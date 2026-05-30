Дъщерята на Криско с втора самостоятелна песен (ВИДЕО)

30 Май, 2026 10:42 486 5

"Представяме ви "Палавото пуделче".", сподели гордият баща

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова

Малката Амая, първородната дъщеря на хитовия рапър Криско, уверено върви по неговите музикални стъпки. Тя вече има второ самостоятелно парче в репертоара си, което носи заглавието "Палавото пуделче", пише plovdiv24.bg.

От плюшена играчка до музикален хит

Вдъхновението за проекта идва директно от ежедневието на момиченцето.

"Авторът на детски песнички се завръща. Дъщеря ми Амая пожела втора песен… засега. И ето я и нея. Представяме ви "Палавото пуделче". Понеже любимите ѝ играчки са плюшени пуделчета, реших да направя песен за плюшени играчки пуделчета.", споделя гордият баща в социалните мрежи.

Хитмейкърът зад проекта

Криско отново поема пълния контрол над творческия процес. Както и при дебютната песен на Амая – "Раз, два, три", така и в новия сингъл текстът, музиката и аранжиментът са изцяло негово дело. Изпълнителят не крие силната си отдаденост към семейството и редовно споделя мили моменти с дъщеря си, която определя като своята най-голяма гордост.

Новата генерация в БГ музиката

Амая расте пред очите на публиката и все по-често привлича вниманието в социалните мрежи с чара си. Със сигурност рапърът прави всичко възможно да подкрепи страстта на дъщеря си към сцената. Изглежда, че само след няколко години българската музикална индустрия ще има своята нова тийн звезда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    6 0 Отговор
    Още една кvrва на територията ,щото са ни малко другите

    10:45 30.05.2026

  • 2 Просто филия

    3 0 Отговор
    Защо не включи и момчето, нали търси равнопоставеност а?

    Коментиран от #3

    10:49 30.05.2026

  • 3 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Просто филия":

    То ще участва в БГ Прованс римейка на "Семейство Адамс "....

    11:15 30.05.2026

  • 4 Пепе73

    1 0 Отговор
    Леле, и наследница.
    Простотията продължава..

    11:15 30.05.2026

  • 5 А50

    0 0 Отговор
    Всеки пробол в своята област тика децата си там независимо дали са толкова даровити, за сметка на други които може и да са по добри.

    11:22 30.05.2026