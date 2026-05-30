След годишния преглед: Тръмп е в отлично здраве, но е качил 6 килограма

30 Май, 2026 09:34, обновена 30 Май, 2026 09:56 815 10

Президентът на САЩ е "напълно готов" да изпълнява задълженията си, заяви личният му лекар

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е в „отлично здраве“ и „напълно готов“ да изпълнява задълженията си, заяви лекарят му Шон Барбабела след медицински преглед в Националния военномедицински център „Уолтър Рийд“, съобщава Асошиейтед прес.

Според публикувания доклад, Тръмп е преминал компютърна томография, сърдечни прегледи, скрининг за рак и други превантивни прегледи с 22 специалисти. След тричасовия преглед самият президент заяви, че всичко е минало „перфектно“.

В доклада се посочва, че теглото на Тръмп е 108 килограма - 6 кг повече от прегледа му през април 2025 г. Лекарите препоръчаха да коригира диетата си, да увеличи физическата си активност и да отслабне, но отбелязаха, че „когнитивните и физическите му показатели са отлични“.

Тръмп е на 79 години. На 20 януари 2025 г., когато републиканецът положи клетва, той беше на 78 години и седем месеца – почти шест месеца по-възрастен от предшественика си Джо Байдън в деня на встъпването в длъжност през 2021 г. Тръмп многократно е обвинявал Байдън, че прикрива мащаба на здравословните си проблеми.

Тръмп също така повторно се яви на Монреалския когнитивен тест, който измерва паметта, вниманието, езика и изпълнителните функции, като получи перфектните 30 от 30.

През януари Politico съобщи, че здравето на Тръмп се обсъжда все по-често сред европейските служители. Един от източниците на изданието заяви, че въпросът се превръща в тема на разговор „на всички нива“.

Словашкият премиер Роберт Фицо изрази загриженост относно състоянието на американския президент след среща с него. Един дипломат твърди, че Фицо е казал, че американският президент „не е на себе си“.

„Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на хора, близки до Тръмп, съобщи, че той показва „признаци на стареене“. Самият Тръмп е заявил пред изданието, че приема аспирин ежедневно от около 25 години, което му причинява синини, които той маскира. Белият дом отдаде една от синините по ръката на президента на честите ръкостискания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с рикията

    6 0 Отговор
    Айде при бай Ставри в ЦСЗ малко на диетка щот се е оял.

    09:43 30.05.2026

  • 2 световна новина

    1 2 Отговор
    путин пък имал лек запек!

    09:46 30.05.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    БАЙ ДОНЧО СИ Е НАПРАВО СВЕЖ КАТО 20 ГОДИШНО
    ТЕЛЕШКО ДОСТАВЕНО ОТ БРАЗИЛСКА СВЕТОВНА КОМПАНИЯ МОНОПОЛИСТ
    .....
    В БЪЛГАРСКИ СУДЖУК ПРОДАВАН В ГОЛЯМА ГЕРМАНСКА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА В БЪЛГАРИЯ

    09:46 30.05.2026

  • 4 Ще стане шиши......

    6 0 Отговор
    А аз и останалите граждани сме свалили за няколко месеца с по шест килограма вследствие на умните в кавички санкции които Брюксел налага върху нас. Пакетите такива стигнаха до 21 или 22 и вече ми се загуби бройката но явно че ми се отразяват положително със сваляне на килограми.
    Какви остроъгълни тъпоъгълници управляват Европейския съюз.

    09:53 30.05.2026

  • 5 ганю

    4 0 Отговор
    от много работа е намалил секса
    затова

    09:53 30.05.2026

  • 6 На всички снимки му личи

    7 0 Отговор
    Че е в отлично здравослоано психично състояние!
    Ами ще трябва да отслабне, че няма да влезе във формата на банкнотата!
    По- здрав никога няма бъде!
    Първият президент на САЩ, Той и Сумист!

    09:54 30.05.2026

  • 7 Мдаа...

    6 0 Отговор
    Не че съм доктор, ама от кога сините петна по ръцете и подутите като балони глезени са признаци на отлично здраве?
    А за несвързаните нарцистични инфантилщини дето ги плещи по добре да не отварям дума...

    10:05 30.05.2026

  • 8 дядо поп

    5 0 Отговор
    Лекарите от комисията сигурно са ги набирали сутринта от спирките!

    10:11 30.05.2026

  • 9 Пешо

    5 0 Отговор
    Значи може да носи отговорност

    10:13 30.05.2026

  • 10 Анонимен

    3 0 Отговор
    По добре да слезне 2 метра под земята

    10:15 30.05.2026