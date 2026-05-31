Дженифър Лопес: Защо да влизам в "Ергенът"?! Да съм сама е фантастично!

Бившата съпруга на Бен Афлек, Дженифър Лопес, обсъди живота си след развода им в предаването „Jimmy Kimmel Live“.

Водещият попита дали актрисата и певица в момента е необвързана, на което тя отговори утвърдително.

„Трябваше да направя това по-рано. Всичко съм правила погрешно! Всичко съм правила погрешно, повярвайте ми“, каза тя, намеквайки за връзките си с мъжете.

Кимел я попита дали би искала да участва в новия сезон на американската версия на „Ергенът“ и да си намери партньор.

„Луд ли си? Не искам да развалям всичко. Да бъда сама е фантастично“, увери Лопес.

Актрисата обаче призна, че все още може да срещне нов партньор.

Певицата е била омъжена четири пъти. От 1997 до 1998 г. за сервитьора Оджани Ноа, а от 2001 до 2002 г. - за танцьора Крис Джъд. Третият съпруг на Дженифър Лопес беше певецът Марк Антъни: те се ожениха през 2004 г., през 2008 г. се родиха близнаците Макс и Еми, а през 2011 г. се разведоха.

На 16 юли 2022 г. Дженифър Лопес и актьорът Бен Афлек се ожениха 20 години след първия си годеж. На 20 август 2024 г. беше обявено, че двойката се е развела. Актрисата подаде документите във Висшия съд на Лос Анджелис без адвокат, като посочи 26 април като дата на раздяла.

По-рано беше съобщено, че Бен Афлек е подарил на Дженифър Лопес къща за 60 милиона долара след развода им.