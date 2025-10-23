Новини
Любопитно »
Къци Вапцаров с лични признания по bTV

Къци Вапцаров с лични признания по bTV

23 Октомври, 2025 12:15 543 1

  • btv-
  • къци вапцаров-
  • признания-
  • животът по действителен случай-
  • филм

Вапцаров ще сподели и една романтична история за съпругата си, и ще направи лично признание за дългогодишна зависимост, която е успял да преодолее в предаването "Животът по действителен случай“

Къци Вапцаров с лични признания по bTV - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В новия епизод на "Животът по действителен случай“ – тази събота от 17:00 ч. по bTV, специален гост ще бъде Къци Вапцаров – емблематично лице от телевизията и шоубизнеса у нас. Той ще представи своята филмова продукция "Добри родители“, заснета по действителен случай, и ще разкаже за дебюта си като режисьор, пише flagman.bg.

Музиката към филма е дело на неговия най-голям син - Асен, а зрителите ще научат с какво се занимават и другите му деца - къде живеят и дали ще поемат по неговия път. Пред водещата, Вапцаров ще сподели и една романтична история за съпругата си, и ще направи лично признание за дългогодишна зависимост, която е успял да преодолее. Как шоуменът поддържа формата си днес, както физически, така и психически – зрителите ще разберат в събота от 17:00 ч. по bTV.

В рубриката "Моето ново Аз“ ще бъде представена историята на Емилия от София – жена, която въпреки тежките житейски обстоятелства, успява да запази своята сила и достойнство. След загубата на съпруга си, тя е принудена да работи в нощни заведения, където става свидетел на тайни купони на шефове на силови групировки. Животът ѝ преминава през множество мъки, трудности и лишения. Трагедията се задълбочава, когато синът ѝ става жертва на алкохолна зависимост. Днес Емилия живее с тежките спомени от миналото, но и с надежда за бъдещето, с помощта на специалистите от клиниките на "Моето ново Аз“. Тя намира надежда и сили за ново начало.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    3 0 Отговор
    Зависимост към нахут и соево мляко ....нема такъв смешник и нещастник !!!

    12:30 23.10.2025