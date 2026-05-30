Мъж нападна Хелън Мирън, нарече я "зла ционистка кучка" (ВИДЕО)

Хелън Мирън беше нападната вербално от пропалестински настроен мъж, който я нарече "зла ционистка кучка", пише dir.bg.
Видеото, публикувано първоначално от анонимен акаунт, наречен Anti-Fascist Action UK, показва как 80-годишната носителка на "Оскар" е заговорена, докато се разхожда из Лондон със съпруга си Тейлър Хакфорд.
В началото звездата изглежда спокойна и учтива, усмихвайки се, докато поздравява мъжа и го пита дали е добре. Но срещата им бързо ескалира, когато непознатият започва обидна тирада относно подкрепата на актрисата за Израел.
Той казва във видеото: "А ето я и Хелън Мирън, отявлената ционистка. Казахте, че Израел трябва да съществува вечно заради Холокоста. И тя беше много щастлива, че къщите на палестинците ги няма. Вие сте зла ционистка кучка. И вие [Тейлър Хакфорд - бел.авт.] също, майната ви."
Тъй като ситуацията видимо става все по-враждебна, Хакфорд се намесва и многократно казва на мъжа да се "маха" и да ги остави на мира.
Хелън отдавна открито подкрепя Израел и се противопоставя на културните бойкоти срещу страната. Миналия месец тя подписа отворено писмо заедно със звезди, сред които Ейми Шумър, Мила Кунис, Шарън Озбърн и Бой Джордж, в подкрепа на включването на Израел в конкурса за песен на "Евровизия".
Актрисата е изиграла и няколко забележителни еврейски фигури на екрана, включително Мария Алтман в "Жена в злато" и бившия израелски премиер Голда Меир във филма от 2023 г. "Голда".
Говорейки преди това за Израел, Мирън казва: "Вярвам в Израел, в съществуването на Израел и вярвам, че Израел трябва да продължи напред в бъдещето, до края на вечността... Вярвам в Израел заради Холокоста."
Британската актриса посещава Израел за първи път през 1967 г., малко след Шестдневната война, като се включва като доброволец в кибуц Ха-Он близо до Галилейското езеро и пътува на автостоп из страната.
Тя също така се обявява категорично срещу културните бойкоти на Израел, твърдейки, че изоставянето на израелски творци би било контрапродуктивно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
11:19 30.05.2026
2 Сила
11:20 30.05.2026
3 стоян георгиев
Ционизма е новият фашизъм!
11:22 30.05.2026
4 Kaлпазанин
11:23 30.05.2026
5 Анита почивната станция на бсп
11:24 30.05.2026
6 Българин
Коментиран от #7
12:02 30.05.2026
7 Сиганин
До коментар #6 от "Българин":Бате от тях става по-убав сапун.
12:28 30.05.2026
8 Сиганин
12:29 30.05.2026