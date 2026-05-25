Избраха актрисата, която ще играе в „Лили. Любовта е живот"

25 Май, 2026 09:18 1 421 15

  • лили иванова-
  • виолина доцева-
  • филм-
  • актриса

Виолина Доцева предизвика фурор, когато застана до Лили Иванова по време на коктейл пред парижката зала "Олимпия"

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Младата българска актриса, поетеса и музикант Виолина Доцева ще играе ролята на Лили Иванова в игралния филм за голямата певица. Името ѝ бе съобщено от режисьора на продукцията Яна Титова и от продуцента на лентата Иван Христов по време на коктейл след концерта на Лили Иванова в парижката зала „Олимпия" в присъствието на самата Лили Иванова, пише 24chasa.bg.

Виолина Доцева е актриса и музикант. Завършила е НАТФИЗ през 2019 г. в класа на проф. Атанас Атанасов и е известна като уличен артист. През 2023 г. издаде авторска музика на български език – албума „Спаси ме – R.A.N.D.O.M", участвала е и във фестивала Sofia Singer Songwriter Fest в Swingin' Hall. Тя изпълнява акустично с китара песните си, както и кавъри на популярни парчета, но играе и в театъра, а е позната и от малкия екран с ролята на Мина Златарска в криминалния сериал "АЛФА" продукция на Би Ти Ви. Играла е и в късометражни ленти, както и в „Лошо момиче" на режисьора Мариан Вълев, а и в сериала „Откраднат живот". Родена е на 6 юли 1993 г. в София и е завършила 21-о СОУ в паралелка с английски и испански език. Преди НАТФИЗ е завършила бакалавърска степен на Педагогика на обучението по музика в СУ „Св. Климент Охридски".

Представянето на Виолина предизвика истински фурор по време на коктейла, особено когато Виолина застана до Лили Иванова. Те са почти еднакви на ръст и с идентично излъчване. Подстригана с прическа мъжки фасон, гримирана и облечена с костюм като от 60-те години, Виолина изглежда като Лили Иванова през онзи период. Лентата, за която режисьорката Яна Титова предпочита все още да не разказва, тъй като снимките едва са започнали, всъщност ще се ограничи с детството на Лили Иванова и с периода до средата на 70-те години, като за по-късни етапи от живота на певицата ще има само отделни епизоди.

Краткият престой в Париж на актрисата и на екипа на филма бе използвана още вечерта след концерта – с дълга руса перука, облечена в черно лъскаво сако и качена на огромни токчета, Виолина бе снимана как се движи по булевард „Капюсен" в Париж и поглежда към зала „Олимпия", на чиято фасада с огромни червени букви е написано Lili Ivanova.

Кастингът е бил изключително тежък и дълъг, разказахa хора от екипа на продукцията, дело на фирмата на Иван и Андрей „Междинна станция". В първоначалния етап са прегледани досиетата на около 350 актриси, от които с почти половината е имало срещи и разговори. На втория етап те са сведени до значително по-малък брой, като на третия етап се е избирало между четири актриси, като екипът не желае да издава имената на останалите три.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ако

    10 7 Отговор
    го направят както трявба този вилм ще е разцепващ хит.
    Имат си легенда. Не ми е пъва любов като музика, но е любима на милиони.
    Ще избие рибата ако не го оцапат с постмодерни извратении....

    09:20 25.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    8 7 Отговор
    чистачката й ли ще играе

    09:20 25.05.2026

  • 3 Баро Киро

    17 8 Отговор
    Защо не са избрали чернокожа актриса???

    09:25 25.05.2026

  • 4 глоги

    5 4 Отговор
    Младата българска актриса, поетеса и музикантКА- Виолина Доцева.

    09:31 25.05.2026

  • 5 Сталин

    12 4 Отговор
    Значи ще плащаме още милиони за някакъв филм за една мумия

    Коментиран от #14

    09:33 25.05.2026

  • 6 бушприт

    2 2 Отговор
    „Лили: - Любовта е живот!".

    09:33 25.05.2026

  • 7 в кратце

    2 0 Отговор
    режисьорката на продукцията- Яна Титова

    09:35 25.05.2026

  • 8 Джурасик парк

    9 3 Отговор
    А кой ще играе Рамзес втори?

    09:37 25.05.2026

  • 9 бушприт

    2 0 Отговор
    Подстригана е по прическа "мъжки фасон", гримирана и облечена с мъжки костюм, като от 60-те години на двадесети век,

    09:40 25.05.2026

  • 10 Въй

    4 5 Отговор
    Мъжете вече трябва да имат дълги коси,да носят такива перуки,да се обличат в рокли,поли и да си обуват чорапогащници. Да обуват и обувки с токчета. Натам вървят нещата.Мъ-хъъ!

    Коментиран от #12

    09:43 25.05.2026

  • 11 Колко да е сходно излъчването

    4 2 Отговор
    Филм за Лили да се прави със самата лили

    10:15 25.05.2026

  • 12 Мъжете

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Въй":

    Трябва да имат здрав Хор, но да го дават само на жените, не на разни ментета от паветата...

    10:16 25.05.2026

  • 13 Механик

    2 0 Отговор
    Да, момичето има известна прилика с оригинала. Друг е въпроса какъв сценарий са написали и как ще играят актьорите.
    Но друго се питам : Аджеба, не е ли някак "погребално" да се прави филм за някой, докато той още е жив?

    10:43 25.05.2026

  • 14 Хахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Нетният получател на социални помощи щял да плаща... Аман от копейки!

    10:46 25.05.2026

  • 15 дядо поп

    2 2 Отговор
    Тази да не би да е дъщеря на Петър Стоянов?

    10:57 25.05.2026