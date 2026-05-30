Рецепта на деня: Мъфини с череши

Необходими продукти:
- яйца - 2 бр.;
- захар - 1 ч.ч.(да не е пълна);
- олио - 80 мл;
- кисело мляко - 1/2 ч.ч.;
- брашно - 200 г, пресято;
- бакпулвер - 1 бр. (10 г);
- сол - щипка;
- череши - 200 г, изчистени от костилките.
Начин на приготвяне:
Яйцата със захарта се разбиват до побеляване.
Прибавят се последователно олиото, киселото мляко, солта и нарязаните череши. Разбърква се. След което се добавя брашното, пресято с бакпулвера. Разбърква се внимателно.
Сместа се разпределя във форма за мъфини (или шолички за карамел), в които са сложени хартиени чашки. Напълват се с тесто малко повече от половината.
Пекат се в предварително загрята на 200 градуса фурна. Излизат 12 мъфина (кексчета), пише gotvach.bg.
1 Пълнители !
Измислете !
Нещо По-нормално !
10:08 30.05.2026
