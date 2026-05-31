30 г. по-късно "златният клас" на Стефан Данаилов се събра (СНИМКИ)

31 Май, 2026 14:52

  • стефан данилов-
  • златния клас-
  • стефания колева

Вижте кои са звездите

Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

30 години след завършването на НАТФИЗ класът на Стефан Данаилов отново се събра. Студентите му седнаха на една маса и си спомниха за покойния си учител, пише bgdnes.bg.

"Трийсет години по-късно. Всеки носи своя сюжет. Мастър, благодаря!", написа Стефания Колева.

Освен нея, на сбирката присъстват още от звездните ученици на Мастъра - Асен Блатечки, Ваня Щерева, Ненчо Илчев, Валери Йорданов.

Сред изучилите от легендарния випуск 1996 г. са още известни имена като Иван Бърнев, Башар Рахал, Карла Рахал, Ана Пападопулу, Биляна Петринска, Нети, Даниел Владимиров и Делян Желязков.

Този втори по ред випуск на Мастера остава в историята на академията като "Златния клас", тъй като почти всички от студентите в него успяват да се реализират и да се превърнат в емблематични лица на българското кино, театър и телевизия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    21 4 Отговор
    ПРОДЪЛЖАВА ДА Е ДЪЛБОКА МЪКАТА ПО СТЕФАН ДАНАИЛОВ. ПРИЯТЕЛ, ЧОВЕК С ГЛАВНО " Ч " ДОБЪР СЪСЕД.,ИСКРЕН ДО БОЛКА.ЖАЛКО .🍷🇧🇬💯👍👏

    Коментиран от #3

    14:58 31.05.2026

  • 2 Съвсем не е че

    5 0 Отговор
    ако си бил около звезда , си станал звезда
    Някои не толкова, други. Хич

    15:25 31.05.2026

  • 3 Национализираха

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Цвете":

    апартамента на хората , за да настанят другаря Данаилов с Цоцолана .

    15:34 31.05.2026

  • 4 А ДЖЕ.НДУРЛЯТА РОЗ.ОВИ

    9 1 Отговор
    Не го харесват ! Друто си е дженерал гном и бойкикев еле па юнак мирчо

    15:47 31.05.2026

  • 5 Хмм

    2 1 Отговор
    само Блатечки е добър, останалите са гола вода

    16:01 31.05.2026