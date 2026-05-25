Рецепта на деня: Тартар от сьомга

Необходими продукти:
- 200 г прясно филе от сьомга;
- 1 авокадо, нарязано на кубчета;
- 1 ч.л. дижонска горчица;
- 1/3 чаша заквасена сметана 38%;
- 3 с.л. крема сирене
- ½ връзка ситно нарязан зелен лук (около 50 г);
- 2 с.л. лимонова кора;
- 4 с.л. пресен копър;
- 3 с.л. чесън;
- 1 ч.л. едра сол.
Начин на приготвяне:
Нарежете филето от сьомга на малки кубчета с остър нож. Смесете сьомгата с останалите съставки и подправки.
Сервирайте тартара от сьомга като го оформите в цилиндрична форма и декорирайте с лимонова кора и копър, пише woman.bg
5 Механик
Кой ще си направи тази рецепта, според теб?
Тия дето имат пари за продуктите, те ще идат на ресторант. А тия дето биха си я направили, те пък нямат пари.
И каква е ползата от статията? (освен хонорара ти, разбира се)
10:29 25.05.2026
