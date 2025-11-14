Новини
Любопитно »
Фолк певицата Цветелина издаде нова стихосбирка (ВИДЕО)

Фолк певицата Цветелина издаде нова стихосбирка (ВИДЕО)

14 Ноември, 2025 14:59 433 7

  • цветелина-
  • стихосбирка-
  • поезия-
  • фолк певица

Цветелина представя „Заветът на Живота“ – книга на въплътената Душа и живия Живот

Фолк певицата Цветелина издаде нова стихосбирка (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След големия успех на песента „Празнично Дунавско хоро“, която се превърна в празничен хит и символ на обединение и радост, обичаната певица и поетеса Цветелина изненадва почитателите си с нов духовен и поетичен шедьовър – книгата „Заветът на Живота“.

Това не е просто сборник с поезия – това е живо преживяване на Душата в нейното въплъщение.

Книга за пътя на осъзнаването, за събуждането на вътрешния глас и за срещата с Истината, която разгръща човека в пълнота.

Фолк певицата Цветелина издаде нова стихосбирка (ВИДЕО)

„Заветът на Живота“ е пътуване към самия себе си – към онова място, където Духът и материята, Небето и Земята, се сливат в едно цяло – в живия Живот, описва я самата певица.

Изданието съчетава поезия, музика и изкуство: гласът на Цветелина се прелива с пианото на маестро Иван Кръстев, а рейки картините на художничката Мария КараХристева визуализират вибрацията на словото.

„След песента, която обединява хората в кръг, дойде време за книга, която ги събира в сърцето. Това е моят завет към Живота – да го живеем осъзнато, благодарно и с любов“, споделя Цветелина.

Първата жива премиера на книгата ще се състои на 17 ноември в родния ѝ град Петрич, по повод Деня на четенето, в зала „Слънчеви лъчи“ на ОДК – пред ученици, учители, творци и хора, отворени към поезията, изкуството и духовността.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    3 0 Отговор
    Както и увеличиш снимката, и й изчезва физиономията от множеството филтри !

    15:07 14.11.2025

  • 2 Сила

    3 0 Отговор
    "Поетичен шедьовър" ...!!!???!!! Дора Габе тихо плаче в ъгъла , а Багряна си запали и изгори библиотеката и бюрото ..... Абе , малко уважение към творците на България бе , а ..... Милко Калайджиев новия Яворов утре ....!!?

    Коментиран от #5

    15:08 14.11.2025

  • 3 И на кого

    2 0 Отговор
    е посветено това творение ?

    Коментиран от #4

    15:09 14.11.2025

  • 4 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "И на кого":

    На ВИС- 2 ....или на братя Галеви !?!

    15:11 14.11.2025

  • 5 Ааа...

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Ти бат Милко не го пудцинявай. Найш ли колко пиленца е ограмотил!

    15:12 14.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Чалгакилър

    0 0 Отговор
    Вероятно тази стихосбирка е брандиран като "explicit content" 18+. Художествено произведение с висока културна стойност.

    15:24 14.11.2025