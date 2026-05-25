Папи Ханс просълзи майка си в ефир

В емоционално и изпълнено с хумор гостуване в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV, певецът Папи Ханс и неговата майка, писателката Кристин Димитрова, споделиха откровения за творчеството и връзката си с думите, пише woman.bg.

По повод 24 май, двамата говориха за изкуството на писането. Константин Трендафилов, както е истинското име на изпълнителя, не скри възхищението си към своята майка.

„Всичко, което знам за писането, го знам от най-добрия учител по творческо писане - майка ми“, заяви той, с което предизвика сълзи в очите на развълнуваната Кристин Димитрова.

Веднага след трогателния момент, Папи Ханс върна типичното си чувство за хумор, за да разведри обстановката.

„Майка ми сега се изчервява, но това си е неин проблем. Вече не живея при нея от месец, вече съм голям - на 36“, пошегува се певецът, който всъщност е напуснал дома на родителите си още на 18-годишна възраст.

От своя страна, Кристин Димитрова разказа как е открила поетичния талант на сина си съвсем случайно.

„Попаднах на едно стихотворение в интернет и си казах: „Това име „Константин Трендафилов“ ми е познато“. Много го харесах и си го пуснах на стената“, сподели тя.



Реакцията на сина ѝ не закъсняла. „Ти откъде накъде пускаш мои неща на стената си?“, попитал я той, а тя му отвърнала с прости думи: „Исках хората да видят нещо хубаво“.

Папи Ханс коментира и колко сериозно се отнася към писането като процес.

„Да знаеш азбуката, не значи, че можеш да пишеш. Писането е занаят“, категоричен е той.



В края на разговора Кристин Димитрова отправи кратко, но въздействащо послание към младите хора: „Слушай най-тихия глас в себе си."