Скандално: Искат 3 евро за снимка с DARA!

DARA отново успя да привлече вниманието на феновете си, този път с любопитно стори в Instagram. Певицата сподели кадър, на който се вижда нейна картонена фигура в реален размер, поставена като атракция за снимки, пише woman.bg. Още по-интересното обаче беше табелата до макета, според която желаещите трябва да платят 3 евро, за да си направят снимка с него.



Вместо да реагира сериозно, изпълнителката подходи с типичното си чувство за хумор. В сторито си тя призова организаторите да намалят цената и се пошегува, че снимката трябва да струва едва 50 цента.

Реакцията на певицата идва само седмици след историческия успех на България на „Евровизия 2026“. С песента „Бангаранга“ DARA донесе първата победа за страната ни в историята на конкурса и се превърна в една от най-обсъжданите личности както у нас, така и в Европа.



След триумфа интересът към изпълнителката рязко нарасна, а името ѝ продължава да бъде сред най-коментираните в социалните мрежи. Публикациите ѝ редовно събират хиляди реакции, а феновете следят всяка нейна поява.

Седмицата донесе още един огромен успех за певицата. „Бангаранга“ официално влезе в престижната класация Billboard Global 200, а DARA се превърна в първия български изпълнител, успял да достигне до глобалната музикална класация на Billboard.



Според данните песента дебютира в Billboard Global 200 след силен международен интерес и милиони стриймвания по света.



Освен това певицата успя да влезе и сред най-популярните артисти в света, като зае директно 90-о място сред най-слушаните изпълнители глобално.