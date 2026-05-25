Връщат Любен Дилов-син в България, ще продължи с рехабилитацията тук

За тежкото здравословно състояние на 61-годишния писател и сценарист Любен Дилов-син се разбра на 30 април, когато той не се появи на първото заседание на 52-ото Народно събрание, за да положи клетва, пише woman.bg.



Дилов получи инфаркт по време на семейно пътуване в Рим. Сърдечният удар е бил много тежък и Дилов изпаднал в кома. Точно ден преди старта на парламента от болницата съобщили на близките му, че вече е контактен.

Сега става ясно, че той ще бъде върнат в родината.



"Любо е стабилен, но все още в рискова ситуация. Ще бъде транспортиран до България, където ще продължи рехабилитацията", съобщи председателят на движение "Гергьовден" Георги Захариев.

Името на Дилов фигурира в сайта на парламента, тъй като има решение на Централната избирателна комисия, с което бе обявен за избран, независимо че не е положил клетва.



Любен Любенов Дилов е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя-фантаст Любен Дилов. Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "Печатни медии".От 1990 г. се занимава със създаването на телевизионните предавания "Ку-ку", "Каналето", "Хъшове", "Шоуто на Слави". След 2001 г. Дилов-син влиза в политическия живот на България.Той е създател и първи говорител на движение "Гергьовден", а през 2003 г. става и негов председател. Народен представител и главен редактор на българското издание на италианското списание L'Europeo.