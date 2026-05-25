Рецепта на деня: Тартар от сьомга
25 Май, 2026 10:05 651 8

Вкусно и здравословно предястие

Рецепта на деня: Тартар от сьомга - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 200 г прясно филе от сьомга;
  • 1 авокадо, нарязано на кубчета;
  • 1 ч.л. дижонска горчица;
  • 1/3 чаша заквасена сметана 38%;
  • 3 с.л. крема сирене
  • ½ връзка ситно нарязан зелен лук (около 50 г);
  • 2 с.л. лимонова кора;
  • 4 с.л. пресен копър;
  • 3 с.л. чесън;
  • 1 ч.л. едра сол.

Начин на приготвяне:

Нарежете филето от сьомга на малки кубчета с остър нож. Смесете сьомгата с останалите съставки и подправки.

Сервирайте тартара от сьомга като го оформите в цилиндрична форма и декорирайте с лимонова кора и копър, пише woman.bg


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Всъщност,

    5 0 Отговор
    Тартарът се прави от сурово младо телешко, склонни ли сте да ядете сурова сьомга?!

    10:09 25.05.2026

  • 2 Една

    3 1 Отговор
    От най гадните риби! Смърди на рибеното масло от детските времена...

    10:10 25.05.2026

  • 3 ТотоМилионер

    3 0 Отговор
    не се отнася за пенсионери !!

    10:15 25.05.2026

  • 4 Авокадото

    1 0 Отговор
    и сьомгата като със сатър кълцани !

    10:18 25.05.2026

  • 5 Механик

    2 0 Отговор
    Баба ти все тартар е яла. Две яйца не си изпържила през живота си, ама много знаеш инак.
    Кой ще си направи тази рецепта, според теб?
    Тия дето имат пари за продуктите, те ще идат на ресторант. А тия дето биха си я направили, те пък нямат пари.
    И каква е ползата от статията? (освен хонорара ти, разбира се)

    10:29 25.05.2026

  • 6 Не го правете!

    3 0 Отговор
    Това се прави само с прясна риба. В БГ няма толкова прясна сьомга!

    10:34 25.05.2026

  • 7 Големите готвачи казват

    3 0 Отговор
    Тартар от риба , не се прави.

    11:23 25.05.2026

  • 8 дядо дръмпир

    2 0 Отговор
    всичко в тази рецепта е нездравословно и естественно вредно за тялото и джоба ви!първо сьомгата!гледат я като пъстървата в бг...За мен тази сьомга е причина синът ни да пипне рак-също както и други неща!там се именува Лакса ,и особенно....пушена на дървени въглища......и като и сложат вкусови подобрители и и уцелят висока цена....хората с пари се лъжат така!От авокадото ,могат да пораснат цици и на жени и на мъже...толкова е полезно!Отиваме на лимонена кора и вече сме се отровили!Съомгата е вкусна но да си я уловиш сам някъде в норвегия,а тази от магазина ....НЕ!

    11:47 25.05.2026