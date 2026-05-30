Скандално: Искат 3 евро за снимка с DARA!

30 Май, 2026 09:42 1 461 25

Вместо да реагира сериозно, изпълнителката подходи с типичното си чувство за хумор

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

DARA отново успя да привлече вниманието на феновете си, този път с любопитно стори в Instagram. Певицата сподели кадър, на който се вижда нейна картонена фигура в реален размер, поставена като атракция за снимки, пише woman.bg. Още по-интересното обаче беше табелата до макета, според която желаещите трябва да платят 3 евро, за да си направят снимка с него.

Вместо да реагира сериозно, изпълнителката подходи с типичното си чувство за хумор. В сторито си тя призова организаторите да намалят цената и се пошегува, че снимката трябва да струва едва 50 цента.

Снимка: Инстаграм

Реакцията на певицата идва само седмици след историческия успех на България на „Евровизия 2026“. С песента „Бангаранга“ DARA донесе първата победа за страната ни в историята на конкурса и се превърна в една от най-обсъжданите личности както у нас, така и в Европа.

След триумфа интересът към изпълнителката рязко нарасна, а името ѝ продължава да бъде сред най-коментираните в социалните мрежи. Публикациите ѝ редовно събират хиляди реакции, а феновете следят всяка нейна поява.

Седмицата донесе още един огромен успех за певицата. „Бангаранга“ официално влезе в престижната класация Billboard Global 200, а DARA се превърна в първия български изпълнител, успял да достигне до глобалната музикална класация на Billboard.

Според данните песента дебютира в Billboard Global 200 след силен международен интерес и милиони стриймвания по света.

Освен това певицата успя да влезе и сред най-популярните артисти в света, като зае директно 90-о място сред най-слушаните изпълнители глобално.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    11 3 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    09:44 30.05.2026

  • 2 Въй

    8 0 Отговор
    Моля,да се намали на 50 евро!Цента.

    09:47 30.05.2026

  • 3 Радосвет Радев

    9 1 Отговор
    Това са 6 лв от старите! Скочиха цените.

    09:47 30.05.2026

  • 4 Сръбската Дара

    9 1 Отговор
    Едно време имаше сръбска певица DARA Bubamara

    сега е DARA Bangaranga.

    Като от едня майка са раждани, ама през 40 години разлика.

    Коментиран от #19

    09:50 30.05.2026

  • 5 Сталин

    7 0 Отговор
    А аз искам три свирки да ми правят за снимка с кадъната дара

    Коментиран от #20

    09:50 30.05.2026

  • 6 кастроли

    2 2 Отговор
    „Бангарангатрангапранга“

    09:51 30.05.2026

  • 7 Защо ?

    3 0 Отговор
    Бизнеса Си Е Бизнес !

    Кефа Цена Няма !

    Може и Повече !

    Все Пак !

    Това е !

    Бангаранга !

    09:52 30.05.2026

  • 8 Да, скандално е

    4 3 Отговор
    Ако това се случваше във Вегас, сигурно снимката щеше да струва поне 10 долара.

    09:58 30.05.2026

  • 9 Хайл 14/88

    7 0 Отговор
    мерси за информацията.Местя в другия крачол

    10:00 30.05.2026

  • 10 Е какво е

    3 1 Отговор
    Скандално кило домати 4.50-5.00€

    10:00 30.05.2026

  • 11 Васил

    10 2 Отговор
    Няма нищо скандално просто има доста луди дето си дават парите за третокласни певци!

    10:01 30.05.2026

  • 12 Мераклия Илия

    5 0 Отговор
    А за кекс...КОЛКО?

    10:02 30.05.2026

  • 13 Икономист

    4 1 Отговор
    Отидеха спестяванията на българите

    10:04 30.05.2026

  • 14 Защо ?

    4 2 Отговор
    Нали ?

    Бангарангата !

    Вие Си Я Избрахте ?

    Бангаранга !

    10:05 30.05.2026

  • 15 Урко

    7 0 Отговор
    И кво толкова е скандално? Никой не кара насила някого да си слага главата там и да дава 3€.. Ако искат да обявят и 50€, като има балъци да дават..

    10:24 30.05.2026

  • 16 Някой

    4 0 Отговор
    А за 1 час Дара колко взима !!!

    Коментиран от #18

    10:28 30.05.2026

  • 17 Нищо чудно

    3 0 Отговор
    Толкова й е цената! Обективно!

    10:30 30.05.2026

  • 18 нцъ

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    ценоразписа за 24 часа с пълна програма?

    10:30 30.05.2026

  • 19 Про стачка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сръбската Дара":

    Като каза сръбска Дара та се сетих че гледах в ю туб една версия генерирана от ИИ на бангаранга на хърватски - текста се разбира и звучи много по-прилично . Дори за моя изненада му хареса повече от изпълнението на Дарина !

    10:58 30.05.2026

  • 20 То хубаво

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Ама ти е мек

    10:59 30.05.2026

  • 21 дондьо 2026

    1 0 Отговор
    ей това се казва "бай Ганьовщина! изкарай пари!
    Не по този начин!

    10:59 30.05.2026

  • 22 Костадинов

    0 2 Отговор
    Хубава идея утре ще сложа картон с мутрофановна ,копеите ще плащат да се снимат с нея

    Коментиран от #25

    11:01 30.05.2026

  • 23 Алекс

    1 0 Отговор
    С тая ужасна песен спечели първото място, ако пък беше изпяла хитовата "Камъните падат" тогава цял свят щеше да я носи на ръце.

    11:03 30.05.2026

  • 24 Ти си

    0 0 Отговор
    Ние сме единствената страна печелила евровизия в която победителя да го възприемат като национален герой като че ли е първия човек стъпил на Марс стигнал до него със собственоръчно построена ракета !
    Много комплексарство струи в държавици ни и то по всички нива ... ..

    11:03 30.05.2026

  • 25 Али Гатор

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Костадинов":

    Колега , ако искаш сложи снимка с голия си задник - всеки ще иска да го мушка и ще събереш много пари.

    11:06 30.05.2026