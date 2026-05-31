30 г. по-късно "златният клас" на Стефан Данаилов се събра (СНИМКИ)

30 години след завършването на НАТФИЗ класът на Стефан Данаилов отново се събра. Студентите му седнаха на една маса и си спомниха за покойния си учител, пише bgdnes.bg.

"Трийсет години по-късно. Всеки носи своя сюжет. Мастър, благодаря!", написа Стефания Колева.

Освен нея, на сбирката присъстват още от звездните ученици на Мастъра - Асен Блатечки, Ваня Щерева, Ненчо Илчев, Валери Йорданов.

Сред изучилите от легендарния випуск 1996 г. са още известни имена като Иван Бърнев, Башар Рахал, Карла Рахал, Ана Пападопулу, Биляна Петринска, Нети, Даниел Владимиров и Делян Желязков.

Този втори по ред випуск на Мастера остава в историята на академията като "Златния клас", тъй като почти всички от студентите в него успяват да се реализират и да се превърнат в емблематични лица на българското кино, театър и телевизия.