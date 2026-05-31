Новини
България »
Всички градове »
Министър Ефремова: Екипи на ГИТ са правили многократни опити за проверки в "незаконния град" край Варна

Министър Ефремова: Екипи на ГИТ са правили многократни опити за проверки в "незаконния град" край Варна

31 Май, 2026 15:21 918 28

  • наталия ефремова-
  • главна инспекция по труда-
  • опити-
  • проверки-
  • незаконен град

Екипите на ГИТ са били възпирани и не са били допускани, за което има съответните документи. Има много наложени актове за липса на трудови договори, коментира още Наталия Ефремова

Министър Ефремова: Екипи на ГИТ са правили многократни опити за проверки в "незаконния град" край Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) е правила многократни опити за влизане и за проверки в незаконните къщи в местността Баба Алино край Варна, съобщи в ефира на Нова телевизия министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, цитирана от БТА.

Тя подчерта, че екипите на ГИТ многократно са били възпирани и не са били допускани, за което има съответните документи. Има много наложени актове за липса на трудови договори, така че действително казусът там е много всеобхватен, каза министърът. Тя добави, че строителните обекти по принцип се проверяват често, защото са рискови. Намерението на правителството е случаят да бъде разплетен докрай, увери социалният министър.

На въпрос дали къщите край Варна могат да бъдат използвани за старчески домове, домове за деца или услуги за настаняване от семеен тип, Наталия Ефремова каза, че има определени архитектурни изисквания, на които постройките трябва да отговарят. Ако се установи, че сградите са подходящи за социални услуги, това е една чудесна идея, която бих прегърнала с удоволствие, посочи министърът.

В петък е разпоредена пълна проверка на документацията във Варна от 2023 г. досега след случая с т.нар. незаконен град, а резултатите се очаква да бъдат готови в рамките на две седмици, заяви пред БНТ министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод действията на правителството във връзка с изградените постройки в местността Баба Алино край Варна.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 8 Отговор
    Никой не слуша Олеся Иласчук.Жената обясни че Тиквата и Шиши са дали гората на укрите.

    Коментиран от #4, #15, #28

    15:29 31.05.2026

  • 2 Хей ръчички ,

    15 0 Отговор
    хей ги две........
    едната мие другата

    15:32 31.05.2026

  • 3 Само да добавя

    29 1 Отговор
    Че има ли държава въобще? Щом държавата не може да направи проверка, ко прайм? Смешно извинение на тази госпожа.

    15:39 31.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аман, бе!

    23 0 Отговор
    Валят публикации, които ни уверяват, че какви ли не институции са се опитвали да влязат в онзи широкомащабен застрояващ се район и не са били допускани!
    Е, как така? Това си е нашата държава, на която плащаме данъци и в крайна сметка се оказва, че нейните институции са безсилни да проникнат през някаква врата на ограда, заобикаляща нещо, което било незаконно?!
    Ами тогава вместо данъци на такава държава, по-добре да плащаме месечна такса на някоя мутрешка групировка. Те ще влязат навсякъде без да питат и ще раздадат правосъдие по тяхному. Такова правосъдие обикновено има ефект и на нарушителите дълго време им държи влага, т.е. респект.

    Коментиран от #7

    15:41 31.05.2026

  • 6 анонимен

    25 2 Отговор
    Няма държава. Утре отивам в природен парк Витоша да си вдигна една вила. А, забравих. Аз не съм от Украйна ще ми я съборят.

    Коментиран от #25

    15:42 31.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Деций

    19 0 Отговор
    Те тези които са ги възпирали имат имена и адреси,защо не са арестувани до момента да пеят кой и с какво ги е мотивирал.

    15:44 31.05.2026

  • 9 анонимен

    16 2 Отговор
    Що за безумна идея, незаконните сгради да станат старчески домове! Така се узаконява произвол и никакви сълзливи идея няма да направят приемливо за обществото тези сгради да не се събарят. И това го казва министър!? Поне от тях се очаква да спазват закона.

    15:45 31.05.2026

  • 10 Рублевка

    11 1 Отговор
    Защо /незаконния град/ в заглавието е поставено в кавички?
    Къде е историка на сайта, да ни разкаже как правителството на Александър Стамболийски се е справило с бялата армия, окупирала Варна след Октомврийската революция?

    15:45 31.05.2026

  • 11 Тома

    7 0 Отговор
    Също както склада на мишо бирата когато боко тиквата отмени митническата проверка защото бил обещал

    15:46 31.05.2026

  • 12 ООрана държава

    12 0 Отговор
    Значи е имало чадър от министерството, сега гербаро да бъдв привикан на разпит и после към ареста

    15:46 31.05.2026

  • 13 Зеления

    15 0 Отговор
    Това са едни фишеци -многократно са извършвани проверки, но служителите не са били допускани !!!!

    Министърке, не замазвай очите на хората с това МНОГОКРАТНО - колко пъти и на кои дати?
    И след първия път тези служители като са имали проблем, защо всички следващи пъти не са отишли с полиция?
    А и първия път - не ги допускат, звънят на 112 /ако не знаят номера се обаждат на Лама Ивей Мирчев, той го знае много добре/, идва полиция и влизат.
    Решение винаги има, наслушахме се на извинения !

    15:46 31.05.2026

  • 14 Герп боклуци

    17 0 Отговор
    Урсулооо ела гледай куде отиват милярдите дето ги раздаваш, украимците си строя град на наша територия че да има къде да отидат след войната

    15:47 31.05.2026

  • 15 Семейство Свинсънс

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това правят с последния "заем" от ЕС

    15:48 31.05.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 2 Отговор
    ЧУДЕСНО Е АКО БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА
    ДЕЦА ИЛИ ВЪЗРАСТНИ
    ........
    А ЗА ПРИЧИНИМ И УНИЖЕНИЕ НА УКРАИНСКАТА МАФИЯ И ШЕФКАТА ОТ ПОСОЛСТВОТО, ПРЕДЛАГАМ ДА СЕ НАРЕЧЕ
    ЗОНАТА " АРТЕК":)

    Коментиран от #19

    15:49 31.05.2026

  • 17 Точен

    15 0 Отговор
    Как стана така, че общинските съветници от ВЪЗРАЖДАНЕ успяха да заснемат клипове и снимки вътре в незаконното укроселище и на 7 сесии ги показваха, а ГИТ, МВР, ДАНС, общинските и районните власти, РДНСК и пр. не "можаха" да влязат? Виновно е българското чуждопоклонничество и страха ни от украинската мафия, благословена от ЕС. В украйна от Зеления до портиера на селско училище има корупция, там тя е принцип. И тук ли ще допуснем този тумор?

    15:51 31.05.2026

  • 18 Не го пише в историята на България

    9 1 Отговор
    След Октомврийската революция бялата армия бяга от Крим в България със своето оръжие и окупира Варна. Когато Александър Стамболийски и БЗНС печелят изборите, българската армия разоражава белите и ги гони от страната.
    А предишните три правителства уж не могат да се справят с няколко мутри.

    15:53 31.05.2026

  • 19 анонимен

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Няма как да стане. Веднъж ако се допусне легализиране на незаконното от морални мотиви, не може да претендираме, че сме правова държава. За всички ще е ясно, че закона е врата в полето. Това ще деморализира обществото.

    15:54 31.05.2026

  • 20 Втори анклав

    9 1 Отговор
    Чисто и просто втори квазидържавен анклав след ПеДрохан. Чисто и просто импотентна,разложена, смърдЯща държавна власт. Тая е пуйка с пилешки мозък- местността е в Натура и законно е само събаряне до дъно и рекултивация.

    15:57 31.05.2026

  • 21 Вашето мнение

    6 0 Отговор
    Само да попитам лама мирчев ще ходи ли да събаря или ще брани украинската територия?

    16:00 31.05.2026

  • 22 Никой

    0 0 Отговор
    Значи - всичко е наред.

    16:04 31.05.2026

  • 23 ССмокар

    2 0 Отговор
    Камчия пресъхна ли ли за политиците?

    16:04 31.05.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    СПОРЕД НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС
    ИМУЩЕСТВОТО НА ОПГ СЕ КОНФИСКУВА
    .....
    ТАКА ЧЕ ИМА ПРАВНА ВРАТИЧКА ДЪРЖАВАТА ДА КОНФИСКУВА ИМУЩЕСТВОТО И ДА ГО ПРЕВЪРНЕ В ПОЧИВНИ СТАНЦИИ И РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА БОЛНИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ХОРА
    ......
    А АКО ТОВА НЕ Е ОПГ ЗДРАВЕ МУ КАЖИ :)

    16:09 31.05.2026

  • 25 смях

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "анонимен":

    Не го прави. Преди да ти го бутнат теб ще те изяде мечката.

    16:09 31.05.2026

  • 26 ААА МОЖЕ ВСИЧКО

    2 0 Отговор
    МОЖЕ ДА СЕ ОДЪРЖАВЯТ И ДА СЕ ДАДАТ НА ПО НИСКИ ЦЕНИ НА ДЕПУТАТИ.

    16:11 31.05.2026

  • 27 Читател

    3 0 Отговор
    Какво означава че правили опити за проверка, като не осигуряват достъп има ГДБОП, жандармерията.

    16:12 31.05.2026

  • 28 Точно това е

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Но е държавна тайна все още

    16:12 31.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол