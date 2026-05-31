Министър Ефремова: Екипи на ГИТ са правили многократни опити за проверки в "незаконния град" край Варна

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) е правила многократни опити за влизане и за проверки в незаконните къщи в местността Баба Алино край Варна, съобщи в ефира на Нова телевизия министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, цитирана от БТА.
Тя подчерта, че екипите на ГИТ многократно са били възпирани и не са били допускани, за което има съответните документи. Има много наложени актове за липса на трудови договори, така че действително казусът там е много всеобхватен, каза министърът. Тя добави, че строителните обекти по принцип се проверяват често, защото са рискови. Намерението на правителството е случаят да бъде разплетен докрай, увери социалният министър.
На въпрос дали къщите край Варна могат да бъдат използвани за старчески домове, домове за деца или услуги за настаняване от семеен тип, Наталия Ефремова каза, че има определени архитектурни изисквания, на които постройките трябва да отговарят. Ако се установи, че сградите са подходящи за социални услуги, това е една чудесна идея, която бих прегърнала с удоволствие, посочи министърът.
В петък е разпоредена пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г. досега след случая с т.нар. незаконен град, а резултатите се очаква да бъдат готови в рамките на две седмици, заяви пред БНТ министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод действията на правителството във връзка с изградените постройки в местността Баба Алино край Варна.
5 Аман, бе!
Е, как така? Това си е нашата държава, на която плащаме данъци и в крайна сметка се оказва, че нейните институции са безсилни да проникнат през някаква врата на ограда, заобикаляща нещо, което било незаконно?!
Ами тогава вместо данъци на такава държава, по-добре да плащаме месечна такса на някоя мутрешка групировка. Те ще влязат навсякъде без да питат и ще раздадат правосъдие по тяхному. Такова правосъдие обикновено има ефект и на нарушителите дълго време им държи влага, т.е. респект.
Коментиран от #7
15:41 31.05.2026
10 Рублевка
Къде е историка на сайта, да ни разкаже как правителството на Александър Стамболийски се е справило с бялата армия, окупирала Варна след Октомврийската революция?
15:45 31.05.2026
13 Зеления
Министърке, не замазвай очите на хората с това МНОГОКРАТНО - колко пъти и на кои дати?
И след първия път тези служители като са имали проблем, защо всички следващи пъти не са отишли с полиция?
А и първия път - не ги допускат, звънят на 112 /ако не знаят номера се обаждат на Лама Ивей Мирчев, той го знае много добре/, идва полиция и влизат.
Решение винаги има, наслушахме се на извинения !
15 Семейство Свинсънс
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това правят с последния "заем" от ЕС
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДЕЦА ИЛИ ВЪЗРАСТНИ
........
А ЗА ПРИЧИНИМ И УНИЖЕНИЕ НА УКРАИНСКАТА МАФИЯ И ШЕФКАТА ОТ ПОСОЛСТВОТО, ПРЕДЛАГАМ ДА СЕ НАРЕЧЕ
ЗОНАТА " АРТЕК":)
Коментиран от #19
15:49 31.05.2026
18 Не го пише в историята на България
А предишните три правителства уж не могат да се справят с няколко мутри.
15:53 31.05.2026
19 анонимен
До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Няма как да стане. Веднъж ако се допусне легализиране на незаконното от морални мотиви, не може да претендираме, че сме правова държава. За всички ще е ясно, че закона е врата в полето. Това ще деморализира обществото.
15:54 31.05.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИМУЩЕСТВОТО НА ОПГ СЕ КОНФИСКУВА
.....
ТАКА ЧЕ ИМА ПРАВНА ВРАТИЧКА ДЪРЖАВАТА ДА КОНФИСКУВА ИМУЩЕСТВОТО И ДА ГО ПРЕВЪРНЕ В ПОЧИВНИ СТАНЦИИ И РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА БОЛНИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ХОРА
......
А АКО ТОВА НЕ Е ОПГ ЗДРАВЕ МУ КАЖИ :)
16:09 31.05.2026
25 смях
До коментар #6 от "анонимен":Не го прави. Преди да ти го бутнат теб ще те изяде мечката.
16:09 31.05.2026
28 Точно това е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Но е държавна тайна все още
16:12 31.05.2026