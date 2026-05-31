Дженифър Лопес: Защо да влизам в "Ергенът"?! Да съм сама е фантастично!

31 Май, 2026 12:15 689 4

  • дженифър лопес-
  • ергенът-
  • бен афлек-
  • джими кимел

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившата съпруга на Бен Афлек, Дженифър Лопес, обсъди живота си след развода им в предаването „Jimmy Kimmel Live“.

Водещият попита дали актрисата и певица в момента е необвързана, на което тя отговори утвърдително.

„Трябваше да направя това по-рано. Всичко съм правила погрешно! Всичко съм правила погрешно, повярвайте ми“, каза тя, намеквайки за връзките си с мъжете.

Кимел я попита дали би искала да участва в новия сезон на американската версия на „Ергенът“ и да си намери партньор.

„Луд ли си? Не искам да развалям всичко. Да бъда сама е фантастично“, увери Лопес.

Актрисата обаче призна, че все още може да срещне нов партньор.

Певицата е била омъжена четири пъти. От 1997 до 1998 г. за сервитьора Оджани Ноа, а от 2001 до 2002 г. - за танцьора Крис Джъд. Третият съпруг на Дженифър Лопес беше певецът Марк Антъни: те се ожениха през 2004 г., през 2008 г. се родиха близнаците Макс и Еми, а през 2011 г. се разведоха.

На 16 юли 2022 г. Дженифър Лопес и актьорът Бен Афлек се ожениха 20 години след първия си годеж. На 20 август 2024 г. беше обявено, че двойката се е развела. Актрисата подаде документите във Висшия съд на Лос Анджелис без адвокат, като посочи 26 април като дата на раздяла.

По-рано беше съобщено, че Бен Афлек е подарил на Дженифър Лопес къща за 60 милиона долара след развода им.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Както

    Отговор
    Всяка меркантилна глупава жена! Омъжвала се за пари, и живяла сякаш семейните ограничения не важат за нея. И сега, останала сама само с парите си, се сеща за пропиляния живот, и търси мъж, който да я обича!

    12:26 31.05.2026

  • 2 вижда се

    Отговор
    Вече е миризлива скумрия !!

    12:28 31.05.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    Отговор
    Бих й партнирал за някои неща.😎

    12:31 31.05.2026

  • 4 шаа

    Отговор
    съзнателно манипулативно заглавие. типично за фракти.

    13:06 31.05.2026