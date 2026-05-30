Виктория Бекъм: Децата трябва да мечтаят смело и да се трудят

Виктория Бекъм говори за отглеждането на децата си на фона на скандала около сина ѝ, съобщава People. Дизайнерката заяви, че ключът към семейната хармония е да подкрепя интересите на децата си, без да ги натиска.

„Има голяма разлика между подкрепа и принуда. Просто искам децата ми да се чувстват удовлетворени“, каза тя.

Според дизайнерката, въпреки привилегирования им произход, е важно да научим децата да „мечтаят смело и все пак да бъдат трудолюбиви“.

На 20 януари Бруклин Бекъм публикува поредица от истории, в които обвини родителите си, че са прекалено контролиращи. Той също така твърди, че роднините му се опитват по всякакъв начин да развалят връзката му с приятелката му Никола Пелц-Бекъм.