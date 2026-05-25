Връщат Любен Дилов-син в България, ще продължи с рехабилитацията тук

25 Май, 2026 09:45 1 661 33

"Любо е стабилен, но все още в рискова ситуация.", съобщи председателят на движение "Гергьовден" Георги Захариев

Венелина Маринова

За тежкото здравословно състояние на 61-годишния писател и сценарист Любен Дилов-син се разбра на 30 април, когато той не се появи на първото заседание на 52-ото Народно събрание, за да положи клетва, пише woman.bg.

Дилов получи инфаркт по време на семейно пътуване в Рим. Сърдечният удар е бил много тежък и Дилов изпаднал в кома. Точно ден преди старта на парламента от болницата съобщили на близките му, че вече е контактен.

Сега става ясно, че той ще бъде върнат в родината.

"Любо е стабилен, но все още в рискова ситуация. Ще бъде транспортиран до България, където ще продължи рехабилитацията", съобщи председателят на движение "Гергьовден" Георги Захариев.

Името на Дилов фигурира в сайта на парламента, тъй като има решение на Централната избирателна комисия, с което бе обявен за избран, независимо че не е положил клетва.

Любен Любенов Дилов е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя-фантаст Любен Дилов. Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "Печатни медии".От 1990 г. се занимава със създаването на телевизионните предавания "Ку-ку", "Каналето", "Хъшове", "Шоуто на Слави". След 2001 г. Дилов-син влиза в политическия живот на България.Той е създател и първи говорител на движение "Гергьовден", а през 2003 г. става и негов председател. Народен представител и главен редактор на българското издание на италианското списание L'Europeo.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фейк - либераст

    10 0 Отговор
    Много хубаво - не е на хубаво!

    09:48 25.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 0 Отговор
    Върна се преди два дни, ама ФИТКА
    още го чака да се върне😉❗

    09:49 25.05.2026

  • 3 Защо ни информирате

    26 2 Отговор
    Защо ни информирате, тоя няма ли роднини да се погрижат за него. Защо е бил в чужбина, а не на работа като простосмъртните?

    Коментиран от #17, #24

    09:50 25.05.2026

  • 4 кой мy дpeмe

    21 0 Отговор
    жилязко ще го прибере у хаяши
    ще се кисне у водопадите дето остай половин бг без вода миналото лято за да ги напълни

    09:50 25.05.2026

  • 5 абе,

    24 0 Отговор
    Явно председателят на движение "Гергьовден" Георги Захариев не чете новини.Нали вече съобщихте,че е върнат, две болници отказали да го приемат и настанен в Правителствената.

    09:55 25.05.2026

  • 6 Типичен

    21 2 Отговор
    скорпион ! Двуличие , интереси , фалш и нулев морал . А относно състоянието му , едва ли някой се интересува - нито е значим и има светла диря и уважението на гражданите , нито някой има свободно място в главата си него да мисли ! Всеки със задачите си , радостите и грижите си .

    09:56 25.05.2026

  • 7 Иван Грозни

    22 2 Отговор
    Там е много скъпо без значение какъв си. Тук на гърба на наро.а е безплатно дори и за тези които го ограбв.т

    Коментиран от #19

    09:56 25.05.2026

  • 8 ШЕФА

    19 2 Отговор
    Не връщайте този гн.сляр в България,изхвърлете го някъде по пътя.Не искаме такива токсични боклу... да замърсяват почвата в нашата родина.

    10:01 25.05.2026

  • 9 Горното

    11 2 Отговор
    писание е в стил некролог. Съжалявам.

    10:01 25.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Защо?

    26 2 Отговор
    Защо въобще ин занимаавте с този политически номад, толкова противен наглец, дето нищо не му се разлбира акто говори?!

    10:02 25.05.2026

  • 12 Все ми е тая

    18 1 Отговор
    Не го познавам лично, но ми е изключително неприятна личност като визия, държание и поведение. Отделно от това като говори нищо не мога да му разбера. Какъв депутат е и какво добро е допринесъл за България и народа не знам

    Коментиран от #20

    10:03 25.05.2026

  • 13 дъга

    15 1 Отговор
    Интересно има ли някой който да е прочел и ред от "творчеството"му.Не е и ясно кой финансира изданията и в какъв тираж са.

    10:03 25.05.2026

  • 14 Варна

    14 2 Отговор
    Връщат го в България,явно партия ГРОБ му е осигурила гроб.

    10:03 25.05.2026

  • 15 !!!!

    20 2 Отговор
    Жалко инщожество, преминава от партия в партия както магистралните жрици преминават от един турски тир в друг! Да се глижи за него последният му главатар - Бако Тиквата от СИК!

    10:04 25.05.2026

  • 16 Тиквата

    8 3 Отговор
    Тази ще му е снимката за некролога,на нея изглежда в цветущо здраве,което никой бълг.гражданин НЕ му пожелава.

    10:08 25.05.2026

  • 17 Анонимен

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Защо ни информирате":

    Вероятно има кой да се грижи!

    10:09 25.05.2026

  • 18 Aлфа Bълкът

    15 0 Отговор
    Нали беше приет в "Правителствена болница"?
    Вие четете ли си статиите в сайта, поне заглавията?

    Коментиран от #31

    10:17 25.05.2026

  • 19 княз Игор

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Иван Грозни":

    В чужбина в болницата ти слагат гривна на ръката с номер.Никой не знае какъв голям писател си или депутат.Хората лекуват организъм.Помним как с Босия по жълтите павета на времето се правиха на интересни.Гладни стачки,палатки,само и само да ги забележат и станат известни.Този дори имаше дълга коса и в знак на някакъв протест се острига публично.Още модата на остриганите не беше на мода.Е,още е млад и не му е времето.Дано се оправи,ама на дали.Желая му доброто.Успех.

    Коментиран от #23

    10:18 25.05.2026

  • 20 Дориана

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Все ми е тая":

    Да,точно така вече е смачкано голямото самочувствие и наглост на Любен Дилов - син, защитника на корупционния модел Борисов- Пеевски. Този човек е абсолютно вреден за народа и няма място в Парламента. Наглостта, безочието и голямото му его вече са смачкани.

    10:32 25.05.2026

  • 21 Механик

    9 1 Отговор
    Тоя беше някакъв нагаждач, нали?
    Мъча се да си спомня с какво се занимаваше, но така и нищо не ми идва на ум.
    Виж, баща му добре знам кой е и съм чел почти всичко от него.

    10:34 25.05.2026

  • 22 Геуе

    1 1 Отговор
    От Чернобиу до Ковида и на тва пакоуение много му се сбра. Пожеуавам му да се оправи и да си гуеда унуците напреде.

    10:37 25.05.2026

  • 23 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "княз Игор":

    Понеже в чужбина здравеопазването е много хубаво, то за това нашите гастърбайтери-милионери, дето уж вече не могат да говорят български, си идват тук да се лекуват.
    Да ти не дава Бог да се лекуваш в чужбина. Хората чакат с години за елементарни манипулации.

    Коментиран от #28

    10:40 25.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хохо Бохо

    6 1 Отговор
    Айде хайрлия да е, скоро и банкянския му шеф и той така

    10:44 25.05.2026

  • 26 б.борисоФ

    4 2 Отговор
    Да идва в България.
    ГЕРБ има много Подарени от българите пари.
    Ще го лекуваме тук.

    10:46 25.05.2026

  • 27 Холмс

    6 0 Отговор
    Това за 10-ти път го пускате. Той отдавна е върнат и е в болница, но като го повтарят, това няма да му помогне да оздравее по-бързо

    10:47 25.05.2026

  • 28 Казано, но непроверено.

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    Каква е тая манипулация дето може да чака с години? Обезкосмяване на уши ли? Защото съюза изравниха нещата и е малко, като с яденето. Едно е за всички и навсякъде. Гласувано е ново правило и без значение дали си осигурен или не за спешно животозастрашаващо състояние съюза плащат много пари за всеки, викаш линейка и не те питат по телефона кво ти е а направо идват и не се чака. Само, че после ако доктора каже, че си излъгал и не си спешен, тогава плащаш за линейката 80 евро.

    10:53 25.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Нали вече

    2 0 Отговор
    го върнаха и е настанен в правителствена болница. Доверявайте си данните.

    11:20 25.05.2026

  • 31 Беше

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Aлфа Bълкът":

    с инсулт.... сега било инфаркт.

    11:29 25.05.2026

  • 32 дядо дръмпир-обяснява на ,маймунките!

    0 0 Отговор
    рехабилитация се прави при инсулт най вече и много по малко при инфаркт!при инсулт тежък човек изпада в несвяст ,докато при инфаркт в повечето случаи не!при инфаркт човек не го държат дълго в реанимация,а му слагат стенд или байпас и го изритват на 4 ден!инфаркта се подържа с медикаменти /бета блокери/.сега кажете,според инфото ,което получихте кое е....инсулт или инфаркт!най вероятно и двете!този ако има тренирано /от Планина/сърце ще го бъде!Щом досега не е гушнал букета ,има големи шансове да се въстанови донякъде!

    11:34 25.05.2026

  • 33 Защо е толкова ценен ... !

    0 0 Отговор
    Ако се чудите защо е всичкото това обгрижване на този човек Любен Дилов-син , това е Българският Епщай, сутеньора на властта.

    11:51 25.05.2026