 17.05.2026
3 Плажно масло
17:06 17.05.2026
4 Грета Тунберг
17:07 17.05.2026
5 Замълчете!
17:38 17.05.2026