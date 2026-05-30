Скандално: Искат 3 евро за снимка с DARA!

DARA отново успя да привлече вниманието на феновете си, този път с любопитно стори в Instagram. Певицата сподели кадър, на който се вижда нейна картонена фигура в реален размер, поставена като атракция за снимки, пише woman.bg. Още по-интересното обаче беше табелата до макета, според която желаещите трябва да платят 3 евро, за да си направят снимка с него.
Вместо да реагира сериозно, изпълнителката подходи с типичното си чувство за хумор. В сторито си тя призова организаторите да намалят цената и се пошегува, че снимката трябва да струва едва 50 цента.
Реакцията на певицата идва само седмици след историческия успех на България на „Евровизия 2026“. С песента „Бангаранга“ DARA донесе първата победа за страната ни в историята на конкурса и се превърна в една от най-обсъжданите личности както у нас, така и в Европа.
След триумфа интересът към изпълнителката рязко нарасна, а името ѝ продължава да бъде сред най-коментираните в социалните мрежи. Публикациите ѝ редовно събират хиляди реакции, а феновете следят всяка нейна поява.
Седмицата донесе още един огромен успех за певицата. „Бангаранга“ официално влезе в престижната класация Billboard Global 200, а DARA се превърна в първия български изпълнител, успял да достигне до глобалната музикална класация на Billboard.
Според данните песента дебютира в Billboard Global 200 след силен международен интерес и милиони стриймвания по света.
Освен това певицата успя да влезе и сред най-популярните артисти в света, като зае директно 90-о място сред най-слушаните изпълнители глобално.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Сръбската Дара
сега е DARA Bangaranga.
Като от едня майка са раждани, ама през 40 години разлика.
Коментиран от #19
09:50 30.05.2026
Може и Повече !
Все Пак !
Това е !
Бангаранга !
09:52 30.05.2026
14 Защо ?
Бангарангата !
Вие Си Я Избрахте ?
Бангаранга !
10:05 30.05.2026
18 нцъ
До коментар #16 от "Някой":ценоразписа за 24 часа с пълна програма?
10:30 30.05.2026
19 Про стачка
До коментар #4 от "Сръбската Дара":Като каза сръбска Дара та се сетих че гледах в ю туб една версия генерирана от ИИ на бангаранга на хърватски - текста се разбира и звучи много по-прилично . Дори за моя изненада му хареса повече от изпълнението на Дарина !
10:58 30.05.2026
20 То хубаво
До коментар #5 от "Сталин":Ама ти е мек
10:59 30.05.2026
22 Костадинов
Коментиран от #25
11:01 30.05.2026
24 Ти си
Много комплексарство струи в държавици ни и то по всички нива ... ..
11:03 30.05.2026
25 Али Гатор
До коментар #22 от "Костадинов":Колега , ако искаш сложи снимка с голия си задник - всеки ще иска да го мушка и ще събереш много пари.
11:06 30.05.2026