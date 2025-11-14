Фолк певицата Цветелина издаде нова стихосбирка (ВИДЕО)

След големия успех на песента „Празнично Дунавско хоро“, която се превърна в празничен хит и символ на обединение и радост, обичаната певица и поетеса Цветелина изненадва почитателите си с нов духовен и поетичен шедьовър – книгата „Заветът на Живота“.

Това не е просто сборник с поезия – това е живо преживяване на Душата в нейното въплъщение.

Книга за пътя на осъзнаването, за събуждането на вътрешния глас и за срещата с Истината, която разгръща човека в пълнота.

„Заветът на Живота“ е пътуване към самия себе си – към онова място, където Духът и материята, Небето и Земята, се сливат в едно цяло – в живия Живот, описва я самата певица.

Изданието съчетава поезия, музика и изкуство: гласът на Цветелина се прелива с пианото на маестро Иван Кръстев, а рейки картините на художничката Мария КараХристева визуализират вибрацията на словото.

„След песента, която обединява хората в кръг, дойде време за книга, която ги събира в сърцето. Това е моят завет към Живота – да го живеем осъзнато, благодарно и с любов“, споделя Цветелина.

Първата жива премиера на книгата ще се състои на 17 ноември в родния ѝ град Петрич, по повод Деня на четенето, в зала „Слънчеви лъчи“ на ОДК – пред ученици, учители, творци и хора, отворени към поезията, изкуството и духовността.