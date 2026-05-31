Добромир Живков: Радев до голяма степен е основният фактор, който формира доверието в кабинета

31 Май, 2026 15:41 450 8

Българското общество е готово и очаква сериозен реформаторски ангажимент. А критиката към това управление е, че не виждаме това да се прави като заявка, коментира още социологът 

Снимка: БНР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

По всяка тема мисля, че правителството може да търпи загуби, каза социологът Добромир Живков в отговор на въпроса по кои теми управляващите могат да търпят загуби.

"Защото очакванията са толкова огромни и хората си представят, че във всяка от сферите – финанси, икономика, здравеопазване, образование, се очаква да се промени този модел на тежки корупционни съмнения, овладяване на институциите. И тази промяна по естествен начин да доведе до благоденствие", каза още в интервю пред БНР Живков от "Маркет линкс".

В последното проучване на агенцията има находка, каза той.

До каква степен българските граждани смятат, че кабинетът спешно трябва да тегли следващия заем или първо да оптимизират разходите на държавата и чак тогава да се мине към кредит?

"Около 10-12%, под 15% беше, подкрепата за заем спрямо над 70% - да има реформи и промяна. Българското общество е готово и очаква сериозен реформаторски ангажимент. А критиката към това управление е, че не виждаме това да се прави като заявка. Но тази политическа отговорност трябва бъде поета, да се правят реформи. И мисля, че този наратив от последните 10 години е витален, че ако корупцията се ограничи, значи ще останат средства, достатъчно да бъдат пренасочени. Антикорупционното и реформите са част от това, което обществото очаква като екстремна политика от тази власт", коментира Добромир Живков. А относно президентските избори, каза, че е рано или когато има поне някакви кандидатури.

За дневният ред на обществото той обясни, че се е променил още преди 2 -3 години и то плавно, "защото примерите за проучвания пред 5, 6, 10 години, преди сегашния момент, сочеха повече чувствителност към социалните проблеми, свързани с доходите".

"За цените обществото има усещането, че това сякаш идва като наратив от управляващите и правителството. И се оказва, че това за момента не успява да промени, това което обществото слага като приоритет, а именно нормализацията на правораздаването и българските институции. 47% посочват корупцията като проблем, а под 20% посочват цените", посочи Живков.

И призна, че е убеден, че Румен Радев до голяма степен е основният фактор, който формира доверието в кабинета:

"Защото досега не сме имали толкова голямо доверие. И това е резултатът от капитала, който натрупа Радев в последните години, в кампанията и изборния резултат. Все пак основната причина за такъв феномен - високото доверие на кабинет, се дължи на политическия лидер и премиер Румен Радев. Такъв феномен не сме виждали от 35 – 40 години насам. Това е израз и на желанието и надеждата на българските граждани за реална промяна и смяна на модела – нормализация. В това тежко фрагментиране очевидно се търси обединяваща фигура и голяма част от обществото намира в лицето на Радев, и вероятно стратегическа слабост, защото зависи само от един център, разпределяйки това влияние на хора, политики и сфери, може да изиграе лоша шега."
А също и разделянето на коалицията ПП – ДБ.

Добромир Живков предупреди, че "основният риск тук е от авторитарни тежнения, ако се доразвият, защото не може да приемем това в НС с ограничаване възможността депутат, това не са никак добри знаци":

"И високият кредит на доверие към една личност не може да не повлияе риска към мек авторитаризъм."

В "Неделя 150" той коментира "незаконния град" във Варна:

"Незаконният град е ясна симптоматика на функционалната недостатъчност на българските институции, дали на национално или местно ниво, тя е силно изразена и завладяването от различни мрежи и подчиняването на частни мрежи повече, отколкото на обществения интерес."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    6 1 Отговор
    Ако Радев не успее да озапти бандитите-политици ,които управляваха до сега ,и кражбите за милиарди ,спасение няма да има !

    Коментиран от #8

    15:49 31.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Ако бяхте гласували с номер 10 вече Тиквата и Шиши щяха да са в затвора а 300 млрд раздадени на хората.

    15:50 31.05.2026

  • 3 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 3 Отговор
    ТОZИ ПЛАZMOДИЙ СЕ ПОДМАZBA HAЙ БЕЗОЧЛИВО НА ЧОРАПА .................... ФАКТ !

    15:53 31.05.2026

  • 4 Какво

    4 3 Отговор
    доверие ? Извърта се от всичко казано ! Тия само се мазнят и величаят вожда си , за да пълнят гуши на държавна ясла .

    15:55 31.05.2026

  • 5 Хмм

    2 2 Отговор
    Радев е единственият фактор, на него се дължи доверието в кабинета, а депутатите вече му забиха нож в гърба, повишиха си заплатите,въпреки четой каза да ги замразят, като каза че ще ги замрази чрез бюджета се усетиха, че без него ще загубят това, което са получили като абсолютен подарък и след дъжд качулка изведнъж излязоха с предложение за замразяване на депутатските заплати, показаха че са меркантилни и могат да бъдат купени начело с кутев, христов и смешната председателка, дето наметна шал пред папата, но пред патриарха не, католичка ли е?

    15:58 31.05.2026

  • 6 Смешник

    1 0 Отговор
    До 1939г е имало почти същия феномен в странатаПсували са се и биели в парламента Даже е имало и престрелки по улиците когато царя забранява партиите и страната става една от най добре развитите европейски икономики

    16:10 31.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Корнелия

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    Та нали крадците - олигарси са на Др. Румен Радев (Г. Гергов, Бобоков, Баневи, Вълканов )

    16:15 31.05.2026

