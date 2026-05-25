Папи Ханс просълзи майка си в ефир

25 Май, 2026 08:49 1 011 8

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В емоционално и изпълнено с хумор гостуване в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV, певецът Папи Ханс и неговата майка, писателката Кристин Димитрова, споделиха откровения за творчеството и връзката си с думите, пише woman.bg.

По повод 24 май, двамата говориха за изкуството на писането. Константин Трендафилов, както е истинското име на изпълнителя, не скри възхищението си към своята майка.

„Всичко, което знам за писането, го знам от най-добрия учител по творческо писане - майка ми“, заяви той, с което предизвика сълзи в очите на развълнуваната Кристин Димитрова.




Веднага след трогателния момент, Папи Ханс върна типичното си чувство за хумор, за да разведри обстановката.

„Майка ми сега се изчервява, но това си е неин проблем. Вече не живея при нея от месец, вече съм голям - на 36“, пошегува се певецът, който всъщност е напуснал дома на родителите си още на 18-годишна възраст.

От своя страна, Кристин Димитрова разказа как е открила поетичния талант на сина си съвсем случайно.

„Попаднах на едно стихотворение в интернет и си казах: „Това име „Константин Трендафилов“ ми е познато“. Много го харесах и си го пуснах на стената“, сподели тя.

Реакцията на сина ѝ не закъсняла. „Ти откъде накъде пускаш мои неща на стената си?“, попитал я той, а тя му отвърнала с прости думи: „Исках хората да видят нещо хубаво“.

Папи Ханс коментира и колко сериозно се отнася към писането като процес.

„Да знаеш азбуката, не значи, че можеш да пишеш. Писането е занаят“, категоричен е той.

В края на разговора Кристин Димитрова отправи кратко, но въздействащо послание към младите хора: „Слушай най-тихия глас в себе си."


  • 1 Тома

    9 0 Отговор
    Просълзи и всички мъже в спартакус

    09:18 25.05.2026

  • 2 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Кой е тоя папуняк ханс или тя?

    09:24 25.05.2026

  • 3 шИ пусна сълзЪ

    4 1 Отговор
    Тоя изглежда на доста мек кроасан.

    09:46 25.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лелеее,

    5 0 Отговор
    чак ми загорча от толкова сладки приказки!

    10:01 25.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сила

    3 0 Отговор
    рИвем , ядем лук и рИвем !!!

    10:51 25.05.2026

  • 8 просто ще

    2 0 Отговор
    отида да се изтропкам

    11:11 25.05.2026