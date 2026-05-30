Дъщерята на Криско с втора самостоятелна песен (ВИДЕО)

Малката Амая, първородната дъщеря на хитовия рапър Криско, уверено върви по неговите музикални стъпки. Тя вече има второ самостоятелно парче в репертоара си, което носи заглавието "Палавото пуделче", пише plovdiv24.bg.

От плюшена играчка до музикален хит

Вдъхновението за проекта идва директно от ежедневието на момиченцето.

"Авторът на детски песнички се завръща. Дъщеря ми Амая пожела втора песен… засега. И ето я и нея. Представяме ви "Палавото пуделче". Понеже любимите ѝ играчки са плюшени пуделчета, реших да направя песен за плюшени играчки пуделчета.", споделя гордият баща в социалните мрежи.

Хитмейкърът зад проекта

Криско отново поема пълния контрол над творческия процес. Както и при дебютната песен на Амая – "Раз, два, три", така и в новия сингъл текстът, музиката и аранжиментът са изцяло негово дело. Изпълнителят не крие силната си отдаденост към семейството и редовно споделя мили моменти с дъщеря си, която определя като своята най-голяма гордост.

Новата генерация в БГ музиката

Амая расте пред очите на публиката и все по-често привлича вниманието в социалните мрежи с чара си. Със сигурност рапърът прави всичко възможно да подкрепи страстта на дъщеря си към сцената. Изглежда, че само след няколко години българската музикална индустрия ще има своята нова тийн звезда.