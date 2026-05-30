След годишния преглед: Тръмп е в отлично здраве, но е качил 6 килограма

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е в „отлично здраве“ и „напълно готов“ да изпълнява задълженията си, заяви лекарят му Шон Барбабела след медицински преглед в Националния военномедицински център „Уолтър Рийд“, съобщава Асошиейтед прес.

Според публикувания доклад, Тръмп е преминал компютърна томография, сърдечни прегледи, скрининг за рак и други превантивни прегледи с 22 специалисти. След тричасовия преглед самият президент заяви, че всичко е минало „перфектно“.

В доклада се посочва, че теглото на Тръмп е 108 килограма - 6 кг повече от прегледа му през април 2025 г. Лекарите препоръчаха да коригира диетата си, да увеличи физическата си активност и да отслабне, но отбелязаха, че „когнитивните и физическите му показатели са отлични“.

Тръмп е на 79 години. На 20 януари 2025 г., когато републиканецът положи клетва, той беше на 78 години и седем месеца – почти шест месеца по-възрастен от предшественика си Джо Байдън в деня на встъпването в длъжност през 2021 г. Тръмп многократно е обвинявал Байдън, че прикрива мащаба на здравословните си проблеми.

Тръмп също така повторно се яви на Монреалския когнитивен тест, който измерва паметта, вниманието, езика и изпълнителните функции, като получи перфектните 30 от 30.

През януари Politico съобщи, че здравето на Тръмп се обсъжда все по-често сред европейските служители. Един от източниците на изданието заяви, че въпросът се превръща в тема на разговор „на всички нива“.

Словашкият премиер Роберт Фицо изрази загриженост относно състоянието на американския президент след среща с него. Един дипломат твърди, че Фицо е казал, че американският президент „не е на себе си“.

„Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на хора, близки до Тръмп, съобщи, че той показва „признаци на стареене“. Самият Тръмп е заявил пред изданието, че приема аспирин ежедневно от около 25 години, което му причинява синини, които той маскира. Белият дом отдаде една от синините по ръката на президента на честите ръкостискания.