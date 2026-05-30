Мъж нападна Хелън Мирън, нарече я "зла ционистка кучка" (ВИДЕО)

30 Май, 2026 11:14 1 030 8

Хелън отдавна открито подкрепя Израел и се противопоставя на културните бойкоти срещу страната

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Хелън Мирън беше нападната вербално от пропалестински настроен мъж, който я нарече "зла ционистка кучка", пише dir.bg.

Видеото, публикувано първоначално от анонимен акаунт, наречен Anti-Fascist Action UK, показва как 80-годишната носителка на "Оскар" е заговорена, докато се разхожда из Лондон със съпруга си Тейлър Хакфорд.

В началото звездата изглежда спокойна и учтива, усмихвайки се, докато поздравява мъжа и го пита дали е добре. Но срещата им бързо ескалира, когато непознатият започва обидна тирада относно подкрепата на актрисата за Израел.

Той казва във видеото: "А ето я и Хелън Мирън, отявлената ционистка. Казахте, че Израел трябва да съществува вечно заради Холокоста. И тя беше много щастлива, че къщите на палестинците ги няма. Вие сте зла ционистка кучка. И вие [Тейлър Хакфорд - бел.авт.] също, майната ви."

Тъй като ситуацията видимо става все по-враждебна, Хакфорд се намесва и многократно казва на мъжа да се "маха" и да ги остави на мира.


Хелън отдавна открито подкрепя Израел и се противопоставя на културните бойкоти срещу страната. Миналия месец тя подписа отворено писмо заедно със звезди, сред които Ейми Шумър, Мила Кунис, Шарън Озбърн и Бой Джордж, в подкрепа на включването на Израел в конкурса за песен на "Евровизия".

Актрисата е изиграла и няколко забележителни еврейски фигури на екрана, включително Мария Алтман в "Жена в злато" и бившия израелски премиер Голда Меир във филма от 2023 г. "Голда".

Говорейки преди това за Израел, Мирън казва: "Вярвам в Израел, в съществуването на Израел и вярвам, че Израел трябва да продължи напред в бъдещето, до края на вечността... Вярвам в Израел заради Холокоста."


Британската актриса посещава Израел за първи път през 1967 г., малко след Шестдневната война, като се включва като доброволец в кибуц Ха-Он близо до Галилейското езеро и пътува на автостоп из страната.

Тя също така се обявява категорично срещу културните бойкоти на Израел, твърдейки, че изоставянето на израелски творци би било контрапродуктивно.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    26 4 Отговор
    Ами такава е...

    11:19 30.05.2026

  • 2 Сила

    17 7 Отговор
    Малоумни либерални левичари ЛГБТ коранолюбци на резани карабини ....

    11:20 30.05.2026

  • 3 стоян георгиев

    31 3 Отговор
    Браво на човека! Лицемерието на западните правителства е повече от гнусно!
    Ционизма е новият фашизъм!

    11:22 30.05.2026

  • 4 Kaлпазанин

    22 3 Отговор
    Прав е човека ,ционистки купета са и ония индивиди в белия дом германистан о ес

    11:23 30.05.2026

  • 5 Анита почивната станция на бсп

    2 5 Отговор
    Заминавам с Тонката на почивка 🤭🤣🤭😅🥳

    11:24 30.05.2026

  • 6 Българин

    1 16 Отговор
    Синовете на Израиля са Богоизбраният народ и победата над арабските феодали ще бъде тяхна.

    Коментиран от #7

    12:02 30.05.2026

  • 7 Сиганин

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Бате от тях става по-убав сапун.

    12:28 30.05.2026

  • 8 Сиганин

    3 1 Отговор
    Ут нас ногу мириши

    12:29 30.05.2026