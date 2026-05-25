Новини
Любопитно »
Къци Вапцаров разкри душата си в стихосбирка

Къци Вапцаров разкри душата си в стихосбирка

25 Май, 2026 11:15 417 8

  • къци вапцаров-
  • стихосбирка

В стихосбирката са включени творби, писани още по време на студентските години на водещия

Къци Вапцаров разкри душата си в стихосбирка - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярният телевизионен водещ Къци Вапцаров сподели вълнуващи детайли около най-новия си творчески проект - книгата със стихове "Цвете мое". По думите му произведението е плод на четири десетилетия творчество и събира в себе си лични моменти и преживявания от различни периоди на неговия живот, пише plovdiv24.bg.

В стихосбирката са включени творби, писани още по време на студентските години на водещия, както и от времето, когато е играл в театъра в Габрово, сподели той в интервю за NOVA.

"В нея има и тъжни, и философски стихове, също така има и обърнати към Бога. В края на живота си искам да обърна внимание на душата си. Тя е най-важна. Един ден, като си тръгваме, ще си вземем нея с нас, а не материалното.", казва още Къци Вапцаров.

Освен на духовното израстване, авторът обръща сериозно внимание и на ролята на децата в живота ни. Според него най-хубавото нещо е човек да успее да съхрани детското в себе си - да остане необременен и да се радва на света с чиста проба очакване, защото тогава Вселената отвръща със същото.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аууууу, каква

    5 0 Отговор
    голяма трагедия...

    11:22 25.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анонимен

    2 2 Отговор
    Браво! Прав е, че материалното е временно и че се е насочил към изкуството. Не всеки осъзнава това, което той е разбрал.

    11:27 25.05.2026

  • 4 Аре чупка

    5 0 Отговор
    Той и онзи суек напусна България и се зарече повече да не се връща щото там било върха на сладоледа, ама на мине не мине време и все тук в опит да си продава жалките мацаници все едно някой от психодиспансера ги е омазал и това ми било изкуство. Аре нема нужда. Нароиха се всякакви бездарници, но с претенции за нещо си.

    11:32 25.05.2026

  • 5 Като чета

    5 0 Отговор
    Минал е на друго ниво. Нагоре или надолу ще покаже стихосбирката, поне за тези дето ще я купят, щото аз няма.

    11:37 25.05.2026

  • 6 късмет ли е

    1 0 Отговор
    ако те сгази колелото на късмета?

    11:47 25.05.2026

  • 7 Да си

    2 0 Отговор
    я чете ! Аз в чужди души не желая да влизам , нито нося моята на тепсия !

    11:48 25.05.2026

  • 8 Град Козлодуй

    0 1 Отговор
    Ужас дано се оправи човекът

    11:56 25.05.2026