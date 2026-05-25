Избраха актрисата, която ще играе в „Лили. Любовта е живот"

Младата българска актриса, поетеса и музикант Виолина Доцева ще играе ролята на Лили Иванова в игралния филм за голямата певица. Името ѝ бе съобщено от режисьора на продукцията Яна Титова и от продуцента на лентата Иван Христов по време на коктейл след концерта на Лили Иванова в парижката зала „Олимпия" в присъствието на самата Лили Иванова, пише 24chasa.bg.
Виолина Доцева е актриса и музикант. Завършила е НАТФИЗ през 2019 г. в класа на проф. Атанас Атанасов и е известна като уличен артист. През 2023 г. издаде авторска музика на български език – албума „Спаси ме – R.A.N.D.O.M", участвала е и във фестивала Sofia Singer Songwriter Fest в Swingin' Hall. Тя изпълнява акустично с китара песните си, както и кавъри на популярни парчета, но играе и в театъра, а е позната и от малкия екран с ролята на Мина Златарска в криминалния сериал "АЛФА" продукция на Би Ти Ви. Играла е и в късометражни ленти, както и в „Лошо момиче" на режисьора Мариан Вълев, а и в сериала „Откраднат живот". Родена е на 6 юли 1993 г. в София и е завършила 21-о СОУ в паралелка с английски и испански език. Преди НАТФИЗ е завършила бакалавърска степен на Педагогика на обучението по музика в СУ „Св. Климент Охридски".
Представянето на Виолина предизвика истински фурор по време на коктейла, особено когато Виолина застана до Лили Иванова. Те са почти еднакви на ръст и с идентично излъчване. Подстригана с прическа мъжки фасон, гримирана и облечена с костюм като от 60-те години, Виолина изглежда като Лили Иванова през онзи период. Лентата, за която режисьорката Яна Титова предпочита все още да не разказва, тъй като снимките едва са започнали, всъщност ще се ограничи с детството на Лили Иванова и с периода до средата на 70-те години, като за по-късни етапи от живота на певицата ще има само отделни епизоди.
Краткият престой в Париж на актрисата и на екипа на филма бе използвана още вечерта след концерта – с дълга руса перука, облечена в черно лъскаво сако и качена на огромни токчета, Виолина бе снимана как се движи по булевард „Капюсен" в Париж и поглежда към зала „Олимпия", на чиято фасада с огромни червени букви е написано Lili Ivanova.
Кастингът е бил изключително тежък и дълъг, разказахa хора от екипа на продукцията, дело на фирмата на Иван и Андрей „Междинна станция". В първоначалния етап са прегледани досиетата на около 350 актриси, от които с почти половината е имало срещи и разговори. На втория етап те са сведени до значително по-малък брой, като на третия етап се е избирало между четири актриси, като екипът не желае да издава имената на останалите три.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Имат си легенда. Не ми е пъва любов като музика, но е любима на милиони.
Ще избие рибата ако не го оцапат с постмодерни извратении....
До коментар #10 от "Въй":Трябва да имат здрав Хор, но да го дават само на жените, не на разни ментета от паветата...
Но друго се питам : Аджеба, не е ли някак "погребално" да се прави филм за някой, докато той още е жив?
До коментар #5 от "Сталин":Нетният получател на социални помощи щял да плаща... Аман от копейки!
