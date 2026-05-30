Мъж нападна Хелън Мирън, нарече я "зла ционистка кучка" (ВИДЕО)

Хелън Мирън беше нападната вербално от пропалестински настроен мъж, който я нарече "зла ционистка кучка", пише dir.bg.

Видеото, публикувано първоначално от анонимен акаунт, наречен Anti-Fascist Action UK, показва как 80-годишната носителка на "Оскар" е заговорена, докато се разхожда из Лондон със съпруга си Тейлър Хакфорд.

В началото звездата изглежда спокойна и учтива, усмихвайки се, докато поздравява мъжа и го пита дали е добре. Но срещата им бързо ескалира, когато непознатият започва обидна тирада относно подкрепата на актрисата за Израел.

Той казва във видеото: "А ето я и Хелън Мирън, отявлената ционистка. Казахте, че Израел трябва да съществува вечно заради Холокоста. И тя беше много щастлива, че къщите на палестинците ги няма. Вие сте зла ционистка кучка. И вие [Тейлър Хакфорд - бел.авт.] също, майната ви."

Тъй като ситуацията видимо става все по-враждебна, Хакфорд се намесва и многократно казва на мъжа да се "маха" и да ги остави на мира.

Хелън отдавна открито подкрепя Израел и се противопоставя на културните бойкоти срещу страната. Миналия месец тя подписа отворено писмо заедно със звезди, сред които Ейми Шумър, Мила Кунис, Шарън Озбърн и Бой Джордж, в подкрепа на включването на Израел в конкурса за песен на "Евровизия".

Актрисата е изиграла и няколко забележителни еврейски фигури на екрана, включително Мария Алтман в "Жена в злато" и бившия израелски премиер Голда Меир във филма от 2023 г. "Голда".

Говорейки преди това за Израел, Мирън казва: "Вярвам в Израел, в съществуването на Израел и вярвам, че Израел трябва да продължи напред в бъдещето, до края на вечността... Вярвам в Израел заради Холокоста."

Британската актриса посещава Израел за първи път през 1967 г., малко след Шестдневната война, като се включва като доброволец в кибуц Ха-Он близо до Галилейското езеро и пътува на автостоп из страната.

Тя също така се обявява категорично срещу културните бойкоти на Израел, твърдейки, че изоставянето на израелски творци би било контрапродуктивно.