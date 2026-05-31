Иран: "На никого в света не му пука за нашите проблеми"

31 Май, 2026 15:16 1 136 23

Иран: "На никого в света не му пука за нашите проблеми"
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Три месеца след началото на войната в Иран настроението в страната е мрачно. Надеждите за смяна на режима са се изпарили, а натискът върху хората се засили. Икономическата криза също се задълбочава.

"Бяхме във война и страдахме. Няма да предадем урана си", провиква се някой сред събралото се множество в Техеран. Тази сцена от ежедневните демонстрации в иранската столица е показателна: дори спорните в преговорите със САЩ ирански запаси от уран изглежда са се превърнали във въпрос на чест.

Макар да са малцинство, привържениците на режима доминират общественото пространство. А тези, които гледат критично на режима, са все по-отчаяни и се оттеглят, пише германската обществена медия АРД. Такава е бившата медицинска сестра Мармар. "На никого по света не му пука за нашите проблеми. Затова се затворих у дома", казва тя.

Несигурност и мрачни перспективи

Мнозина споделят тези чувства. Шивачът Мехди разказва пред АРД как се е променил животът му: преди е правел с приятели излети в планината, свирел е на даф (традиционен персийски ударен инструмент, бел.ред.). Но отдавна вече не прави нищо от това. "Преди се забавлявахме заедно и тогава свирех", казва той. Най-много му тежи икономическият упадък - този на страната и неговите лични финансови проблеми. Разказва, че почти вече няма поръчки. "Та кой ли се нуждае от шивач, когато животът се разпада?".

Али е в същото положение, разказва АРД. 50-годишният мъж държи фризьорски салон, но клиенти вече почти не идват. Икономически нещата много се влошиха, казва той. "Притискани сме от постоянно растящите цени. Всички материали, уреди и т.н. са все по-скъпи. А бъдещето е несигурно."

Едва ли някой ще се осмели да протестира

Цените на електроенергията, газа и бензина почти не са променени – това навярно е опит на режима да направи известни отстъпки пред хората. Покачването на цените на горивата в миналото е ставало повод за протести в Иран, припомня АРД. Но в момента едва ли някой би се осмелил да протестира – повечето хора са уплашени. Почти ежедневно има съобщения за екзекуции, най-често на престъпници, но също и на противници на режима.

За мнозина обаче най-тежко е усещането за несигурност. "Няма нито война, нито мир", казва търговецът на хранителни стоки Реза. Никой не знае какво ще бъде утре.

Няма вече надежда за смяна на режима

Надеждата за смяна на режима, която все още беше жива в началото на войната в края на февруари, отдавна е отстъпила място на надеждата за поне малко по-нормален живот. Но дори това вече не се очертава, казва Реза пред АРД: "Икономическото положение е много мрачно. Не знаем какво ще правим в бъдеще."

Все пак нещо се случва: президентът Масуд Пезешкиан отмени блокирането на интернет. Това е важно за много хора в личен план, но също и за всички, които работят чрез интернет. Но има и противници на пускането на глобалната мрежа и не е изключено то да бъде отменено по съдебен път, отбелязва германската обществена медия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За какво ви е

    11 3 Отговор
    да сменяте режима? Вижте в държава 404 какво стана...

    Коментиран от #22

    15:21 31.05.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 4 Отговор
    ДОЙЧЕ ВЕЛЕ СКОРО ЩЕ ТРЯБВА ДА ПИШАТ
    ЗА АЛИАНЦ В БЪЛГАРИЯ И ГРАЖДСНИНА КАРЛ ХАБСБУРТ ЛОТРИНГЕН - КОЙТО ИМА 3 ДЕЦА ОТ
    БАРОНЕСА ТИССЕН - КРУП
    ......
    ТОГАВА ДА ВИДИМ КАКВО ЩЕ ПИШАТ:)

    15:22 31.05.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 4 Отговор
    ДОЙЧЕ ВЕЛЕ , МОЖЕ ЛИ ДА ПОРЪЧАМ И ЕДНА СТАТИЙКА ЗА УКРАИНСКАТА МАФИЯ
    В БЪЛГАРИЯ
    .......
    МНОГО СА АКТУАЛНИ:)

    15:24 31.05.2026

  • 4 налюдател

    14 4 Отговор
    А защо смятате, че настроението е мрачно. Надеждите за смяна на режима са западни, а не на иранския народ. По-скоро е приповдигнато революционно

    Коментиран от #8

    15:24 31.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    И за нашите в България също.Затова трябва да си ги решим сами.

    15:24 31.05.2026

  • 6 Вие си ги избрахте.

    6 5 Отговор
    Както и руските крепостни си избират ботокса.
    Не ли?

    15:26 31.05.2026

  • 7 А НА ВАС ПУКАЛИ ВИ ЗА

    4 7 Отговор
    СВЕТА КАК ЖИВЕЕ ТОЙ СЛЕД ТОВА КОЕТО ВЕЧЕ ЧЕТВЪРТИ МЕСЕЦ ВИЕ СЪС ЛУДИЯТ СИ МЕНКАТЕ А НА СВЕТА МУ ТЛЕЕ.

    15:27 31.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дориана

    8 5 Отговор
    За войната в Иран са виновни Тръмп и Израел , които си въобразиха, че могат да сменят режима в Иран както направиха с Венецуела. Предизвикаха Световна война и икономическа криза. Сега са в капан, от който излизане няма.По същата логика те могат да поискат да нападнат всички други държави, които имат ядрено оръжие. Тръмп има проблеми и това се разбра още в края на неговата предизборна кампания. Въобрази си , че чрез сила може да поиска всяка една държава като започна с Канада, Гренландия, Венецуела Куба, Иран. Коя ще е следващата държава която ще поиска Тръмп.Така, че той се превърна в обратното на Мирен посланик носи само конфронтация и войни след себе си. Макар и да е уж с добри намерения.

    15:36 31.05.2026

  • 10 Гуру Гарабед

    7 5 Отговор
    Защо квичите свине?Да не ни пука за вашите проблеми свине. Заслужавате заличаване. Десетки години тероризирате и заплашвате. Както вие заплашвахте израел с заличаване,сега е добре вас да ви заличат.

    Коментиран от #16

    15:36 31.05.2026

  • 11 хихи

    6 4 Отговор
    щОМ ДойчеЗеле напише нещо, означава "Вярно е обратното"
    и
    се четат само коментарите

    15:38 31.05.2026

  • 12 Гресирана ватенка

    3 3 Отговор
    Основно меню в Иран-чорба от камъни с обогатен уран.
    В Северна Корея-супа от трева 😁😁😁

    15:45 31.05.2026

  • 13 Джо

    3 2 Отговор
    Като толкоз обичате аятоласите кво сакате.

    15:47 31.05.2026

  • 14 Смешник

    3 4 Отговор
    Няма и нужда и от смяна на режима Нали трябва някой все пак да спре краварите и Нетаняху да си разиграват коня в Близкия изток

    Коментиран от #21

    15:50 31.05.2026

  • 15 Истинско обещание 🇮🇷

    4 4 Отговор
    Само минавам да кажа няколко неща

    1- СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА
    2-ДА ЖИВЕЕ ИРАН 🇮🇷 ИРАНСКИЯ НАРОД И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИРАН КОЕТО БРАНИ ЦИВИЛИЗАЦИОННИЯ СВЯТ ОТ ЕВРЕЙСКАТА ОТРОВА И ТЕРОРИЗЪМ
    3- СМЪРТ НА ЕВРЕИТЕ ЦИОНИСТИ
    4- ТРЕПАНЕ НА ТРЪМП УБИЕЦА
    5- ЦЕЛИЯ СВЯТ Е С ИРАН КОЙТО СЕ БОРИ СРЕЩУ ЗЛОТО НА САЩ И ИЗРАЕЛ

    Коментиран от #17, #18, #20

    15:53 31.05.2026

  • 16 А12

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гуру Гарабед":

    Кога и кого са заплашвали? Тъпите,ционистки лъжи нямат край!

    Коментиран от #19

    15:57 31.05.2026

  • 17 А12

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Абсолютна истина !

    15:58 31.05.2026

  • 18 Оранжев тръмп

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Можеш да яд.еш резани салами чалма.всички мюслимски свине вън от европа. Нехора а животни. Заличаване на палестина и иран

    16:00 31.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Санитар от Карлуково

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Не е ли забавен! По цял ден ни разсмива...😂​😂​😂​

    16:03 31.05.2026

  • 21 Вумелинов

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Смешник":

    На краварите ша им цо.цаш дъгата ци.цка

    16:03 31.05.2026

  • 22 Изнемогват без гей парад

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "За какво ви е":

    Не се издържа направо !

    16:09 31.05.2026

  • 23 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Алейкума и миризливите мазни челми им са проблема,не орана и Ормузът! Внетен ли сме?

    16:09 31.05.2026

