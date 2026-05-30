Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Мъфини с череши
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Мъфини с череши

30 Май, 2026 10:05 515 3

  • мъфини-
  • череши-
  • раздаване-
  • черешова задушница-
  • десерт-
  • какво да сготвя

Подходящи за раздаване на Черешова задушница

Рецепта на деня: Мъфини с череши - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • яйца - 2 бр.;
  • захар - 1 ч.ч.(да не е пълна);
  • олио - 80 мл;
  • кисело мляко - 1/2 ч.ч.;
  • брашно - 200 г, пресято;
  • бакпулвер - 1 бр. (10 г);
  • сол - щипка;
  • череши - 200 г, изчистени от костилките.

Начин на приготвяне:

Яйцата със захарта се разбиват до побеляване.

Прибавят се последователно олиото, киселото мляко, солта и нарязаните череши. Разбърква се. След което се добавя брашното, пресято с бакпулвера. Разбърква се внимателно.

Сместа се разпределя във форма за мъфини (или шолички за карамел), в които са сложени хартиени чашки. Напълват се с тесто малко повече от половината.

Пекат се в предварително загрята на 200 градуса фурна. Излизат 12 мъфина (кексчета), пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пълнители !

    1 0 Отговор
    Не Ям !

    Измислете !

    Нещо По-нормално !

    10:08 30.05.2026

  • 2 Макс цигането от армения

    0 0 Отговор
    Изпих млякото на един негър , излъгах с нова хиляди българи, спя спокойно 🤭

    10:22 30.05.2026

  • 3 Мюмю

    2 0 Отговор
    черешите по 8.50е ли са? ако да, да си ги сложа у витрината за украшения, а ще махна златните

    10:35 30.05.2026